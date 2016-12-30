Ташкентец, осужденный за религиозный экстремизм, вместо семи лет отбывает 17

Сестра жителя столицы Узбекистана Саидодила Сеиткариходжаева сообщает, что ему четырежды продлевали срок, и надеется на освобождение брата.

Гулноза Захидова обратилась к Ц-1 в надежде, что об их беде узнает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Известно, что 2 января 2000 года судом по уголовным делам Акмальикрамовского (ныне Учтепинского) района города Ташкента Саидодил Сеиткариходжаев был приговорен к семи годам лишения свободы.

С тех пор ему уже четырежды продлевали срок – он находится в заключении уже 17 лет. Значительную часть срока отбывает в колонии строгого режима.

Лидеры религиозных радикалов – на свободе

38-летний Саидодил был осужден по части 1 статьи 242-2 «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

Однако сестра осужденного настаивает на том, что он не был лидером радикального религиозного течения или руководителем какой-нибудь организованной группы.

Ей кажется несправедливым то, что зачинатель религиозного радикализма Хабибулло Рашидов и приближенные, активно распространявшие его идеи, давно вышли на свободу.

«Наш отец умер, мама давно болеет. Из-за экономических трудностей у нас нет денег, чтобы нанять адвоката», – жалуется Гулноза.

Надежда на справедливость

Она говорит, что здоровье брата значительно подорвано, поскольку с 2001 года он работал на вредных предприятиях по производству цемента, извести, кирпича в Карши, Шайхали, Касане, Алмалыке, Навои. Позже был переведен в Зарафшанскую тюрьму.

Недавний выход на свободу после многих лет заключения депутатов Кенгаша Олий Мажлиса Узбекистана Самандара Куканова и Мурада Джураева зажег надежду в душе Саидодила Сеиткариходжаева.

По словам сестры заключенного, его обращения не доходят до президента ни через виртуальную приемную, ни другими способами.

«Руководство тюрем необоснованно обвиняет заключенных в «несоблюдении чистоты» и других нарушениях режима, чтобы продлить тюремные сроки», – говорит Гульноза Захидова.

Семья надеется на справедливое решение в отношении Саидодила Сеиткариходжаева, который фактически отбыл в тюрьме почти в два с половиной раза больший срок, чем постановил суд.