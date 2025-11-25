Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Парижский суд «подвесил» репутацию Атаевых еще на год…

    Суд в Париже будет проводить процессуальные слушания по иску хлебокрадов из Узбекистана Алима и Надежды Атаевых «о клевете» против правозащитницы Мутабар Таджибаевой, обещая решение через год.

    Мутабар Таджибаева у Парижского уголовного суда; фото: Ц-1
    Мутабар Таджибаева у Парижского уголовного суда; фото: Ц-1

    Эта история длится уже достаточно долго, но Уголовный суд в Париже решил продлить агонию «оклеветанных» отца и дочери из Узбекистана Алима и Надежды Атаевых еще на один год.

    Накануне, 24 ноября, стало известно, что суд в Париже заслушает иск Атаевых, сбежавшего из Узбекистана проворовавшегося председателя ГАК «Узхлебопродукт» и его дочери, против руководителя правозащитного «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаевой — в рамках процессуальных слушаний.

    Адвокат Таджибаевой пояснила, что в ходе слушаний ее подзащитная имеет право не приходить в суд, так как судья будет принимать решение по процессуальным вопросам, чтобы подготовить дело к рассмотрению по существу.

    На этом этапе суд решает вопрос о готовности дела, рассматривает ходатайства, объем и наличие доказательств, достаточность оснований для дальнейшего рассмотрения иска.

    Теперь Мутабар Таджибаева должна явиться в суд аж 24 ноября 2026 года, когда будет озвучено решение или же начнется разбирательство дела по существу.

    700 страниц доказательств…

    По мнению Таджибаевой, судья мог принять решение о рассмотрении всего объема материалов после того, как на предыдущем заседании, состоявшемся 6 ноября, ее адвокат вручила суду более чем 700-страничную папку документов с доказательствами ее невиновности.

    «Все наши доказательства были представлены на французском языке, каждый перевод был заверен у нотариуса, — говорит Мутабар, — более обоснованных документов и веских и доказательств привести просто невозможно».

    О чем эти документы? — Таджибаева отвечает, что всё о том же: что ни слова, что написано ею об Алиме и Надежде Атаевых, не было ни клеветой, ни неправдой.

    Условно эти документы можно разделить на две части: первая о преступной деятельности истцов, Алима и Надежды Атаевых, в Узбекистане, когда они всей семьей в период с 1997 по 2000 годы расхищали «Узхлебопродукт», и вторая, — когда уже во Франции Надежда заделалась «правозащитницей» и начала писать и распространять выдуманные отчеты по правам человека.

    Ключевым в разоблачении лживой правозащитной деятельности Атаевой стало журналистское расследование Ц-1: «Надежда Атаева — ввергшая правозащиту Узбекистана в грязь», опубликованное в 2017 году.

    Казни каждый день???

    В нем раскрывалось, что в 2011 году на деньги международных доноров Атаева выдала 53-страничный лживый отчет об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, в котором выдумала историю работника Андижанского морга, который якобы в период с сентября 2005 года по февраль 2006 года стал свидетелем 500 внесудебных казней в Узбекистане, при этом морг работал в три смены…

    Если две другие смены тоже принимали примерно такое же количество «казненных», то получается порядка 1500 человек за шестимесячный период или восемь-девять убийств в день! — о которых никто не знал и не слышал, кроме таинственного источника Атаевой…

    Но, как выяснилось, патологоанатома никогда не существовало. За него Атаева выдала учителя французского языка из Коканда Умиджона Абдуназарова, который благодаря этой лживой истории и протекции своего куратора Атаевой получил политическое убежище во Франции.

    Умиджон Абдуназаров в Узбекистане с супругой Нозимой, детьми и родственницами; семейный архив Абдуназаровых
    Умиджон Абдуназаров в Узбекистане с супругой Нозимой, детьми и родственницами; семейный архив Абдуназаровых

    Теперь же суд в Париже получил целую папку документов, касающихся и хищений семейством Атаевых на государственном предприятии «Узхлебопродукт, и вынесенного за эти преступления в 2013 году приговора Ташкентского городского суда, и действительной сущности и подноготной «патологоанатома» Умиджона Абдуназарова.

    По мнению Мутабар Таджибаевой, этот процесс должен положить конец в судебной баталии, длящейся уже почти восемь лет, когда преступная семейка хлебокрадов из Узбекистана и лжеактивистов — пытается использовать французский суд  не только для обеления своего позорного имени, но и затыкания рта активиста, говорящего правду.

    Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Андижанская бойня, Мутабар Таджибаева, Надежда Атаева
    Теги: Андижан 13 мая 2005 года Мутабар Таджибаева Надежда Атаева Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    Узбекистан Шавката Мирзиеева не может. Мутабар, вперед!

