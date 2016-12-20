Особый валютный режим в Узбекистане — не для всех

Обещанная Шавкатом Мирзиёевым валютная реформа, похоже, коснется только инвесторов и экспортеров, работающих в свободных экономических зонах.

В Узбекистане 16 декабря вынесено на общественное обсуждение Положение правительства о порядке функционирования особого валютного режима в свободных экономических зонах (СЭЗ).

Свои предложения можно внести до 31 декабря 2016 года, сказано на интерактивном портале государственных услуг.

Обещанная валютная реформа?

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе предвыборной агитации анонсировал валютную реформу, призванную повысить конкурентоспособность отечественных банков и компаний, улучшить инвестиционный климат.

Главным пунктом реформы стало формирование курса узбекского сума по рыночным механизмам.

Однако авторы проекта постановления Кабмина отдельным пунктом подчеркнули невозможность принятия законодательных актов, негативно влияющих на стабильность сума. Тем самым они опровергли предвыборные обещания новоизбранного президента.

По логике инициаторов реформы, запуск сума в «свободное плавание» нереален: национальная валюта, вероятно, пойдет ко дну.

Проект постановления о валютном режиме в пределах СЭЗ проясняет намерения правительства. Вероятно, валютная реформа готовилась не для гражданского населения, а для инвесторов и экспортеров.

Для инвесторов рынок был наглухо закрыт

Валютная конвертация в свободных экономических зонах призвана открыть Узбекистан для иностранных инвесторов. Страна для них была «терра инкогнита» при первом президенте Исламе Каримове.

Совместные предприятия не могут свободно конвертировать валюту из-за ее дефицита. В Узбекистане сложилась парадоксальная ситуация, при которой значительная часть иностранной и местной валюты находится в руках валютной мафии.

При этом ликвидировать нелегальный рынок путем уравнивания рыночного и официального курсов нельзя, иначе прирост валового внутреннего продукта окажется ничтожным, и Узбекистану попросту перестанут выдавать кредиты на международном уровне.

По этой причине основным источником иностранной валюты для Узбекистана является экспорт товаров, сырья и денежные переводы соотечественников, работающих за рубежом.

Три зоны СЭЗ

В Узбекистане сегодня работают три свободные экономические зоны: «Ангрен», «Навои» и «Джизак». Валютными привилегиями до этого времени могли пользоваться только участники СЭЗ «Навои».

Свободная экономическая зона – это ограниченная территория в регионах с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями для местных и иностранных предпринимателей.

Основная цель создания таких зон – решение внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. В Узбекистане деятельность СЭЗ регулируется законом о свободных экономических зонах.

По данным на 1 мая 2016 года, в рамках этих СЭЗ реализовано 54 проекта на 411 млн долларов, из которых 233 млн – прямые иностранные инвестиции. В этих проектах задействовано 4,2 тысячи рабочих мест .

Все лучшее – инвесторам

Постановление правительства об особом валютном статусе будет распространяться только на деятельность предпринимателей, зарегистрированных в зонах свободной торговли.

Им разрешается открывать счета в иностранной валюте за пределами Узбекистана. Но вся выручка в иностранной валюте зачисляется в коммерческие банки на территории Узбекистана.

Переводить денежные средства в зарубежные банки разрешается в рамках контрактов и договоров. Распоряжаться валютой, хранящейся на счетах отечественных банков, можно будет в установленном законом порядке.

Предпринимателям в СЭЗ разрешается производить расчеты в иностранной валюте в пределах свободной экономической зоны.

При этом граждане Узбекистана вправе продавать товары и предоставлять услуги участникам СЭЗ за валюту – для этого им необязательно быть зарегистрированными в СЭЗ предпринимателями.

Данный пункт противоречит предыдущему, согласно которому действие этого положения распространяется только на участников СЭЗ (глава I, пункт 2).

Теперь в СЭЗ разрешается выплата зарплаты в иностранной валюте… но только гражданам других государств. Главное, что они смогут без ограничений покупать валюту — об этом говорится в законе «О валютном регулировании».

Контроль над соблюдением постановления возложен на вице-премьера Рустама Азимова, которого авторы документа ошибочно отметили как первого заместителя премьер-министра. Видимо, текст документа готовился еще в бытность Азимова первым вице-премьером.