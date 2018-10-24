Ошская семья Саиповых

Ровно 11 лет назад не стало журналиста Алишера Саипова, яркого и талантливого журналиста из Оша. Его смерть стала ударом для семьи. В этом году, раненный той же пулей, ушел из жизни отец Алишера – Авас-ака.

Во всех пятерых братьях Саиповых, из которых Алишер – журналист, расстрелянный в Оше 24 октября 2007 года, был старшим, есть качества настоящих аристократов.

Они все, какого бы возраста они ни были, держатся всегда с достоинством, но в то же время с почтительностью к окружающим. Они манерны, вежливы, горделивы и образованны.

«Аристократы…» – всегда говорит в их адрес, немного с усмешкой, но с огромным уважением, немецкий журналист и друг Алишера Маркус Бенсманн.

Откуда взялись эти мгновенно выделяющие Саиповых из толпы качества, а также многие другие достоинства – понятия о чести, благородстве и нетерпимость ко лжи и лизоблюдству, понимаешь, когда знакомишься с их отцом – Авасом Саиповым.

В этом сильном, честном и принципиальном мужчине можно было сразу увидеть его сына Алишера, так вот откуда у того паренька взялись талант и сила, чтобы стать тем, кем он стал в свои молодые 26 лет…

В апреле 2018 года не стало Аваса-ака. Он ушел, сраженный той же пулей, что и Алишер. Он не смирился со смертью сына и все оставшиеся ему годы находился в глубочайшем отцовском горе, превратившись в отшельника даже в собственной семье.

Сегодня Ц-1 публикует статью Шохруха Саипова — об отце и своей удивительной семье из Оша.

В память о поколении Саиповых: Маманазар, Авас и Алишер

В апреле 2018 года рано утром не стало моего отца. Он покинул нас после долгой болезни, он пережил инсульт и находился в постели полтора года. Мы его провожали в последний путь с надеждой, что он попадет в рай и там встретится с братом Алишером, застреленным 24 октября 2007 года в Оше.

Отец с момента убийства брата стал его защитником: он не нанимал адвокатов, а защищал в первую очередь имя брата от людей, которые хотели его очернить, разводили интриги вокруг нашей семьи. И, конечно же, за это многие его недолюбливали.

Папа в рамках уголовного дела ходил по отделениям милиции, передавал им добытую информацию, участвовал в судебных процессах. Он обращался с открытыми официальными письмами к тогдашним президентам Кыргызстана – Курманбеку Бакиеву и Узбекистана – Исламу Каримову с надеждой найти справедливость.

К сожалению, все его попытки не дали положительных результатов.

В 2009 году задержали некоего Абуфарида Расулова, и в ноябре 2010 года коллегия Верховного суда Кыргызстана оставила в силе судебное решение первой и второй инстанций, которые признали его виновным в убийстве Алишера и определили ему 20-летний срок тюремного заключения.

Мой отец неоднократно требовал доследования уголовного дела, считая, что подсудимый Абдуфарид Расулов – подставное лицо, он не имеет отношения к этому преступлению, а настоящие убийцы не задержаны.

После апрельской революции в Кыргызстане, которая произошла в 2010 году, с приходом новой власти был возобновлен ряд уголовных дел людей, убитых по политическим мотивам при бакиевском режиме. В их числе – дело Медета Садыркулова, экс-руководителя Администрации президента. Дело оппозиционного журналиста Геннадия Павлюка. В результате нового расследования этих дел были привлечены к ответственности несколько человек из высшего эшелона страны.

Мы, семья Саиповых, тоже думали, что уголовное дело нашего брата Алишера будет пересмотрено, доведено до конца и восторжествует справедливость. Но этого не случилось.

В начале 2012 года отцу удалось получить диски с видеокадрами, где в день убийства Алишера Абдуфарид Расулов находился на свадьбе родственников в Лейлекском районе Баткенской области страны.

4 апреля того же года Верховный суд Кыргызстана в силу новых обстоятельств принял решение о пересмотре дела об убийстве Алишера Саипова и направил дело в Ошский городской суд для нового разбирательства.

С этого дня не было проведено ни одного следственного мероприятия в рамках данного уголовного дела. Отец понимал, что киллера, который застрелил его сына, невозможно задержать, так как он выполнял заказ, и, возможно, его самого уже нет в живых.

Он знал, что дело сына Алишера выходит на межгосударственный уровень: там замешан Узбекистан. Отец всего лишь ожидал от нового руководства страны, чтобы дали хотя бы политическую оценку убийству Алишера. К сожалению, и этого тоже не произошло.

Тогда отец потерял всякую надежду и перестал ходить к правоохранителям по делу брата. В настоящее время уголовное дело приостановлено.

«Всем есть Бог. Он все видит», – ограничивался отец этим предложением.

Со дня смерти Алишера отец много нервничал, потерял свое здоровье, в результате получил инсульт и оказался прикованным к постели.

24 октября прошлого года, в 10-летие со дня убийства Алишера, место отца уже пустовало: он не мог принять участие в поминках, хотя мог бы больше и лучше всех сказать о старшем сыне.

Авас Саипов родился старшим в семье, у него было пятеро сестренок. Он был всегда требовательным человеком к себе и другим. Желал видеть только чистоту и честность. Много читал. Постоянно следил за политическими событиями страны и зарубежья.

Хорошо анализировал ситуацию. Отлично знал историю. Любил слушать классические песни народных артистов.

Он нам часто говорил, что у него не было братьев, на которых мог бы положиться, но зато рад, что Бог ему дал нас, пятерых сыновей, с которыми он себя чувствует очень счастливым и гордым.

