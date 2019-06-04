Первые помилованные президентом Узбекистана – уже дома!

Одной из первой дома еще в субботу оказалась осужденная за «религиозный экстремизм» жительница Ташкента – инвалид с детства Нодира Ниезова, сообщает ИГНПУ.

Об Указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления» стало известно накануне, 3 июня.

В документе говорилось, что в честь приближающегося мусульманского праздника Рамадан Хайит президент помиловал 575 граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Выйдут на волю и вернутся в свои дома и семьи 361 осужденный, для 214 заключенных были сокращены сроки наказания в колониях. Среди помилованных – семь человек старше 60 лет, шесть женщин и один гражданин иностранного государства.

Как сообщил корреспонденту Ц-1 руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов, ему поступают сообщения, что некоторые из помилованных уже вернулись домой.

В субботу, 1 июня, ему позвонила 44-летняя Нодира Ниезова, с детства страдающая церебральным параличом, и сообщила радостную весть, что уже находится дома в Ташкенте.

Нодира, мать четверых детей, последние 11 лет находилась в неволе. По словам Икрамова, ее муж, выходец из Ферганской долины, был также осужден, а женщину наказали из-за него, «как бы в довесок».

«Женщина передвигалась на костылях, ее заболевание передалось и детям, а ее осудили на долгий срок», – рассказывает правозащитник.

Имя Нодиры Ниезовой было в списке осужденных, для которых Сурат Икрамов просил помощи у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, совершившего официальный визит в Узбекистан 27–28 мая.

Помимо Ниезовой, по словам правозащитника, ему позвонили еще двое из бывших осужденных, за чье освобождение он боролся, и сообщили, что находятся дома. Это также узбекистанцы, осужденные по политическим статьям за «религиозный экстремизм» и «посягательство на конституционный строй РУз».

При правлении первого президента РУз Ислама Каримова (с 1989 по 2016 год) в стране существовала практика объявления амнистий. После подписания главой государства помилования в работу вступала комиссия, составлявшая список заключенных, которые могли подпасть под амнистию, и эта процедура занимала как минимум два-три месяца.

В этот раз некоторые заключенные оказались на свободе раньше опубликования Указа о помиловании – это, по мнению Сурата Икрамова, говорит о том, что во власти шла и идет работа над освобождением ряда лиц.

По данным ИГНПУ, в 2016 году, когда в Узбекистане произошла смена власти, в местах лишения свободы находилось порядка 18 тысяч осужденных за так называемый «религиозный экстремизм».

Причем население в колониях страны непрерывно росло, так как силовые и судебные органы ежедневно приговаривали к тюремному заключению новых людей, а на свободу не выпускали даже тех заключенных, кто отсидел полный срок.

Почти все осужденные по политическим статьям сталкивались с фабрикацией обвинения о нарушении норм пребывания в местах лишения свободы, и их срок заключения продлевался.

Сурат Икрамов говорит, что Шавкат Мирзиёев прекратил эти «накрутки», а освобождение невинно осужденных будет приводить к восстановлению законности в стране и оздоровлению общества.