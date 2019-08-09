Оппозиция: «Обод кишлок» – кормушка для коррупционеров»

Лидер оппозиционной партии «Бирдамлик» Баходыр Чориев и правозащитник Абдужалил Бойматов уверены: снос домов в Узбекистане – новый уровень коррупции в стране.

Проживающий в США лидер узбекистанской партии «Бирдамлик» Баходыр Чориев, ныне известный под именем Баходыр Хан Туркестон, убежден, что за масштабным сносом частного жилья в Узбекистане стоит коррупция.

«Это банальное отмывание государственных средств и попытка заработка на рынке недвижимости», – говорит Туркестон.

По данным оппозиционера, власти Узбекистана выделяют деньги регионам страны на осуществление президентской программы «Обод кишлок» («Обустроенное село»). Эти деньги в форме кредитов выдаются компаниям-застройщикам, работающим под опекой и в интересах местной администрации – хокимиятов областей, городов и районов.

Уже на этапе получения кредита у власти есть возможность для присвоения части средств, потом это же можно провернуть при распределении так называемой компенсации людям, потерявшим дома. Затем остается лишь ожидать прибыль с продажи новых домов и квартир.

«Власти выгодны новостройки: они показывают, какими темпами меняется Узбекистан при президенте Мирзиёеве – это хорошо для его имиджа, а также позволяет всем чиновникам, прежде всего высшим в Ташкенте, делать огромные деньги», – говорит лидер «Бирдамлика».

Именно коррупция и связь Ташкента с регионами, убежден Туркестон, не позволяют президенту увольнять хокимов, так как чиновники делают то, что он от них требует.

Разделяет мнение Туркестона и правозащитник Абдужалил Бойматов, проживающий в Ирландии. Он говорит, что пока не слышал о людях, которые получили бы пользу от программы «Обод кишлок», напротив, она оказалась средством для экономических репрессий граждан Узбекистана.

«О каком благоустройстве может идти речь, если люди лишаются крыши над головой? – задается вопросом Бойматов. – А продолжение сноса домов подтверждает, что это государственная политика».

«Это сплошная коррупция, так как мы видим, что вскоре на месте снесенных домов появляются коммерческие здания для продажи», – заявляет правозащитник.

Бойматов уверен: скоро народ убедится, что президент Мирзиёев не осуществляет реформы для восстановления законности, прав и свобод граждан.

Что будет потом? Правозащитник считает, что власть может начать «закручивать гайки».

«Мирзиёев не сможет одновременно быть справедливым президентом и рушить дома людей, может быть одно из двух», – говорит он.

Баходыр Хан Туркестон убежден, что скоро президент Мирзиёев исчерпает свой лимит доверия, и к выборам 2021 года он придет не в лучшем виде.

«Люди поймут, что их во многом обманули: реформы при сохранении действующего контроля и произвола властей невозможны, – говорит Туркестон. – А Мирзиёев поймет, что ему надо будет стать диктатором, чтобы удержаться у власти».

«Только выдержит ли Узбекистан новые 27 лет диктатуры – большой вопрос…» – резюмирует оппозиционер.