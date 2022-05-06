Оллошукурова и Салих: «Говорить в лицо» против «Бить в спину»

Способность личности идти вперед с открытым забралом, добиваться разговора лицом к лицу — то, что привлекло Мухаммада Салиха к активистке из Хорезма Нафосат Оллошукуровой, а затем заставило ее возненавидеть.

Галима Бухарбаева

Наверняка у каждого в жизни возникала ситуация, когда надо было разрешить конфликт, выяснить отношения, избавиться от ожидания и неопределенности, взять и порешить: пан или пропал.

Но далеко не у всех хватает смелости взять инициативу в свои руки, пойти к конфликтующей стороне или обидчику, высказать все начистоту, поговорить, что называется лицом к лицу, будучи готовым при этом нести ответственность за любые последствия…

Это еще сложнее сделать, когда тебе противостоят люди авторитетные и при деньгах, а тем более — власть, при том та, для которой закон не писан.

Но Дон Кихоты встречаются, к ним со всей смелостью можно отнести 34-летнюю учительницу из Багатского района Хорезмской области Узбекистана Нафосат Оллошукурову, ставшую известной активисткой и блогером, пишущую в соцсетях под именем Шабнам.

21 сентября 2019 года она поддержала своего земляка, журналиста из Гурленского района Хорезмской области Махмуда Раджабова. Пять месяцев, с апреля 2019 года, Раджабов находился под следствием по обвинению в контрабанде — он привез из Турции книги, подаренные ему проживающим там оппозиционером, бессменным лидером партии «Эрк» 72-летним Мухаммадом Салихом.

Уставший от бесконечных допросов и ожидания своей участи Раджабов решил положить всему этому конец и отправиться в столицу Ташкент, чтобы там спросить с министра внутренних дел Узбекистана — чего он от него хочет, когда оставит в покое его и всех его родных?

Нафосат Оллошукурова, переживавшего за журналиста и потому внимательно следившая за его делом, немедленно поддержала идею о марше на Ташкент, она вызвалась сопровождать Раджабова и вести всю дорогу трансляцию с шествия, которая быстро набрала в свои ряды около 30 человек.

Поступок хорезмийцев немедленно обратил внимание засевшей за бугром оппозиции Узбекистана. Мухаммад Салих высылал сообщения на телефоны участников шествия, выражал им поддержку, говорил о своей гордости за них. Он даже раздобыл номер телефона Нафосат, с которой до этого не был знаком и никогда не общался, чтобы и ей выслать смс-ку со словами поддержки.

Акцию начали освещать близкие к Салиху узбекские службы радио «Би-би-си» и «Озодлик» («Свобода»), быстро превратив шестие в самую горячую новость и сенсацию республиканского масштаба.

На следующий день состоялся разгром шествия, милиция переловила всех его участников, а Раджабова и Оллошукурову арестовала на десять суток.

Нафосат досталось более всего, так как сотрудники внутренних дел обнаружили в ее телефоне сообщения от Салиха, следствие сделало вывод, что действиями хорезмийцев руководили извне… Требуя признательных показаний, Нафосат подвергли избиениям, а когда ее состояние резко ухудшилось, то перевели в областную психиатрическую больницу в Ургенче.

В психушке Оллошукурова проведет три месяца и все это время будет подвергаться принудительному лечению, превращавшему ее в неподвижную картофелину. На свободу она сможет выйти только 28 декабря 2019 года.

Не надо говорить, что положение молодой женщины, матери двух маленьких девочек-близняшек, в то время им было по два года, вызвало громкую кампанию в ее защиту со стороны Салиха и подручных ему радио «Би-би-си» и «Озодлик».

Нафосат была для них героиней, страдалицей, жертвой жестокого режима теперь уже нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Что верно. Все было именно так. Абсолютно.

Но что случилось с Салихом, журналистами «Би-би-си» и «Озодлик» и другими членами их засевшей за бугром своры, когда Нафосат Оллошукурова, оказавшись тоже за пределами Узбекистана, показала им, что человек с принципами и идеями, остается им вне зависимости от внешних обстоятельств, от географического местоположения и окружающих его людей?

Нафосат, приехав в начале 2020 года на Украину, была принята с распростертыми объятиями представителями узбекской оппозиции, но вскоре они начали от нее отказываться и отстраняться, когда она не захотела выполнять их заказы, танцевать под их дудку.

С 2021 года Оллошукурова начала подвергаться нападкам со страниц Интернет-сайтов и соцсетей Мухаммада Салиха, ее обвиняли в том, что она является агентом спецслужб Узбекистана, провокатором и притворщицей.

