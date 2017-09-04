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    Открытие первого супермаркета в Бухаре затмило День независимости

    Для празднования в Бухаре Дня независимости Узбекистана власти организовали несколько площадок. Однако наибольший интерес вызвало открытие первого в области супермаркета.

    Хоким Бухарской области Уктам Барноев на открытие супермаркета; фото: Потребитель.уз
    Хоким Бухарской области Уктам Барноев на открытие супермаркета; фото: Потребитель Бухара

    Праздничные мероприятия в честь Дня независимости Узбекистана в Бухаре прошли 1 сентября на пяти основных площадках – в местах, которые считаются наиболее посещаемыми в городе.

    К проведению праздника местные власти привлекли артистов эстрады, Бухарского государственного театра кукол, областного музыкально-драматического театра, местные фольклорно-этнографические и цирковые коллективы, учеников колледжей культуры и искусств, музыкальных школ…

    Выступление циркачей в День независимости в Бухаре; фото: Ц-1
    Выступление циркачей в День независимости в Бухаре; фото: Ц-1

    Выступления участников начались ровно в 10 утра под традиционные звуки карнаев и сурнаев и продолжались, несмотря на практически полное отсутствие зрителей.

    Но большинство горожан праздничным мероприятиям, посвященным Дню независимости, предпочли открытие первого в истории Бухарской области магазина формата «супермаркет», которое состоялось в то же время и также под звуки традиционных музыкальных инструментов.

    «Мы приехали из Кагана на открытие супермаркета. Это известная торговая сеть в стране, и нам интересно посмотреть, насколько она соответствует заявленным критериям. Магазины подобных форматов есть практически во всех современных городах мира. И странно, что к нам это пришло только сейчас», – поделилась своими мыслями с корреспондентом Ц-1 девушка в толпе.

    Открытие супермаркета бухарцы действительно ждали. Оттого это событие вызвало настоящий ажиотаж. Не смог его проигнорировать и глава областной администрации.

    На открытии новой торговой точки Уктам Барноев перерезал символичную красную ленту и сам прошелся по магазину, анонсировав перед этим появление в области еще нескольких подобных супермаркетов.

    Лишь после полудня количество посетителей, желающих воочию осмотреть торговые залы нового супермаркета, начало редеть. Впрочем, вечером понемногу стал собираться народ и на праздничных площадках.

    Однако самой обсуждаемой темой в бухарских группах социальных сетей вот уже несколько дней остается открытие супермаркета.

    Народ в первом супермаркете Бухарской области; фото: Ц-1
    Народ в первом супермаркете Бухарской области; фото: Ц-1

    Как рассказывают сотрудники магазина, за два дня работы покупателям раздали восемь тысяч накопительных карт, которые выдаются при оплате чека на сумму от 300 тысяч сумов (38 долларов США).

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, День Независимости Узбекистана
    Теги: Бухара Бухарская область День независимости Узбекистана Узбекистан Уктам Барноев
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