Парижский суд «подвесил» репутацию Атаевых еще на год…

Суд в Париже будет проводить процессуальные слушания по иску хлебокрадов из Узбекистана Алима и Надежды Атаевых «о клевете» против правозащитницы Мутабар Таджибаевой, обещая решение через год.

Эта история длится уже достаточно долго, но Уголовный суд в Париже решил продлить агонию «оклеветанных» отца и дочери из Узбекистана Алима и Надежды Атаевых еще на один год.

Накануне, 24 ноября, стало известно, что суд в Париже заслушает иск Атаевых, сбежавшего из Узбекистана проворовавшегося председателя ГАК «Узхлебопродукт» и его дочери, против руководителя правозащитного «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаевой — в рамках процессуальных слушаний.

Адвокат Таджибаевой пояснила, что в ходе слушаний ее подзащитная имеет право не приходить в суд, так как судья будет принимать решение по процессуальным вопросам, чтобы подготовить дело к рассмотрению по существу.

На этом этапе суд решает вопрос о готовности дела, рассматривает ходатайства, объем и наличие доказательств, достаточность оснований для дальнейшего рассмотрения иска.

Теперь Мутабар Таджибаева должна явиться в суд аж 24 ноября 2026 года, когда будет озвучено решение или же начнется разбирательство дела по существу.

700 страниц доказательств…

По мнению Таджибаевой, судья мог принять решение о рассмотрении всего объема материалов после того, как на предыдущем заседании, состоявшемся 6 ноября, ее адвокат вручила суду более чем 700-страничную папку документов с доказательствами ее невиновности.

«Все наши доказательства были представлены на французском языке, каждый перевод был заверен у нотариуса, — говорит Мутабар, — более обоснованных документов и веских и доказательств привести просто невозможно».

О чем эти документы? — Таджибаева отвечает, что всё о том же: что ни слова, что написано ею об Алиме и Надежде Атаевых, не было ни клеветой, ни неправдой.

Условно эти документы можно разделить на две части: первая о преступной деятельности истцов, Алима и Надежды Атаевых, в Узбекистане, когда они всей семьей в период с 1997 по 2000 годы расхищали «Узхлебопродукт», и вторая, — когда уже во Франции Надежда заделалась «правозащитницей» и начала писать и распространять выдуманные отчеты по правам человека.

Ключевым в разоблачении лживой правозащитной деятельности Атаевой стало журналистское расследование Ц-1: «Надежда Атаева — ввергшая правозащиту Узбекистана в грязь», опубликованное в 2017 году.

Казни каждый день???

В нем раскрывалось, что в 2011 году на деньги международных доноров Атаева выдала 53-страничный лживый отчет об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, в котором выдумала историю работника Андижанского морга, который якобы в период с сентября 2005 года по февраль 2006 года стал свидетелем 500 внесудебных казней в Узбекистане, при этом морг работал в три смены…

Если две другие смены тоже принимали примерно такое же количество «казненных», то получается порядка 1500 человек за шестимесячный период или восемь-девять убийств в день! — о которых никто не знал и не слышал, кроме таинственного источника Атаевой…

Но, как выяснилось, патологоанатома никогда не существовало. За него Атаева выдала учителя французского языка из Коканда Умиджона Абдуназарова, который благодаря этой лживой истории и протекции своего куратора Атаевой получил политическое убежище во Франции.

Теперь же суд в Париже получил целую папку документов, касающихся и хищений семейством Атаевых на государственном предприятии «Узхлебопродукт, и вынесенного за эти преступления в 2013 году приговора Ташкентского городского суда, и действительной сущности и подноготной «патологоанатома» Умиджона Абдуназарова.

По мнению Мутабар Таджибаевой, этот процесс должен положить конец в судебной баталии, длящейся уже почти восемь лет, когда преступная семейка хлебокрадов из Узбекистана и лжеактивистов — пытается использовать французский суд не только для обеления своего позорного имени, но и затыкания рта активиста, говорящего правду.

