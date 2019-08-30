Петиция против строительства АЭС в Узбекистане набирает голоса

Группа «свободных народных активистов» выступила с петицией о прекращении строительства в Узбекистане атомной электростанции. Основной довод: недоверие к чиновникам.

Петиция с требованием прекратить строительство АЭС размещена на сайте change.org месяц назад и на сегодняшний день собрала порядка 170 подписей.

Коллективное обращение адресовано президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, председателю Олий Мажлиса страны Танзиле Нарбаевой, а также генеральным директорам Госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву и МАГАТЭ – Юкиа Амано.

Авторы петиции, называющие себя «свободными народными активистами», приводят свои аргументы и считают происходящее «произволом атомной мафии в Узбекистане».

В частности, активисты уверены, что будущая АЭС может послужить основной мишенью для экстремистов и стать объектом «различного рода грязных спекуляций» из-за ухудшения общей социально-правовой ситуации в Узбекистане.

«Продолжающееся ущемление прав населения в Республике Узбекистан через чиновничий гнет, в том числе снос жилья без должной компенсации, необоснованный рост цен, травля неимущих граждан поборами, продолжение политики экоцида с вырубкой деревьев в густонаселенных городах и другие негативные явления, усилившиеся в стране, никак не будут гарантировать безопасность эксплуатации будущей АЭС», – уверены инициаторы петиции.

Ввиду близости объекта к узбекско-казахстанской границе, АЭС в будущем может стать яблоком раздора международного уровня и даже привести к конфликтной ситуации.

«Грязная бомба»

Отмечается, что со стороны правительства ничего не сделано в направлении строительства и развития малых ГЭС, не используется огромный потенциал солнечной энергетики, ветряков и геотермальных энергетических станций.

В тексте обращения к властям Узбекистана звучат опасения в безопасности проекта и вновь вспоминаются страшные последствия катастроф в Чернобыле и Фукусиме.

Авторы напоминают о сейсмичности региона, уникальности заповедного района вблизи озера Тузкан, проблемах с утилизацией радиоактивных отходов и предостерегают о снижении туристической привлекательности Узбекистана уже в самом начале строительства.

«Разместив у себя АЭС, мы фактически разместим у себя «грязную бомбу». Достаточно изобретательные злоумышленники найдут способ реализовать ее потенциал. Как показали события 9/11 в США, предусмотреть всё не получится. Возможная авария АЭС сделает землю Джизакского вилоята непригодной для жизни и разделит Узбекистан на две неравные половины – фактически разрушит страну», – предупреждается в тексте.

Нажали на кнопку

О намерении властей Узбекистана воздвигнуть в стране АЭС стало известно летом 2018 года, но ясности о ее расположении и других деталей ни у кого не было.

Позже, 9 октября, на конференции в Ташкенте с участием «Росатома» и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) было объявлено о предположительном месте дислокации будущей АЭС, что она будет располагаться на Тудакульском водохранилище – между Бухарской и Навоийской областями.

Официальный старт строительству АЭС в Узбекистане был дан 19 октября прошлого года во время визита в Узбекистан президента России Владимира Путина.

Церемония проходила дистанционно и носила сугубо символический характер: президенты России и Узбекистана нажали на кнопки, находясь в Ташкенте, и к ним в формате видео-конференц-связи присоединились заместитель премьер-министра РУз Алишер Султанов и гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По сообщению онлайн-издания Газета.uz, в это время Султанов и Лихачев находились в Джизакской области Узбекистана. Однако, как оказалось, это совсем еще не значит, что АЭС будет располагаться именно здесь.

Под ее строительство было выделено несколько площадок, где специалистам предстоит изучить сейсмологические, геологические и экономические данные.

С этого момента официальный Ташкент об АЭС умалчивает – нет информации, на каком этапе разработки или внедрения находится проект, где в конечном итоге будет строиться первая атомная электростанция Узбекистана.

Нет доверия к чиновникам

Скрытность, связанная со строительством АЭС, а также уровень закрытости и коррумпированности власти в Узбекистана, — другие моменты для обеспокоенности противников станции.

В своей петиции активисты, выражая недоверие к чиновникам страны, указывают на их коррумпированность, ведь за вознаграждение «слуги народа» могут закрыть глаза на все недочеты и неполадки на любых строительных объектах.

«Строящаяся сегодня АЭС будет принята со значительными недоработками и изъянами, которые в любом случае могут положить конец и без того раздутому бессовестными дельцами мифу о «безопасности атомной энергетики», – предрекают авторы обращения.

Досталось и узбекистанским СМИ, которых в петиции называют «инструментом для манипулирования общественным мнением».

«Отдельным вопросом для нашего многострадального народа стоит противозаконность строительства этой АЭС, тем более осуществляющегося без тендера и не на конкурсной основе, что также ставит под угрозу суверенитет Узбекистана как независимой страны», – говорится в обращении.

Заканчивается петиция призывом приложить все усилия, чтобы земля Узбекистана досталась будущим поколениям в лучшем состоянии, чем ее унаследовали нынешние граждане страны «от эпохи экоцида, приведшей в том числе и к гибели уникального Аральского моря».