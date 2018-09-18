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    Певица Манзура работает над песней против гомосексуализма и проституции

    Узбекская певица Манзура анонсировала песню, направленную против «ужасов» проституции и гомосексуализма, которые она «видела за границей».


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    Публикация от MANZURA 🎼 (@manzura_singer)

    На своей странице в Instagram певица Манзура, имеющая около 1,1 млн подписчиков, призвала оградить молодое поколение от проституции и однополых отношений.

    «…Мужчины с мужчинами, матери, которые продают своих дочерей, женщины, использующие свое тело ради денег — это не соответствует не только узбекской мусульманской культуре, но человечности», — заявила певица во время записи в студии.

    Манзура – популярная в Узбекистане певица, дочь народного художника Муборака Юлдашева.

    Темы: Культура Узбекистана, ЛГБТ в Центральной Азии, Права женщин, Права человека в Узбекистане
    Теги: гомосексуализм Певица Манзура проституция Узбекистан
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