Осужденный журналист Дильмурод Сайид и его жалобы в никуда

Журналист Дильмурoд Саид, с 2009 года – политический узник Узбекистана, передал на волю письмо о никчемности его обращений: письма не доходят до адресата.

Общество по правам человека Узбекистана «Эзгулик» в феврале получило рукописное письмо от журналиста Сайида, отбывающего в колонии в Карши длительный срок лишения свободы – 12 с половиной лет, назначенный ему судом в 2009 году.

В письме Сайида, как рассказывает руководитель «Эзгулика» Васила Иноятова, говорится, что он отчаялся посылать письма и жалобы на несправедливое осуждение: они просто не доходят до адресата.

В частности, не дошли жалобы, направленные генеральному прокурору Республики Узбекистана Ихтиеру Абдуллаеву и представителю по правам человека Олий Мажлиса Республики Узбекистан Улугбеку Мухаммадиеву.

Специальная прокуратура Кашкадарьинской области закрывает глаза на эти случаи нарушения закона.

Как говорит далее Иноятова, не дошедшие жалобы в соответствии с порядком, установленным в учреждениях отбывания наказания, несколько дней назад были отправлены в указанные инстанции в электронном виде.

В жалобе Сайид пишет, что открытое в отношении него уголовное дело сфабриковано, что в ходе следствия и судебного процесса были допущены процессуальные ошибки.

Однако у него не осталось надежды на то, что его доводы и аргументы будут полностью изучены и уголовное дело будет прекращено.

В 2009 году, после осуждения Сайида, в автокатастрофе погибли его 34-летняя супруга Барно Джуманова и пятилетняя дочь Рухшона, а в 2014 году скончалась его престарелая мать.

Заключенный журналист обращался к руководству Главного управления исполнения наказания МВД Узбекистана с просьбой разрешить ему принять участие в похоронах родных, однако положительного ответа не получил. Не коснулась его и последняя амнистия, объявленная в Узбекистане в декабре прошлого года в честь Дня Конституции.

Журналист и активист ташкентского отделения «Эзгулик» Сайид был осужден Тайлакским районным судом по уголовным делам Самаркандской области Узбекистана по обвинению в мошенничестве.

Попытки добиться его освобождения остаются безрезультатными.