Отец вместе с моей мамой нас воспитывали честными, благородными и нравственными. Покупали нам качественную одежду, несмотря на то что эти товары стоили дорого. Некоторые родственники завидовали нам, тогда отец им объяснял, что в первую очередь надо думать о здоровье своих детей, а они приучались не к количеству, а качеству.

Отец не разрешал нам часто играть на улице со своими ровесниками, как делали многие дети, он говорил, чтобы вместо этого мы помогали маме по домашним делам, так как у нас в семье нет девочек.

Домашнее задание, которое нам давали в школе, мы делали с мамой, но отец временами проверял наши тетради и дневники. Если кто-то из нас не сдавал экзамен, то он, вместо того чтобы ругать и кричать, объяснял то, что мы не смогли понять и освоить.

В школу денег не давал, чтобы мы не тратили их в столовой на разные сладости. Вместо этого мама готовила булочки с сыром или колбасой и клала нам в сумки, чтобы мы ели на переменках.

Когда мы начали поступать в вузы, родители создавали условия, чтобы мы занимались только учебой. Нам не всегда разрешали ходить на вечеринки и даже на плов с однокурсниками, мы должны были прежде всего учиться.

«Был простым прорабом»

Отец, окончив средную школу, в 1972 году поступил в Ошский строительный техникум, а через год перевелся во Фрунзенский автомобильно-дорожный техникум – нынешний Бишкекский автомобильно-дорожный колледж имени Кусейина Кольбаева. В 1976 году после окончания учебы он отправился в армию, где стал сержантом.

«Мы, новые солдаты, строимся, и командир спрашивает имя каждого. Я был высоким – стоял первым. Когда командир спросил у меня: «Как тебя зовут?» – я ответил: «Авас». Командир назвался и еще раз спросил мое имя. Я в ответ – снова: «Авас». Он не понял и еще раз повторил: «Как тебя зовут?» Я ему ответил, что меня зовут Авас. Оказывается, он понял, что я ему задаю обратный вопрос: «А вас?» – рассказывал отец нам с улыбкой.

Такая же история случилось с дочкой Алишера Зулайхо, которая учится в школе. Алишер дал ей фамилию по имени отца: Авас Зулайхо.

По словам девочки, однажды новая учительница спросила ее фамилию, в ответ она ответила: «Авас». Учительница тоже назвала свою фамилию и потом еще раз спросила. Тогда Зулайхо объяснила, что у нее фамилия такая особая – Авас.

Отец после армии, в 1978 году, начал работать в Ошском строительно-монтажном управлении территориального треста «Юждортрасстрой» в качестве мастера, где его папа, мой дедушка Маманазар Саипов, тоже работал водителем грейдера. Через определенное время младший Саипов стал прорабом, а старший работал у него в подчинении.

«Мой отец тогда мне сказал: «Ты здесь – руководитель, а я – рабочий. На работе мы коллеги, дома – сын и отец», – говорил нам отец Авас.

Они вместе строили дороги Кыргызстана. Отправлялись вместе в командировки. Знали каждый поворот дороги даже в отдаленных районах страны.

«Авас Саипов был одним из сильных дорожников-строителей страны. Он первый мой учитель и необычной души человек. Его отец – Маманазар-ака был очень опытным грейдеристом, а также справедливым», – вспоминает Жылдыз Жолдошева, бывший депутат парламента Кыргызстана, работавшая с Саиповым до 2000 года.

В 1979 году в Оше начинается стройка нового моста над рекой Акбура, где по окончании строительства должны соединиться две части города. На строительство моста были привлечены все профильные специалисты Оша, в том числе отец и сын Саиповы. Авасу удалось производить монтаж последних балок моста.

«После окончания строительства моста начальство наградило нескольких строителей, в их числе был и Маманазар, которому дали двухкомнатную квартиру в центре города, напротив пожарной службы в микрорайоне «Араванская».

Тогда папа отказался, сказав, что люди скажут, что Маманазар на единственного сына, с которым живет вместе, получил квартиру. В то время люди были такими. Для них главным была честность», – говорил наш отец Авас Саипов.

В Ошском СМУТТ «Юждортрасстрой» вместе с отцом и дедушкой работали коллеги, которые через время стали государственными чиновниками. В их числе – Жонтора Сатыбалдиев, бывший премьер-министром Кыргызстана в 2012–2014 годах.

«Мы, как только у нас появлялся повод, сразу же собирались дома у Саиповых и там сидели до утра. Они были очень добрыми», – вспоминает Жамшитбек Калилов, нынешний министр транспорта и дорог Кыргызстана, близкий друг и коллега нашего отца Аваса.

Дед работал более 50 лет, а отец – более 40 лет в разных областях Кыргызстана. Папа от мастера дорос до начальника участка. Дедушка умер в апреле 2000 года в возрасте 70 лет. Отцу был 61 год.

Они показывали нам, детям, пример честности, доброты и терпения, помогали людям. Они никогда не делили людей по нациям.

Наоборот, во многих случаях защищали представителей других национальностей от зла. Ко всем относились одинаково. Их многие уважали. Они любили Кыргызстан. Были настоящими патриотами страны.

Со временем люди стали спрашивать меня: «Кто стоял за Алишером, кто мои родители по профессии?» За ним стояли мой отец и дедушка, которые работали обычными дорожниками, они за свои услуги никогда не требовали ни копейки вознаграждения, их богатством были знания и доброта.

Три поколения Саиповых – Маманазар, Авас и Алишер – ушли из этой жизни. Их так не хватает в семье. Мы скучаем по ним. Мы просим у Бога, чтобы он нас всех встретил в раю.

Спасибо вам за то, что воспитывали нас такими.

Пусть земля вам будет пухом!

Да будет Аллах доволен вами!

Шохрух Саипов, Ош, Кыргызстан