О работе Ц-1

Дорогие читатели, редакция Ц-1, оставаясь, как всегда, предельно честной, сообщает, что пока не знает, сможет ли продолжить работу, но надеется на ее возобновление в 2020 году.

2019 год должен был стать поворотным, другими словами – знаменательным в истории современного Узбекистана.

Власть президента Шавката Мирзиёева должна была окончательно определиться, по какому пути развития она хочет повести страну: в демократию или прежнюю диктатуру.

Три года, которые прошли со времени прихода к власти Мирзиёева, – это как раз тот срок, когда красивые слова могли бы реализоваться в настоящие дела.

Одним из таких дел обязано было стать утверждение в Узбекистане свободы слова. И свидетельством установления этого принципа должно было стать возвращение СМИ из изгнания.

Сайт Ц-1, являющийся наследником Uznews.net, оказавшимся в изгнании после освещения Андижанской бойни 13 мая 2005 года, должен был получить приглашение вернуться на родину.

Но этого не произошло. Ни МИД, ни Администрация президента Узбекистана не ответили ни на один запрос об аккредитации издания в стране.

Да, мы рассчитывали, что в этом году вернемся на родину, что не позднее сентября начнем работу в Узбекистане.

Наш недопуск в страну, ставший реальностью, заставляет пересмотреть наши приоритеты, изменить подход и акценты.

Надо принять тот факт, что власть в Ташкенте по-прежнему видит в свободной прессе своих врагов. А власть, в свою очередь, – враг свободы слова.

При Каримове наша работа в изгнании продолжалась 11 лет. Помрет ли Мирзиёев так же, так и не допустив и столкнувшись с независимой прессой в стране?

Мы думаем над этим и готовимся к новому сезону – 2020 года.

Дорогие читатели, мы еще не прощаемся…

С уважением –

редакция Ц-1