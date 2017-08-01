Очередное «нарушение» правозащитника Азама Фармонова в «Жаслыке»

Правозащитнику Азаму Фармонову, содержащемуся в «Жаслыке» – самой зловещей колонии Узбекистана, записано еще одно «нарушение» режима, сообщает «Эзгулик».

«Видно, что таким образом администрация колонии старается лишить его права на предстоящую в ближайшее время амнистию», – говорит руководитель правозащитного общества «Эзгулик» Узбекистана Васила Иноятова.

По словам правозащитницы, о том, что в личном деле политического узника Азама Фармонова появилось еще одно нарушение внутреннего режима места лишения свободы, стал известно со слов его супруги – Озоды Якубовой, навестившей его в «Жаслыке» 16–17 июля.

В чем же провинился заключенный? Как рассказала «Эзгулик» Якубова, ее муж «повесил свои вещи на стол». После этого у него произошел конфликт с оперативным сотрудником «Жаслыка» Азаматом Худойбергеновым. В качестве наказания его посадили в карцер. Эти события произошли 19 мая.

Правозащитница Иноятова обращает внимание, что обвинение в нарушении режима Фармонову было предъявлено после посещения колонии представителем Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана по правам человека – омбудсменом Улугбеком Мухаммадиевым.

В мае–июне Мухаммадиев встретился с заключенными в «Жаслыке», ознакомился с условиями их содержания и дал самую высокую оценку положению в колонии.

Якубова рассказывает, что многие заключенные хотели поговорить с омбудсменом, но ее супруга, к примеру, к нему не пустили, заявив, что он «враг народа», который встречался с оппозиционерами.

Азам Фармонов из Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ) в 2006 году был приговорен судом Сырдарьинской области РУз к 9,5 года лишения свободы.

В мае 2015 года приговором Амударьинского районного суда Республики Каракалпакстан, где расположена колония «Жаслык», его срок заключения был продлен на 5 лет и 26 дней.

Фармонов был признан политзаключенным рядом международных организаций, которые не раз, но до сих пор безуспешно, призывали власть в Ташкенте выпустить правозащитника на свободу.