Обидно. Волейболистки из Каракалпакстана обращаются к Мирзиёеву

Женская сборная Каракалпакстана по волейболу пишет президенту Узбекистана о нечестном судействе и отстранении их тренера, а в итоге – поражении на пути к финалу в «Баркамол-авлод – 2017».

Автор открытого письма президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву – 18-летняя Бахира Баянова, студентка третьего курса Нукусского медицинского колледжа, проживающая в махалле «Маданият» Караузякского района Республики Каракалпакстан.

По словам девушки, занимаясь с детства волейболом, она всегда была нацелена на победу и надеялась, что таким образом может прославить свою родину – Каракалпакстан, заставить каракалпакцев гордиться собой.

Но в апреле этого года девушки из команды волейболисток-подростков Каракалпакстана пережили колоссальное разочарование.

По словам Бахиры Баяновой, в марте этого года ее команда заняла третье место на чемпионате Узбекистана по волейболу среди девушек-подростков.

А 8–13 апреля они приняли участие в отборочных соревнованиях республиканских игр «Баркамол авлод – 2017» в Намангане, финал которых состоится позже в Джизаке.

«По результатам отборочных соревнований мы попали в сильную группу – команд из Ташкента, Джизакской и Кашкадарьинской областей», – пишет Баянова.

В итоге команда из Каракалпакстана в борьбе за первое место сошлась с волейболистками из Джизакской области и одержала победу. Но уже во время этого матча, по словам девушки, их тренер выражал недовольство судейством, видел, что его команду засуживают, а после игры выразил протест судьям Умиду Камолову и Гани Джуманиязову.

Отстранили тренера…

Во время следующего матча за выход в финал и путевку в Джизак команда Баяновой сошлась со сборной Ферганской области.

«Когда мы играли с девочками из Ферганской области, главный секретарь Федерации волейбола Узбекистана Санжар Абдуллаев и ее исполнительный директор Фархад Алимов, а также судьи под руководством Хамида Камолова, найдя какой-то повод, отстранили нашего тренера Азата Казакова, – пишет далее девушка. – В результате, продолжая игру без тренера, мы проиграли».

После игры волейболистки-подростки из Каракалпакстана, ошарашенные поражением и потерей тренера, обратились в виртуальную приемную президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, но им сказали, что ответа надо ждать три месяца.

В письме президенту волейболистка выражает недоверие руководству Федерации волейбола, говорит, что там засели кадры из Службы национальной безопасности (СНБ), которые мало что смыслят в спорте, но все портят.

СНБ и волейбол — что общего?

Это, к примеру, вице-президент Федерации волейбола Узбекистана, сотрудник СНБ Шерзод Хушвактов, а также его бывшие однокурсники и товарищи по команде.

«После прихода в федерацию сотрудника СНБ Шерзода Хушвактова между командами из Ферганской долины и из других областей возникло неуважение друг к другу. В этом можно было убедиться на примере отборочного этапа спортивных состязаний «Баркамол авлод – 2017», – утверждает спортсменка.

«Разве задачей сотрудников СНБ не является укрепление границ нашего государства, обеспечение спокойствия и благополучия нашего народа?» – задается вопросом Бахира.

«Мы, девушки-спортсменки Республики Каракалпакстан, считаем, что нынешние действия вышеназванных сотрудников Федерации волейбола Узбекистана противоречат проводимой Вами справедливой и мудрой политике, тормозят развитие спорта», – заканчивают свое обращение к президенту Узбекистана волейболистка.