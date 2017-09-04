Открытие первого супермаркета в Бухаре затмило День независимости

Для празднования в Бухаре Дня независимости Узбекистана власти организовали несколько площадок. Однако наибольший интерес вызвало открытие первого в области супермаркета.

Праздничные мероприятия в честь Дня независимости Узбекистана в Бухаре прошли 1 сентября на пяти основных площадках – в местах, которые считаются наиболее посещаемыми в городе.

К проведению праздника местные власти привлекли артистов эстрады, Бухарского государственного театра кукол, областного музыкально-драматического театра, местные фольклорно-этнографические и цирковые коллективы, учеников колледжей культуры и искусств, музыкальных школ…

Выступления участников начались ровно в 10 утра под традиционные звуки карнаев и сурнаев и продолжались, несмотря на практически полное отсутствие зрителей.

Но большинство горожан праздничным мероприятиям, посвященным Дню независимости, предпочли открытие первого в истории Бухарской области магазина формата «супермаркет», которое состоялось в то же время и также под звуки традиционных музыкальных инструментов.

«Мы приехали из Кагана на открытие супермаркета. Это известная торговая сеть в стране, и нам интересно посмотреть, насколько она соответствует заявленным критериям. Магазины подобных форматов есть практически во всех современных городах мира. И странно, что к нам это пришло только сейчас», – поделилась своими мыслями с корреспондентом Ц-1 девушка в толпе.

Открытие супермаркета бухарцы действительно ждали. Оттого это событие вызвало настоящий ажиотаж. Не смог его проигнорировать и глава областной администрации.

На открытии новой торговой точки Уктам Барноев перерезал символичную красную ленту и сам прошелся по магазину, анонсировав перед этим появление в области еще нескольких подобных супермаркетов.

Лишь после полудня количество посетителей, желающих воочию осмотреть торговые залы нового супермаркета, начало редеть. Впрочем, вечером понемногу стал собираться народ и на праздничных площадках.

Однако самой обсуждаемой темой в бухарских группах социальных сетей вот уже несколько дней остается открытие супермаркета.

Как рассказывают сотрудники магазина, за два дня работы покупателям раздали восемь тысяч накопительных карт, которые выдаются при оплате чека на сумму от 300 тысяч сумов (38 долларов США).