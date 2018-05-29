Ц-1 берет технический перерыв до 4 июня. Благодарим за понимание. Редакция

Информационная служба Ц-1 берет технический перерыв до 4 июня 2018 года. Благодарим за понимание. Редакция.
Информационная служба Ц-1 берет технический перерыв до 4 июня 2018 года. Благодарим за понимание. Редакция.
Ветеран правозащиты Узбекистана – 78-летний Талиб Якубов, проживающий 11 лет в изгнании во Франции, собирает документы для возвращения на родину.Узбекистан
Эксперты Human Rights Watch Стив Свердлов и Хью Уильямсон не нашли возможности ответить Ц-1 на вопросы о депортации из Ташкента в Швецию политбеженца Мухиддина Курбанова.Узбекистан
Ветеран правозащиты Узбекистана – 78-летний Талиб Якубов, проживающий 11 лет в изгнании во Франции, собирает документы для возвращения на родину.Узбекистан
С идеей выдвинуть президента РУз Шавката Мирзиёева на Нобелевскую премию мира выступил депутат Наманганского областного Кенгаша народных депутатов Олимжон Тухтаназаров.Узбекистан
Эксперты Human Rights Watch Стив Свердлов и Хью Уильямсон не нашли возможности ответить Ц-1 на вопросы о депортации из Ташкента в Швецию политбеженца Мухиддина Курбанова.Узбекистан
В Циндао 6–10 июня соберутся главы России, Китая, Ирана, Казахстана и Кыргызстана, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.Узбекистан