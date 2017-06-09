Офтальмолог из Коканда Ислам Каримов отрицает свою вину

Ислам Каримов, хирург-офтальмолог из Коканда (Узбекистан), сообщает, что не имел отношения к операциям в клинике «Уржуза Нур сервис», ставших причиной ослепления 23 человек.

В настоящее время глазной доктор из Коканда Ислам Каримов находится в столице Узбекистана, где проходит, по его словам, десятидневный курс повышения квалификации.

Он уверенно опровергает материал, опубликованный на Ц-1 7 июня, о том, что при совершении им операций в частной кокандской клинике «Уржуза Нур сервис» 23 пациента лишились зрения.

«Я слышал о пострадавших 23 пациентах, но я не имел отношения к операциям», – говорит он.

По словам офтальмолога, он работает заместителем главного врача во Второй областной главной больнице в Коканде и совершает там успешные операции.

Позиция доктора противоречит сообщению из Коканда правозащитника Ахмада Мадаминова, который, по его словам, получает жалобы непосредственно от пациентов вышеназванной клиники, называвших именно доктора Каримова причиной потери ими зрения.

Клиника «Уржуза Нур сервис» косвенно подтверждает факт, что 23 ее пациента пострадали во время операций по удалению катаракты, но говорит об этом с неохотой.

По данным Мадаминова, администрация клиники пытается выйти из положения, объясняя некоторым пациентам, что каждая операция влечет за собой риски – и 100-процентный положительный результат гарантировать нельзя, а некоторым пострадавшим выплатила компенсации в размере 4 млн сумов (500 долларов США).

По странному стечению обстоятельств, медучреждения Коканда оказались богатыми на специалистов с именем Ислам Каримов (так звали первого президента Узбекистана, руководившего страной с 1989 по 2016 год).

В реестре медработников областного управления здравоохранения помимо вышеназванного офтальмолога значатся еще двое Исламов Каримовых, один из них – работник скорой помощи – вообще полный тезка покойного лидера: он Ислам Абдуганиевич Каримов.