Оглохший от пыток кашкадарьинец осужден на восемь лет

Ослепший суд приговаривает оглохшего от пыток человека – так выглядел в Кашкадарье процесс над Садриддином Хайдаровым, за оправдание которого выступала даже семья его якобы жертвы.

Суд Камашинского района Кашкадарьинской области Узбекистана 23 июня приговорил Садриддина Хайдарова к восьми годам лишения свободы, признав его виновным по статье 104 Уголовного кодекса – «Нанесение телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего».

Приговор суда родные и адвокат Хайдарова, а также семья якобы избитого им до смерти 30-летнего Йигитали Кучкарова назвали «насмешкой» и «чудовищной несправедливостью».

«К сожалению, суд не принял во внимание показания подсудимого и свидетелей, – рассказал Ц-1 адвокат Хайдарова. – Не была проведена обычная ДНК-экспертиза следов крови с одежды убитого Кучкарова. Не были проверены факты применения пыток в ходе предварительного расследования».

По словам родственников осужденного, он до сих пор испытывает на себе последствия пыток, стал инвалидом, не слышит на одно ухо.

Козел отпущения

«Это обычный сельский парень, занимавшийся выращиванием помидоров, до сих пор не понимает, что произошло с ним, почему вдруг он стал виновным в смерти человека», – говорит адвокат.

Ураз-бобо Кучкаров, престарелый отец погибшего Йигитали, всегда был убежден в том, что Хайдаров стал козлом отпущения.

Еще весной он приезжал в Ташкент и пытался добиться приема в Народной приемной президента для того, чтобы не допустить осуждения непричастного человека.

В своем обращении на имя президента Шавката Мирзиёева он писал:

«В новогоднюю ночь сына до смерти избила группа хулиганов во главе с бывшим сотрудником милиции Обидом Муминовым. Это знает весь кишлак, однако камашинская милиция обвиняет в преступлении молодого парня Садриддина Хайдарова. После избиения в милиции несчастный парень оглох. Он и кошку не обидит, а мой сын был здоровым и крепким парнем».

После убийства Йигитали его дети остались сиротами, рассказывал далее безутешный отец, кроме того, камнем на сердце старика висит обвинение в убийстве и пытки ни в чем не повинного человека.

Расплата за несъеденную самсу

Мать уже осужденного Садриддина говорит, что не осталось организаций, куда бы ее семья не обращалась за помощью, но все тщетно.

«В кишлаке все знают, что Садриддин не убивал этого парня. А истинные убийцы до сих пор находятся на свободе. И все знают, кто они, их имена и фамилии. Но суд не принял во внимание эти показания. Слышала, что судья делился, что если он развалит это дело, милиция и прокуроры сожгут его дом», – говорит женщина.

«Вот таким образом, расплачиваясь за несъеденную самсу, мой сын должен сидеть в тюрьме», – добавляет она, утирая слезы.

Сестра покойного Йигитали Саодат Кучкарова говорит, что ее семья не успокоится, пока не будут наказаны истиные убийцы.

«После смерти брата отец прикован к постели, но, несмотря на это, не может смириться с тем, что осужден простой парень, а настоящие преступники находятся на свободе, –рассказывает в сердцах Саодат. –Для успокоения души Йигитали должны быть названы имена настоящих убийц».

«За прошедшие полгода я поняла, что милиция и прокуроры опаснее убийц», – задумчиво произносит она.