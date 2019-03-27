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    Пикет в защиту жертвы отъема жилья в Узбекистане

    Светлана Степанян из Нурабада в Ташобласти столкнулась с конфискацией ее квартиры на том основании, что жилье долго пустовало, – поможет ли ей пикет у Верховного суда РУз?

    Елена Урлаева пикетирует Верховный суд РУз против отъема жилья у граждан; скриншот
    Елена Урлаева (рядом Светлана Степанян) пикетирует Верховный суд РУз против отъема жилья у граждан; скриншот

    26 марта узбекистанская правозащитница Елена Урлаева устроила пикет перед зданием Верховного суда РУз.

    На ее плакате было написано: «Требуем отмены судебных решений. Требуем возврата квартиры в Нурабаде Степанян!»

    В прошлом гражданка Армении, Светлана Степанян в 1991 году из-за межнациональных конфликтов в ее стране переехала на постоянное место жительства в Узбекистан.

    В 1993 году как беженке и работнице предприятия Ново-Ангренская ГРЭС ей выделили однокомнатную квартиру в поселке Нурабад Ангренского района Ташкентской области.

    В том же 1993 году она получила гражданство Узбекистана.

    Летом 2011 года из-за семейных обстоятельств Светлана переезжает в Ташкент.

    «Я тогда попросила соседей присматривать за квартирой, но сама также регулярно приезжала в Нурабад. Так продолжалось до конца 2017 года, до того, как мне вручили решение Ахангаранского городского суда по гражданским делам об изъятии квартиры в пользу ЖКХ», – рассказывает Степанян Ц-1.

    «Самое поразительное, – продолжает она, – меня на суд вообще не приглашали, хотя прекрасно знали мой ташкентский адрес».

    При этом председатель домкома написала, будто бы Степанян «десять лет назад бросила квартиру и уехала».

    Помочь женщине восстановить ее права и защитить от грабежа взялась известная правозащитница Узбекистана Елена Урлаева.

    Через минут десять после начала ее вчерашнего пикета женщин приняли в Верховном суде и зарегистрировали надзорную жалобу.

    «Представитель суда обещал ответить по существу поднятого вопроса строго по закону», – говорит Елена Урлаева.

    Ранее Верховный суд Узбекистана заявление Степанян не удовлетворил, оставив без изменения решение суда первой инстанции.

    Источник:Ц-1
    Темы: Недвижимость в Узбекистане, Права человека в Узбекистане
    Теги: квартира в Узбекистане недвижимость в Узбекистане права собственников в Узбекистане
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