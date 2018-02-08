Ойбек Кимсанбаев: «Хлопок приобретет цвет и поумнеет»

Узбекский ученый Ойбек Кимсанбаев, один из авторов проекта «Русский хлопок», в интервью Ц-1 говорит о перспективности цветного хлопка, свойствах умной ткани и о реабилитации «белого золота» в Узбекистане.

45-летний доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ойбек Кимсанбаев ищет самую северную точку произрастания хлопка – традиционной сельхозкультуры Центральной Азии.

С 2013 года ученый работает в России над крупным международным проектом по адаптации хлопчатника на базе Волгоградского государственного аграрного университета.

Кимсанбаев возглавляет Центр прикладной генетики, селекции и семеноводства хлопчатника ВолГАУ и выводит «ультраскороспелые сорта» хлопка. Так, один из сортов вызревает всего за 105 дней и пригоден для зон рискованного земледелия.

В начале 2018 года Министерство сельского хозяйства России объявило, что начинает производство отечественного хлопка: в этом году хлопчатником засеют первые промышленные 1000 га в Волгограде и Астрахани.

Один из аргументов: в Узбекистане активно строят перерабатывающие комбинаты, и через три года узбекский хлопок не будет поставляться на российские предприятия.

Станет ли Россия конкурентом Узбекистана в хлопковой отрасли – покажет время. Но уже сейчас наработками узбекистанского ученого интересуются в Украине, Молдове и Армении.

– В каких регионах России может расти хлопок?

– Пока самой северной точкой считаем Волгоград, но не исключаем, что граница может передвинуться, в том числе и из-за глобального потепления.

Изменение климата заставляет многие страны переходить на культуры, которые раньше не возделывались. В 2015–2016 годах на полях Волгоградской области мы испытывали хлопок, а в этом году планируем выйти на промышленные объемы.

– Расскажите о создании цветного хлопка.

– Мы адаптировали восемь цветов для волгоградского климата. Среди них есть сорта хлопка цвета хаки, светло-кофейного, песочного, зеленого, Fiber Fox (лисьего цвета) и темно-бурого.

Сейчас мы работаем над расширением цветовой гаммы – созданием хлопка алого цвета и пытаемся получить устойчивые формы, пригодные для промышленного производства.

– В чем уникальность цветного хлопка?

– Во-первых, он отвечает всем канонам органического продукта: при производстве ткани не используются химические красители и закрепители. Это инновационное волокно, полученное методом классической селекции, а не генной инженерии.

Он востребовано в мире: такой хлопок выращивается агрокомпаниями США, его закупает Япония, но на промышленные масштабы пока не вышли.

– Когда начнут выращивать цветной хлопок в Узбекистане?

– Пока не могу сказать, но в Узбекистане уже начали работу над селекцией цветного хлопка на базе Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз.

– Расскажите о разработке умных тканей – что сейчас актуально?

– Мы ведем работу над умными натуральными тканями. Они способны на многое. Несколько примеров: у такой ткани есть память, она может менять цвет. Например, на детской одежде изменение цвета просигнализирует о росте температуры тела ребенка.

Пытаемся добиться, чтобы волокно светилось. Одежда из такой ткани позволит водителям видеть людей на ночной дороге.

Наш вызов – сделать натуральную ткань, а не искусственную, обогащенную наночастицами или фосфорным составом.

– Для России хлопок – инновационный продукт. Но, когда речь идет об узбекском «белом золоте», сразу вспоминается принудительный труд и высказывание экономиста, который назвал хлопок «раком сельского хозяйства страны». Как изменить эту ситуацию?

– В Узбекистане необходимо пересматривать всю стратегию хлопководства. Задача ученых – увеличить урожайность и уменьшить площади, занятые хлопком.

Нельзя использовать принудительный труд на полях, но и мировому сообществу кроме осуждения стоит предложить варианты.

Например, помочь с развитием машиностроения или закупкой хлопкоуборочной техники. Самая лучшая – американские комбайны John Deere, которые стоят миллион долларов, но используются максимум 20–30 дней в году. Такая маленькая страна, как Узбекистан, будет много лет окупать эти машины.

Если бы Узбекистану позволили приобрести комбайны в лизинг по 200 тысяч долларов США – по такой цене их покупают американские фермеры, – то ситуация изменилась бы кардинально.

Не согласен, что хлопок – это раковая опухоль и малодоходная отрасль. Доход от хлопка считают только по волокну, хотя тонна хлопка-сырца в разы дороже тонны пшеницы.

Судите сами: тонна зерна сегодня на рынке стоит 100 долларов, а с одного гектара в среднем получается три тонны зерна. С такой же площади, занятой хлопком, мы получаем 3–4 тонны хлопка-сырца, из которого выходит 40% волокна. За тонну волокна дают 1600–1900 долларов.

А почему не учитывают также прибыль от масла, от сырья для фармакологии и животноводства, которые используют шрот и шелуху?

– Актуальный вопрос для Узбекистана: если уменьшать площади под хлопок, то что выгодно в перспективе выращивать?

– Я бы по-другому поставил вопрос: какие технологии надо взять на вооружение Узбекистану, чтобы заинтересовать инвесторов и с малых площадей получать максимальные урожаи?

Примером грамотного развития может служить Украина, которая до 2015 года была идеальным образцом менеджмента сельского хозяйства: инвесторам предлагались капельное орошение, GPS-навигация и многообразие выращиваемых культур.

Фермерам и агрокомпаниям не государство, а рынок диктовал, что надо выращивать. Любой стране СНГ Украина давала фору.

В Узбекистане была попытка создать инновационные сады с западноевропейскими сортами деревьев. Но не получилось, и в итоге они перекопаны и засажены саженцами из Ташкентского НИИ садоводства, виноградарства и виноделия Института Шредера.

В мире наблюдается переизбыток овощных культур: они не хранятся долго и стоят дешево. Выращивать овощи имеет смысл, если рядом построить перерабатывающие комплексы для консервирования, сушки и т. д. Актуально строительство тепличных комбинатов: в не сезон за овощи можно получить максимальную цену.

Но где взять на это деньги? Узбекистан только начинает реформировать экономику, и недавно созданное Министерство инноваций предложит варианты развития и новую концепцию продовольственной безопасности. Мир меняется, меняются и приоритеты в АПК.

Нельзя рубить сплеча: если Узбекистан сегодня откажется от хлопка, то завтра на его место придут постсоветские государства. Азербайджан, Россия, Украина и даже Молдова уже интересуются технологиями выращивания хлопка.