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    Пикет у Генпрокуратуры РУз начинается с беседы в РУВД

    Перед запланированным на сегодня пикетом у здания Генпрокуратуры РУз в Ташкенте с требованием расследования фактов пыток правозащитницу Елену Урлаеву вызвали для беседы в РУВД.

    Елена Урлаева; фото: Ц-1
    Елена Урлаева; фото: Ц-1

    Утром 7 июня сотрудники Мирзо-Улугбекского РУВД Ташкента вызвали на беседу руководителя Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елену Урлаеву.

    Накануне правозащитница сообщила, что в этот день она собирается проводить пикет у здания Генпрокуратуры вместе с родственниками задержанного 10 мая журналиста Саида Абдулазиза Юсупова, являвшегося главой Фонда поддержки СМИ.

    Правоохранительные органы возбудили против него дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса РУз — «Мошенничество в особо крупном размере».

    По данным следствия, Юсупов, представляясь сотрудником спецслужб, обещал за плату решить любые вопросы.

    В сообщении же ПАУ, распространенном в СМИ накануне, мать журналиста Жамиля Юсупова рассказывает, что ее сын, находящийся в следственном изоляторе СГБ (Служба госбезопасности РУз; ранее СНБ. – Прим. Ц-1) в Ташкенте, подвергается избиению: из него пытаются выбить признания вины в шпионаже.

    Об этом матери арестованного сообщил его адвокат Арслан Шамарданов, который встретился со своим подзащитным 4 июня.

    В связи с этим правозащитники и родственники Юсупова запланировали провести 7 июня 2019 года в 10 часов по столичному времени пикет у здания Генпрокуратуры в Ташкенте во время приема генерального прокурора Узбекистана с требованием освободить и оказать срочную медицинскую помощь Саиду Абдулазизу Юсупову.

    Однако утром Елену Урлаеву по телефону пригласили подойди к 9 часам в Мирзо-Улугбекский РУВД столицы для пятнадцатиминутной беседы, которая по факту не началась и через час.

    Несмотря на это, Урлаева не теряет надежды провести акцию.

    «Я думаю, что все-таки доеду до Генпрокуратуры. Там стоит мать Юсупова, ждет. Плакаты у меня, заявление о расследовании фактов пыток – тоже у меня. Думаю, пикет состоится», – сообщила

    Источник:Ц-1
    Темы: Генеральная прокуратура Узбекистана, Елена Урлаева
    Теги: Генпрокуратура Узбекистана Елена Урлаева Пикет в Ташкенте Узбекистан
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