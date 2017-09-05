Официальный курс узбекского сума упал вдвое

Центробанк Узбекистана установил с 5 сентября курс национальной валюты на уровне 8100 сумов за доллар США – понижение почти вдвое, но немного выше курса черного рынка.

Свое решение уравнять государственный курс сума с курсом черного рынка Центробанк Узбекистана объясняет проведенным анализом курсообразующих факторов за 2003–2017 годы, а также «с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиями-импортерами по договорному курсу».

В итоге специалисты Центробанка пришли к мнению, что ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет 8000–8150 сумов за 1 доллар США. Но еще накануне официальный был на уровне 4210,35 сума за доллар США.

Но первоочередной причиной принятого Центробанком решения отпустить сум стал Указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 2 сентября «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», одним из главным приоритетов которого являлось использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты.

Однако правительство Узбекистана заверяет, что девальвация национальной валюты не отразится на покупательской способности населения.

Так, уже стало известно, что услуги связи, которые были привязаны к государственному валютному курсу, в сумовом эквиваленте останутся на прежнем уровне. Аналогичный перерасчет должны сделать все компании, тарифы которых установлены в иностранной валюте (авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари, GM Uzbekistan и другие).

Ликвидация черного рынка

Силовые ведомства страны уже 3 сентября начали пассивную борьбу с нелегальным валютным рынком.

В Ташкенте на крупнейших точках купли и продажи наличной валюты произошли облавы.

Однако спустя некоторое время менялы вернулись на свои места. Как рассказал непосредственный участник событий, правоохранители за небольшое вознаграждение отпустили всех валютчиков.

4 сентября ситуация для участников нелегального бизнеса значительно ухудшилась. Так, столичный Фархадский рынок сотрудники милиции оцепили по периметру, вытеснив валютчиков за его пределы. Некоторых из них задержали и погрузили в милицейский автобус.

Тем не менее большинство валютчиков, имеющих покровителей в органах внутренних дел, преспокойно расположились рядом, за Малой кольцевой дорогой. В течение часа к ним подошли всего несколько человек. Менялы даже чуть не подрались за клиента. Купить доллар США здесь предложили за 7500 сумов, евро – за 8000 сумов.

На базаре «Аския» в Яккасарайском районе клиентов вовсе не было.

Валютчики покинули свои «рабочие» места и расположились под навесом, чтобы их можно было принять за рядовых покупателей. Курс доллара здесь составил 7700 сумов, евро – 8400 сумов.