Пикет в защиту жертвы отъема жилья в Узбекистане

Светлана Степанян из Нурабада в Ташобласти столкнулась с конфискацией ее квартиры на том основании, что жилье долго пустовало, – поможет ли ей пикет у Верховного суда РУз?

26 марта узбекистанская правозащитница Елена Урлаева устроила пикет перед зданием Верховного суда РУз.

На ее плакате было написано: «Требуем отмены судебных решений. Требуем возврата квартиры в Нурабаде Степанян!»

В прошлом гражданка Армении, Светлана Степанян в 1991 году из-за межнациональных конфликтов в ее стране переехала на постоянное место жительства в Узбекистан.

В 1993 году как беженке и работнице предприятия Ново-Ангренская ГРЭС ей выделили однокомнатную квартиру в поселке Нурабад Ангренского района Ташкентской области.

В том же 1993 году она получила гражданство Узбекистана.

Летом 2011 года из-за семейных обстоятельств Светлана переезжает в Ташкент.

«Я тогда попросила соседей присматривать за квартирой, но сама также регулярно приезжала в Нурабад. Так продолжалось до конца 2017 года, до того, как мне вручили решение Ахангаранского городского суда по гражданским делам об изъятии квартиры в пользу ЖКХ», – рассказывает Степанян Ц-1.

«Самое поразительное, – продолжает она, – меня на суд вообще не приглашали, хотя прекрасно знали мой ташкентский адрес».

При этом председатель домкома написала, будто бы Степанян «десять лет назад бросила квартиру и уехала».

Помочь женщине восстановить ее права и защитить от грабежа взялась известная правозащитница Узбекистана Елена Урлаева.

Через минут десять после начала ее вчерашнего пикета женщин приняли в Верховном суде и зарегистрировали надзорную жалобу.

«Представитель суда обещал ответить по существу поднятого вопроса строго по закону», – говорит Елена Урлаева.

Ранее Верховный суд Узбекистана заявление Степанян не удовлетворил, оставив без изменения решение суда первой инстанции.