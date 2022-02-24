Операция на Украине — Россия снова одна против нацизма

Товарищи, усвоим навсегда: не Запад носитель общечеловеческих ценностей, он был и остается источником зла и лжи, — это Россия, которая сегодня вступает в бой за правду и справедливость, снова бьется за всех русский всечеловек.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по «немилитаризации и денацификации» Украины.

Информационные агентства собщают о слышимых взрывах в городах Украины — под Киевом, в Одессе, Харькове, Днепропетровске… Российская армия наносит точечные удары по военной инфраструктуре и складам Украины, уничтожая арсеналы, предоставленные киевскому режиму «партнерами» с Запада.

Президент Путин призвал украинских военнослужащих сложить оружие и идти домой, напомнил им, что они давали присягу на верность украинскому народу, а не неонацистскому режиму, захватившему власть в Киеве. Путин обещал, что военнослужащие, отказавшиеся от войны с российской армией, получат безопасный коридор для возвращения домой.

Запад беснуется, вводит санкции. Политики в США и Европе изображают негодование, принципиальность, но все это выглядит крайне смешно. Ведь все знают, что ничего у них не получится.

Капиталистические страны, где истинными правителями являются концерны и корпорации, живущие в единственной парадигме — деньги, нажива, обогащение, — не способны ни за что стоять и биться до конца.

Они продают и продаются, там нет никаких принципов, это их врожденная отметина, а может — изъян, дефект, а может — неполноценность, недоразвитость.

Способность жертвовать чем-то и даже собой во имя идеи, отнять у себя во имя общего, как это делает простой узбек, делясь с тобой последней лепешкой, — возможно, и есть высший дар, особая развитость души, которая не каждому дана.

Я наблюдала на Западе после Андижанского расстрела 13 мая 2005 года, как быстро США и Европа забыли и предали сотни невинных жертв Андижана, и приходила к пониманию простой истины: не будет буржуй рисковать даже копейкой ради идеи о правах человека, о гуманизме и справедливости, тем более в какой-то далекой стране, тем более заселенной совсем не «белыми людьми».

Поэтому им не понять русского и советского человека, людей нашего мира, для большинства из которых, особенно среди простого народа, есть вещи, которые важнее денег, — это правда и справедливость.

Помните пьесу «На дне» Максима Горького, когда ее герой Сатин говорит: «Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми… Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше! Человек — выше сытости!»

Вот какие принципы, какие глубинные коды заложены в основу русского человека, а также, пишу об этом с абсолютной уверенностью, что и для истинного узбека человечность, доброта и честь стоят выше материальных ценностей, выше сытости.

Наконец-таки Россия возвращается к себе после 30 лет угара, после попытки вклиниться в западный мир, в эту праздность, потребительство и разврат; она пробуждается, понимая, что она другая, и в этом ее роль и предназначение — нести в мир другое — не материальное, а духовное и нравственное.

Лидеры Запада, вконец обнаглевшие и потерявшие всякую меру и стыд, провозгласившие себя «человекобогами», с 2020 года в открытую занимаются уничтожением человечества и всего нормального и человеческого в нем… Наши же «лидеры» в Ташкенте и Астане им подпевают, прыгают по их команде на задних конечностях, так как продались им подчистую.

Но всему этому может противостоять одна страна, одна единственная цивилизация во всем мире — это Россия. И она проснулась, она уже действует.

И она вновь в одиночку утверждает интернационализм, общечеловеческие ценности. Как писал великий гений Федор Михайлович Достоевский: «всечеловечность есть главнейшая и личная черта и предназначение русского».

«Всечеловечность, — пояснял он, — прежде всего состоит в уважении человеческих ценностей, какому бы человеку или народу они не принадлежали. Кроме того, всечеловечность заключается и в уважении человека, всякого человека как абсолютной и незаменимой ценности».

Мироощущение в Средней Азии созвучно этому идеалу, и мы приветствуем русского всечеловека, мы благодарны ему за то, что в годы СССР поднял наши народы, а главное, самого простого и бедного из нас, на недосягаемую по-прежнему для всего мира высоту социального, культурного и духовно-нравственого подьема.

СССР — это был, прежде всего, великий Дух. А, помните, как Карлоса Кастанеду, сетовавшего, что забыл диктафон, отчитывал индейский маг дон Хуан: «единственное, что нужно человеку — это дух».

Мы приветствуем Украину, призываем ее вернуться в единство и братство народов, бросить эту западную стаю шакалов и волков, уготовивших украинцам лишь одно — западню и гибель, а для начала — роль наживки, которой, однако, никто не подавится и даже не поперхнется…

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1