    Лжеправозащитница Надежда Атаева утверждает, что ее оппонент Мутабар Таджибаева, с кем она судится в Париже, действует по указке Узбекистана, опять врет, Ташкент на интеллектуальные операции не способен. 

    Узбекистан
    Общество

    Алим и Надежда Атаевы — рожденные фейком

    Сторона Алима Атаева, чиновника-хлебокрада из Узбекистана, и его копии дочери Надежды - оказалась не готовой к суду в Париже по собственному иску против правозащитницы Мутабар Таджибаевой, и запросила об отсрочке…

    Узбекистан
    Общество

    Снова суд в Париже, или Почему Атаевы не угомонятся? 

    Суд в Париже 6 ноября рассмотрит иск проворовавшегося бывшего главы «Узхлебопродукта» Узбекистана Алима Атаева и его «вылитой копии» дочери Надежды - против правозащитницы Мутабар Таджибаевой. Их снова «оклеветали…»

    Узбекистан
    Общество

    Фонд Сороса: когда обвинения более чем заслужены

    Фонд «Открытого общества» Джорджа Сороса подозревается в США в поддержке терроризма и других преступлениях, но к этому надо добавить финансирование фейков в Узбекистане, коррумпирование, раскол и развал гражданского общества страны.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    Сардоба, или Стыдоба власти Шавката Мирзиеева  

    На шестой год после прорыва преступно построенного в Узбекистане Сардобинского водохранилища - власти не смогли компенсировать потери всем жертвам, а требующему своего Султану Карабаеву «шьют» дело о «несанкционированном  митинге».

    Узбекистан
    Криминал

    Словил пять сазанов в Узбекистане — избиение до полусмерти и арест…  

    Это мой водоем, заявил богач в Пастдаргомском районе Самаркандской области и перебил руки, ноги, ребра и голову Рустама Абдирасулова, затем искалеченного мужчину арестовали, и все это - за пять сазанов.

    Узбекистан
    Люди

    Письмо Путину о судьбе в Узбекистане дочери ветерана ВОВ

    Президент России должен помочь 89-летней Зое Мешалкиной. Дочь ветерана Великой Отечественной войны, врач, отдавшая десятилетия медицине Узбекистана, превращена властью в Ташкенте и застройщиком - в бомжа… 

    Узбекистан
    Общество

    Узбекистан Шавката Мирзиеева не может. Мутабар, вперед!

    Лжеправозащитница Надежда Атаева утверждает, что ее оппонент Мутабар Таджибаева, с кем она судится в Париже, действует по указке Узбекистана, опять врет, Ташкент на интеллектуальные операции не способен. 

    Узбекистан
    Криминал

    Снова Талгар, или Неспровоцированная жестокость в Казахстане

    13-летний школьник из Алматы был жестоко избит кастетом в Талгарском районе Алматинской области - неспровоцированная жестокость новая явь в Казахстане, и исходит она все чаще от несовершеннолетних. 

    Казахстан
    Общество

    Алим и Надежда Атаевы — рожденные фейком

    Сторона Алима Атаева, чиновника-хлебокрада из Узбекистана, и его копии дочери Надежды - оказалась не готовой к суду в Париже по собственному иску против правозащитницы Мутабар Таджибаевой, и запросила об отсрочке…

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Общество

    Сардоба, или Стыдоба власти Шавката Мирзиеева  

    На шестой год после прорыва преступно построенного в Узбекистане Сардобинского водохранилища - власти не смогли компенсировать потери всем жертвам, а требующему своего Султану Карабаеву «шьют» дело о «несанкционированном  митинге».

    Узбекистан
    Криминал

    Словил пять сазанов в Узбекистане — избиение до полусмерти и арест…  

    Это мой водоем, заявил богач в Пастдаргомском районе Самаркандской области и перебил руки, ноги, ребра и голову Рустама Абдирасулова, затем искалеченного мужчину арестовали, и все это - за пять сазанов.

    Узбекистан
    Люди

    Письмо Путину о судьбе в Узбекистане дочери ветерана ВОВ

    Президент России должен помочь 89-летней Зое Мешалкиной. Дочь ветерана Великой Отечественной войны, врач, отдавшая десятилетия медицине Узбекистана, превращена властью в Ташкенте и застройщиком - в бомжа… 

    Узбекистан
    Общество

    Узбекистан Шавката Мирзиеева не может. Мутабар, вперед!

    Лжеправозащитница Надежда Атаева утверждает, что ее оппонент Мутабар Таджибаева, с кем она судится в Париже, действует по указке Узбекистана, опять врет, Ташкент на интеллектуальные операции не способен. 

    Узбекистан