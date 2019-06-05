Операция «Добро», помилование – небывалый Рамазан хайит в РУз

Празднование Рамазана хайита в этом году в Узбекистане ознаменовалось серьезными поступками со стороны власти, а президент в своем поздравлении подтверждает решимость войти в ряд развитых стран мира.

В Узбекистане 5 и 6 июня объявлены выходными днями в связи с окончанием мусульманского поста и началом праздника Рамазан хайит.

До праздника же власти страны преподнесли щедрый подарок ряду своих граждан, которых еще несколько лет назад хотели бы видеть как минимум упрятанными на всю жизнь в тюрьму.

И эти решения нельзя переоценить, они имеют отношение и значение для всех граждан страны.

30 мая в Узбекистан спецрейсом были доставлены 156 человек – жен и детей узбекистанцев, воевавших в числе вооруженных формирований в странах Ближнего Востока, преимущественно в Сирии.

Операция «Добро» – такое название получило их возвращение на родину, а президент страны Шавкат Мирзиёев, говоря об их возвращении, поделился, что организовать это было нелегко.

«Было очень сложно вернуть их на родину. Договаривались со многими государствами. Посадить там самолет, вызволить людей из рук террористов – дело непростое. Однако мы вернули, ведь они наши соотечественники», – сказал Мирзиёев.

В речи главы государства не было и грамма осуждения в адрес женщин, оказавшихся на Ближнем Востоке. Более того, президент возлагал ответственность за их отъезд на общество и страну.

«Почему они уехали? Потому что положение дел у нас было плачевным, не было условий. Но что в итоге произошло? Наших женщин продали; пять детей от пяти разных отцов; 14-летняя девочка родила… Разве это нам к лицу?» – задался вопросом президент.

В 2008 году в прессу попала история, как десятки граждан Узбекистана, большую часть из которых составляли женщины и дети, были депортированы из Турции в Иран. Ими являлись семьи членов Исламского движения Узбекистана (ИДУ), воевавших в Таджикистане и Афганистане, с 2005 года безуспешно пытавшихся выбраться из зон конфликта.

Долгие годы эти люди, среди которых были новорожденные младенцы, обивали пороги Управления ООН по делам беженцев в Пакистане, Иране и Турции, умоляя о помощи. Но их гнали из всех стран. О том, что Узбекистан мог принять хотя бы женщин и маленьких детей, – не было и речи.

Что случилось с теми людьми, где они сейчас – неизвестно: их след оборвался примерно в 2010 году…

В понедельник, 3 июня, стало известно об Указе президента РУз Шавката Мирзиёева «О помиловании» 575 граждан, из которых 361 вышел на свободу, а 214 заключенных получили сокращение срока лишения свободы, в некоторых случаях – и перевод в колонию-поселение.

Как сообщает Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), в первую очередь помилование касалось осужденных по политическим статьям: «посягательство на конституционный строй» и «религиозный экстремизм».

Руководитель ИГНПУ Сурат Икрамов в интервью Ц-1 рассказал накануне, что ему позвонили уже три человека из числа его подзащитных и сообщили, что находятся на свободе, дома.

В поздравлении народу Узбекистана в честь праздника Рамазан хайит президент Мирзиёев сказал, что в эти дни проявляются такие духовные качества, «как доброта, милосердие и гуманизм».

«Эти благородные устремления, – продолжил он, – созвучны смыслу и содержанию осуществляемых нами в Узбекистане реформ с целью войти в ряд развитых стран мира, обеспечить достойную жизнь нашему народу».