Оштрафованный за мат директор джизакской школы – уволен

Школа № 1 в поселке Бустон Зарбдарского района Джизакской области Узбекистана распростилась с директором, ранее приговоренным к штрафу за оскорбление учительницы.

Приказ об увольнении директора школы Бахтиёра Элмурадова был подписан 13 мая согласно статье 97 Трудового кодекса Узбекистана, «по соглашению сторон».

По словам источников в школе, после инцидента с учительницей начальных классов Зайтуной Ризаевой, приведшего Элмурадова на скамью подсудимых, а затем к необходимости выплаты штрафа, последний не выдержал начавшуюся проверку материально-технической базы учебного заведения и предпочел увольнение.

Бывший учитель школы на условиях анонимности сказал, что рад уходу Элмурадова, так как не поддерживал его методы руководства, а именно нецензурную брань и даже рукоприкладство в отношении подчиненных.

Роковые для Элмурадова события произошли 28 марта, когда учительница Зайтуна Ризаева обратилась к нему с просьбой увеличить ее рабочие часы. В ответ директор обматерил женщину, а потом вытолкал из кабинета. В коридоре она, потрясенная таким приемом, упала в обморок.

Для восстановления справедливости она обратилась в Народную приемную президента Узбекистана, где, рассмотрев жалобу на директора, переправили ее в органы милиции, а те в свою очередь – в суд.

Первоначально суд Зарбдарского района дал сторонам возможность примирения, но затем слушания дела против Элмурадова были ускорены.

26 апреля по решению суда Элмурадов был приговорен к выплате штрафа в 10-кратном минимальном размере заработной платы (МРЗП), что составляет 1 млн 497 тысяч 750 сумов, или примерно 200 долларов США по курсу черного рынка.