Подобные инсинуации вконец достали Нафосат, когда из-за письма Салиха в Миграционную службу Украины ей и ее дочерям было отказано в предоставлении убежища. Об этом решении ведомства и роли, которую сыграл узбекский оппозиционер, лидер партии «Эрк», Нафосат узнала в Киеве 28 октября 2021 года.

По совету сотрудника Миграционной службы Украины Нафосат не подала в суд, чтобы оспорить принятое решение, а выехала в третью страну, ею оказалась Турция.

В Стамбуле раздосадованная Нафосат не могла не думать о подлости Мухаммада Салиха, о злой роли, которую он сыграл в ее судьбе, начиная с той смс-ки, которую он отправил во время шествия, затем — оказанной поддержки, которая внушила ей ложную веру, потом — порушенной надежды обрести новое пристанище и дом.

Нафосат поняла, что ее просто использовали, а затем за непокорность смешали с грязью и выкинули за борт. Она решила поехать к Салиху, в городок Шиле под Стамбулом, где он проживает, чтобы поговорить с ним лицом к лицу, спросить за клевету, за письмо в Миграционную службу Украины…

Поездка состоялось 1 марта. Как встретил ее Салих? — он не захотел даже выслушать, уважить ее не только как женщину, мать, землячку из Хорезма и Узбекистана, но и как активиста, жестоко пострадавшего за борьбу за права человека, за правду.

Салих напал на женщину при двух ее пятилетних девочках, сломал ее телефон, а затем вызвал полицию и упек ее вместе с детьми на 20 суток ареста в турецкую тюрьму.

Смелость Нафосат идти вперед, способность вызвать на разговор структуру или человека, к которому у нее есть претензии и вопросы, так восхитившие Салиха в 2019 году, теперь же вызвали у него ненависть, истерику и злобный припадок.

Ни сочувствия, ни сожаления, ни человечности. Да, и ни грамма совести.

Надо ли говорить, что нахождение Нафосат вместе с детьми в заключение в Турции по доносу Салиха не стало новостью, а тем более сенсацией для радио «Би-би-си» и «Озодлик» (работающие там журналисты довели до совершенства умение держать нос по ветру).

Мухаммад Салих, почти 30 лет находящийся за пределами Узбекистана и продолжающий по инерции представляться «лидером узбекской оппозиции», во имя собственного благополучия должен постоянно доказывать, что он владеет ситуацией в стране, что он что-то значит, что он на что-то способен.

Но поскольку он ничего не может и ничего не значит, он вынужден примазываться, навязываться и прилипать ко всем чего-то стоящим узбекистанцам, ко всему заметному, что происходит в стране, чтобы, поднявшись на гребне этой волны, оказаться чуть выше своей естественной низости.

Греться в лучах славы Нафосат — Салиху нравилось. Сработаться же с человеком, у которого есть свое мнение и принципы, которые и сделали его тем, кем он является, — Салих не в состоянии, так как не терпит правды и праведников.

Ему нужно рабское подчинение, при том для выполнения самых грязных заданий. Нафосат вызвала гнев салиховской шайки, отказавшись писать грязные статейки про их недругов и врагов.

«Если я была бы способна на ложь и клевету, я могла бы припеваючи жить и в Узбекистане, я была бы угодна и Шавкату Мирзиёеву», — говорит она.

«Безумство храбрых!»

«Безумству храбрых поём мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!» — говорится в знаменитой «Песне о соколе» Максима Горького.

И мы понимаем, почему великий советский писатель, воспевая храбрость, называет ее «безумством». Люди, совершающие смелые поступки, способные перешагнуть через свой страх, жертвовать собой во имя идеи и других людей — как кажется абсолютному большинству — переходят за грань нормальности.

В рассказе Горького смертельно раненый сокол, упав на скалы, продолжает мечтать о небе, высоте, чем удивляет мелкую змею — ужа. Тогда уж советует соколу сброситься вниз со скалы, чтобы испытать вновь чувство полета.

Глядя на разбившегося сокола, исчезнувшего в бурном потоке воды, уж задумывается, чем же так притягательно небо, и делает попытку взлететь, но падает на камни, но не разбился, а рассмеялся…

И Горький выносит приговор: «Рожденный ползать — летать не может!»

Нет, не поймет никогда змея сокола и сокол змею, они живут в разных мирах, в разных измерениях и на разных высотах, не быть им вместе.

А мы… мы вместе с Максимом Горьким — «Безумству храбрых поём мы песню!»

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1