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    • Узбекистан

    О чем Мирзиёев договорился с главой МИД Турции

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу завершил визит в Узбекистан. За два дня он встретился с деловыми кругами и руководством страны.

    Главы МИД Турции и РУз Мевлют Чавушоглу и Абдулазиз Камилов; фото: mfa.gov.tr
    Главы МИД Турции и РУз Мевлют Чавушоглу и Абдулазиз Камилов; фото: mfa.gov.tr

    Бизнес и политика

    25 апреля глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу прибыл в Узбекистан с официальным визитом.

    В этот день он встретился с представителями узбекских и турецких бизнес-кругов. Обсуждались перспективы совершенствования экономических и торговых отношений между предпринимателями двух стран.

    Ранее Турцию с рабочим визитом посетил вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов. В ходе визита он принял участие в бизнес-форуме. В мае в Узбекистане состоится заседание двустороннего экономического совета, на который приглашен министр экономики Турции.

    Улучшение межгосударственных связей вызывает оптимизм в узбекских бизнес-кругах. По причине фактической заморозки импорта из Китая оптовые продавцы ищут альтернативные рынки, рассказали Ц-1 столичные предприниматели.

    Мевлют Чавушоглу встречается с зампредом Сената РУз Садыком Сафаевым; фото: mfa.gov.tr
    Мевлют Чавушоглу встречается с зампредом Сената РУз Садыком Сафаевым; фото: mfa.gov.tr

    26 апреля Чавушоглу провел переговоры с руководством Узбекистана. Дипломат встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым и заместителем председателя Сената Садыком Сафаевым, передала новостная передача «Ахборот» УзТВ.

    Чавушоглу отметил лидирующую роль Узбекистана в регионе и решительность Турции развивать взаимодействие с узбекскими партнерами во всех областях.

    «Мы будем рядом с узбекским народом», – сказал он на итоговой пресс-конференции.

    О чем в действительности говорили Мирзиёев, Камилов и Чавушоглу, осталось за кадром.

    Сайт МИД Узбекистана пишет, что стороны обсудили политические, торгово-экономические, инвестиционные, культурно-гуманитарные и военно-технические вопросы. Отмечена близость и совпадение позиций практически по всем вопросам.

    Анкара вовлекает Ташкент в свою сферу влияния

    По данным российской «Независимой газеты», ссылающейся на собственные источники в правительстве Узбекистана, в повестку дня было заявлено обсуждение ответного визита Шавката Мирзиёева и либерализации визового режима.

    Анкара продолжительное время пеняет Ташкенту на визовые ограничения. Между тем для граждан Узбекистана Турция является открытой вот уже 10 лет. Поэтому визовый вопрос для Анкары – больше вопрос имиджа Турецкой Республики.

    Взамен Турция предлагает инвестиции в экономику, которые необходимы Мирзиёеву для дальнейших реформ. Несмотря на определенный прогресс в этом вопросе, Узбекистан в ближайшей перспективе не намерен открывать границы для граждан Турции.

    Мирзиёев стремится к самостоятельности и диверсификации во внешней политике. Именно поэтому он медлит с ответным визитом в Анкару и планирует посетить Китай – одного из крупнейших экономических партнеров Узбекистана.

    Выгодные инвестиционные предложения России и Китая на порядок обесценят значимость турецких инвестиций. Таким образом, Узбекистан намерен не стать заложником турецких денег.

    Салих преткновения?

    Сдерживающим фактором в развитии узбекско-турецких отношений является лояльное отношение Анкары к узбекской оппозиции. В Турции сейчас проживает известный оппозиционер Мухаммад Салих, которого в Узбекистане заочно осудили за терроризм.

    Сам Салих отрицает обвинения в свой адрес. По его словам, преследования на родине носят политический подтекст. Ранее узбекские власти освободили его брата – Мухаммада Бекжана, а сам Салих заявил, что начал верить в искренность проводимых Мирзиёевым преобразований.

    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Узбекистан в ноябре 2016 года. В Самарканде его встречал тогдашний премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев, занимавший должность врио президента.

    Итоги их встречи назвали прорывными в отношениях двух стран. Тогда же Эрдоган пригласил Мирзиёева посетить Анкару.

    Товарооборот между странами составляет 1,2 млрд долларов. Объем инвестиций в Узбекистан достигает 1 млрд долларов. Но в Турции считают, что эта цифра не отражает потенциала сотрудничества.

    Источник:Ц-1
    Темы: Внешняя политика Узбекистана, Экономика Узбекистана
    Теги: Мевлют Чавушоглу Мухаммад Салих турецкий бизнес Турция Узбекистан
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