Пикет у здания Минздрава Узбекистана против ношения масок

Маски становятся причиной инфекционных заболеваний и ухудшения самочувствия людей, принуждение к их ношению – это доведение до болезней и смертей, считает правозащитница Елена Урлаева.
В минувшую пятницу, 30 октября, лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева и ряд ее сторонников провели пикет у здания Министерства здравоохранения в Ташкенте.
Причиной акции стало повсеместное принуждение граждан Узбекистана носить маски в качестве профилактической меры против коронавирусной инфекции во всех общественных местах и даже на открытом воздухе.
«Пандемия простуды»
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о якобы начавшейся во всем мире пандемии нового коронавируса, к которому у людей нет иммунитета.
Практически сразу во всех странах мира был объявлен карантин, который включал ограничение в передвижении, закрытие бизнесов, отмену очного образования и многое другое.
В целом, люди мгновенно лишились всех прав, превратились в подопытных животных, которых сначала для верного счета и контроля оцифруют, а затем вакцинируют.
Самым же видимым ограничением стало требование ко всем без исключения о ношении масок и даже перчаток. В Узбекистане, к примеру, для поездки на общественном транспорте требуется надеть резиновые перчатки.
Чтобы избежать возражений и диссидентства, многие страны как по команде ужесточили свое законодательство: в Узбекистане с 26 марта действует новая статья Уголовного кодекса 244 часть 5 – «Распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций», которая предполагает наказание до трех лет тюрьмы.
Правда, никто не принимает во внимание очевидный факт, что это не чума, а сезонная простуда, к которой у людей есть иммунитет: до 80% людей с положительным тестом на Covid-19 не имели никаких симптомов болезни; игнорируется также то, что смертность среди заболевших такая же, как при гриппе.
ОРЗ — выдают за чуму
Всемирная организация здравоохранения 5 октября сделала заявление, что порядка 10% населения планеты Земля, или 780 млн человек, уже подверглись заражению новым коронавирусом.
Во всем мире в результате осложнений от Covid-19 умерло 1 млн 196 тысяч 362 человека – таковы последние данные ВОЗ на 2 ноября. Но за минувший месяц число людей, заразившихся коронавирусом, тоже возросло.
Но даже если зараженные по-прежнему составляют 10% населения Земли, то получается, что угроза смертности от вируса составляет не более 0,15%, как при ОРЗ (остром респираторном заболевании), который в отдельных случаях тоже становился причиной смерти людей.
«Нам всем закрыли рты этими масками, – говорит Елена Урлаева, – нет никакой альтернативной информации, нет дискуссий, все должны только подчиняться».
«Люди ходят, как роботы, но молчать нельзя, иначе мы все погибнем», – добавляет она.
Где противопоказания?
По словам правозащитницы, любые медицинские средства и препараты, когда реализуются населению, включают инструкцию по применению, в которой описаны противопоказания и побочные эффекты.
Елена Урлаева: «Люди ходят, как роботы, но молчать нельзя, иначе мы все погибнем»
Но маски, затрудняющие дыхание, вызывающие кислородное голодание, перенасыщение углекислым газом и являющиеся источником бактерий, которые во влажной и теплой среде начинают размножаться, а затем попадают в организм при вдыхании, почему-то никаких противопоказаний не имеют!
Маски обязаны носить все: беременные, гипертоники, сердечники, астматики, психически больные – Минздрав Узбекистана не делает ни для кого исключений.
«Так, может, цель как раз в этом, чтобы загубить и погубить как можно больше народу?» – задаются вопросом участники пикета.
Акция у Минздрава в Ташкенте, конечно же, не принесла успеха – маски продолжают быть обязаловкой для всех узбекистанцев.
Но Елена Урлаева не отчаивается, говорит, что людей надо тормошить, они должны проснуться и понять, что происходит на самом деле нечто большее…
Перекроить и подчинить
Многие независимые эксперты, ученые и политики в мире говорят, что за «пандемией» скрывается перекройка всего мира под власть наднациональных корпораций, которым не нужны «лишние» люди, а значит, расходы на их лечение, образование и развитие.
Понимая, что решить вопрос в Узбекистане не удастся (власти в Ташкенте – это просто колониальная администрация, не имеющая суверенитета и подчиненная Западу), ПАУ намерен присоединиться к международным усилиям для отмены лжепандемии.
В Германии создана Внепарламентская следственная комиссия по коронавирусу (ВСКК — acu2020.org). В нее уже вошли ряд известных специалистов из Германии, Швеции, Голландии, Дании, Великобритании, среди которых – доктора и юристы.
Они считают, что происходящее сегодня в мире – это геноцид, уничтожение и порабощение человечества.
Объединиться против коронабесия
Целью ВСКК является Международный трибунал над организаторами лжепандемии по обвинению в преступлении против человечности.
В минувшую субботу, 31 октября, члены ВСКК принимали участие в состоявшейся в Стокгольме (Швеция) манифестации против карантинных мер и лжи о коронавирусе.
Вечером того же дня они провели онлайн-встречу с российскими коллегами, занимающимися с весны разоблачением лжепандемии, – была достигнута договоренность об объединении усилий в этой борьбе.
Одна из участниц с европейской стороны обратилась ко всем единомышленникам: «У нас остается мало времени, мы должны успеть до начала вакцинации, до введения в действие повсеместно станций 5G, до того, как перекроют границы или нас всех арестуют».
Елена Урлаева: «Мы должны начать подавать судебные иски и в Узбекистане, чтобы опустить чиновников с небес на землю»
В Ташкенте Елена Урлаева и активисты ПАУ также готовы присоединиться к работе Внепарламентской следственной комиссии по коронавирусу.
ВСКК приглашает всех неравнодушных людей на следующую встречу, которая состоится 21–22 ноября в Копенгагене (Дания), на ней будет решаться практический шаг о привлечении виновных к ответственности за лжепандемию, которая вызвала избыточные смерти, обрушила экономики, лишила нормальной жизни миллиарды людей.
«Мы должны начать подавать судебные иски и в Узбекистане, чтобы опустить чиновников с небес на землю», – говорит Елена Урлаева.