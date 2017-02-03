Пенсии и 50% стипендий в Узбекистане будут платить наличными

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился проводить соцвыплаты наличными деньгами, которые должны выдаваться без опозданий.

Мирзиёев услышал многочисленные жалобы пенсионеров на задержку пенсий и проблемы с расчетом «пластиком».

В его постановлении от 2 февраля говорится о том, что пенсии отныне должны выплачиваться наличными в полном объеме.

В документе, «направленном на защиту прав и интересов пенсионеров, студентов и других социально уязвимых слоев населения», опубликованном пресс-службой президента, также говорится об изменениях в выплатах для студентов и бюджетников.

С февраля 2017 года 50% стипендий должно выплачиваться наличными и в полном объеме – зарплата сотрудникам бюджетных организаций в отдаленных районах республики.

Профильным ведомствам и АО «Почта Узбекистана» Мирзиёев поручил не задерживать выплату пенсий и пособий. Крайний срок – не позднее 27 числа каждого месяца.

Много жалоб на «пластик»

Ранее пенсионеры массово жаловались на принудительный перевод части пенсий на пластиковые карты. Пожилые люди сетовали на ценовую дискриминацию на продовольственных рынках при оплате «терминалом», а также невозможность обналичивания средств.

В виртуальную приемную Мирзиёева поступило больше семи тысяч заявлений по данному поводу.

Президент упомянул об этом в комментарии к постановлению.

«Анализ заявлений свидетельствует об участившихся случаях несвоевременной выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий, необоснованном переводе выплат в безналичную форму на пластиковые карточки, а также недостаточном уровне развития системы платежных терминалов и банковских аппаратов», – заявил он.

Бюджетники тоже получат наличку?

Профильным ведомствам, коммерческим банкам, областным администрациям поручено в месячный срок утвердить оптимальные пропорции по выплатам заработной платы в наличной форме и путем зачисления на пластиковые карты. Сейчас работники бюджетных организаций получают от 50% до 100% зарплат на пластиковые карты. В ряде организаций в принудительном порядке зачисляют 100% зарплаты на «терминал».

Частные работодатели в обязательном порядке зачисляют на банковские карты сотрудников от 20% до 50% от зарплаты.

Не имея возможности обналичить средства в банках, бюджетники обращаются к коммерсантам, занимающимся нелегальным обналичиванием денег. Стоимость услуг достигает 20–30% от суммы «обнала».

Где не рассчитаться «пластиком»

С помощью наличных средств узбекистанцы платят за проезд, покупают иностранную валюту на «черном рынке», продукты на дехканских базарах, оплачивают счета в кафе и ресторанах, где нет банковских терминалов.

В Узбекистане крупная и мелкая торговля ведется преимущественно в наличной форме. Коммерсанты, не имеющие возможности приобрести иностранную валюту для импорта продукции, вынуждены покупать доллары на «черном рынке». Для расчетов с «менялами» они используют наличные сумы.

С незаконными валютными дельцами плотно работают менеджеры коммерческих банков, которые за определенную плату обналичивают средства.

Президент Узбекистана призвал бороться с этими явлениями Генеральную прокуратуру, Государственный налоговой комитет, а также администрации областей, городов и районов. Хотя вряд ли правоохранителям неизвестны данные схемы, работающие годами.