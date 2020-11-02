Пикет у здания Минздрава Узбекистана против ношения масок

Маски становятся причиной инфекционных заболеваний и ухудшения самочувствия людей, принуждение к их ношению – это доведение до болезней и смертей, считает правозащитница Елена Урлаева.

В минувшую пятницу, 30 октября, лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева и ряд ее сторонников провели пикет у здания Министерства здравоохранения в Ташкенте.

Причиной акции стало повсеместное принуждение граждан Узбекистана носить маски в качестве профилактической меры против коронавирусной инфекции во всех общественных местах и даже на открытом воздухе.

«Пандемия простуды»

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о якобы начавшейся во всем мире пандемии нового коронавируса, к которому у людей нет иммунитета.

Практически сразу во всех странах мира был объявлен карантин, который включал ограничение в передвижении, закрытие бизнесов, отмену очного образования и многое другое.

В целом, люди мгновенно лишились всех прав, превратились в подопытных животных, которых сначала для верного счета и контроля оцифруют, а затем вакцинируют.

Самым же видимым ограничением стало требование ко всем без исключения о ношении масок и даже перчаток. В Узбекистане, к примеру, для поездки на общественном транспорте требуется надеть резиновые перчатки.

Чтобы избежать возражений и диссидентства, многие страны как по команде ужесточили свое законодательство: в Узбекистане с 26 марта действует новая статья Уголовного кодекса 244 часть 5 – «Распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций», которая предполагает наказание до трех лет тюрьмы.

Правда, никто не принимает во внимание очевидный факт, что это не чума, а сезонная простуда, к которой у людей есть иммунитет: до 80% людей с положительным тестом на Covid-19 не имели никаких симптомов болезни; игнорируется также то, что смертность среди заболевших такая же, как при гриппе.

ОРЗ — выдают за чуму

Всемирная организация здравоохранения 5 октября сделала заявление, что порядка 10% населения планеты Земля, или 780 млн человек, уже подверглись заражению новым коронавирусом.

Во всем мире в результате осложнений от Covid-19 умерло 1 млн 196 тысяч 362 человека – таковы последние данные ВОЗ на 2 ноября. Но за минувший месяц число людей, заразившихся коронавирусом, тоже возросло.

Но даже если зараженные по-прежнему составляют 10% населения Земли, то получается, что угроза смертности от вируса составляет не более 0,15%, как при ОРЗ (остром респираторном заболевании), который в отдельных случаях тоже становился причиной смерти людей.

«Нам всем закрыли рты этими масками, – говорит Елена Урлаева, – нет никакой альтернативной информации, нет дискуссий, все должны только подчиняться».

«Люди ходят, как роботы, но молчать нельзя, иначе мы все погибнем», – добавляет она.

Где противопоказания?

По словам правозащитницы, любые медицинские средства и препараты, когда реализуются населению, включают инструкцию по применению, в которой описаны противопоказания и побочные эффекты.

Елена Урлаева: «Люди ходят, как роботы, но молчать нельзя, иначе мы все погибнем»

Но маски, затрудняющие дыхание, вызывающие кислородное голодание, перенасыщение углекислым газом и являющиеся источником бактерий, которые во влажной и теплой среде начинают размножаться, а затем попадают в организм при вдыхании, почему-то никаких противопоказаний не имеют!

Маски обязаны носить все: беременные, гипертоники, сердечники, астматики, психически больные – Минздрав Узбекистана не делает ни для кого исключений.

«Так, может, цель как раз в этом, чтобы загубить и погубить как можно больше народу?» – задаются вопросом участники пикета.

Акция у Минздрава в Ташкенте, конечно же, не принесла успеха – маски продолжают быть обязаловкой для всех узбекистанцев.

Но Елена Урлаева не отчаивается, говорит, что людей надо тормошить, они должны проснуться и понять, что происходит на самом деле нечто большее…

Перекроить и подчинить

Многие независимые эксперты, ученые и политики в мире говорят, что за «пандемией» скрывается перекройка всего мира под власть наднациональных корпораций, которым не нужны «лишние» люди, а значит, расходы на их лечение, образование и развитие.

Понимая, что решить вопрос в Узбекистане не удастся (власти в Ташкенте – это просто колониальная администрация, не имеющая суверенитета и подчиненная Западу), ПАУ намерен присоединиться к международным усилиям для отмены лжепандемии.

В Германии создана Внепарламентская следственная комиссия по коронавирусу (ВСКК — acu2020.org). В нее уже вошли ряд известных специалистов из Германии, Швеции, Голландии, Дании, Великобритании, среди которых – доктора и юристы.

Они считают, что происходящее сегодня в мире – это геноцид, уничтожение и порабощение человечества.

Объединиться против коронабесия

Целью ВСКК является Международный трибунал над организаторами лжепандемии по обвинению в преступлении против человечности.

В минувшую субботу, 31 октября, члены ВСКК принимали участие в состоявшейся в Стокгольме (Швеция) манифестации против карантинных мер и лжи о коронавирусе.

Вечером того же дня они провели онлайн-встречу с российскими коллегами, занимающимися с весны разоблачением лжепандемии, – была достигнута договоренность об объединении усилий в этой борьбе.

Одна из участниц с европейской стороны обратилась ко всем единомышленникам: «У нас остается мало времени, мы должны успеть до начала вакцинации, до введения в действие повсеместно станций 5G, до того, как перекроют границы или нас всех арестуют».

Елена Урлаева: «Мы должны начать подавать судебные иски и в Узбекистане, чтобы опустить чиновников с небес на землю»

В Ташкенте Елена Урлаева и активисты ПАУ также готовы присоединиться к работе Внепарламентской следственной комиссии по коронавирусу.

ВСКК приглашает всех неравнодушных людей на следующую встречу, которая состоится 21–22 ноября в Копенгагене (Дания), на ней будет решаться практический шаг о привлечении виновных к ответственности за лжепандемию, которая вызвала избыточные смерти, обрушила экономики, лишила нормальной жизни миллиарды людей.

«Мы должны начать подавать судебные иски и в Узбекистане, чтобы опустить чиновников с небес на землю», – говорит Елена Урлаева.