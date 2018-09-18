Певица Манзура работает над песней против гомосексуализма и проституции

Узбекская певица Манзура анонсировала песню, направленную против «ужасов» проституции и гомосексуализма, которые она «видела за границей».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANZURA 🎼 (@manzura_singer) 13 Сен 2018 в 11:05 PDT

На своей странице в Instagram певица Манзура, имеющая около 1,1 млн подписчиков, призвала оградить молодое поколение от проституции и однополых отношений.

«…Мужчины с мужчинами, матери, которые продают своих дочерей, женщины, использующие свое тело ради денег — это не соответствует не только узбекской мусульманской культуре, но человечности», — заявила певица во время записи в студии.

Манзура – популярная в Узбекистане певица, дочь народного художника Муборака Юлдашева.