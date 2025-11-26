Письмо Путину о судьбе в Узбекистане дочери ветерана ВОВ

Президент России должен помочь 89-летней Зое Мешалкиной. Дочь ветерана Великой Отечественной войны, врач, отдавшая десятилетия медицине Узбекистана, превращена властью в Ташкенте и застройщиком — в бомжа…

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

Копия: Послу Российский Федерации

в Республике Узбекистан

Ерхову Алексею Владимировичу

Уважаемый Владимир Владимирович!

Под Вашим руководством Российская Федерация проводит Специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить русских людей от нацизма и дискриминации, а также восстановить историческую правду и справедливость, в том числе и в том, где на самом деле проходит государственная граница России.

После развала СССР в 1991 году не менее многочисленная часть русского народа оказалась в еще большей удаленности от исторической родины, как в республиках Средней Азии.

Это были в большей степени люди, которые приехали или которых направили, чтобы созидать и создавать, строить, учить, лечить… С ними в Среднюю Азию пришла индустриализация, наука, образование, медицина, культура, спорт, а главное, идеология, утверждавщая всех людей равными, и власть, — создавшая эти условия для всех и каждого, вне зависимости от национальности, происхождения и состояния.

Именно о таких людях и такой семье хочу рассказать Вам, Владимир Владимирович, и просить Вашей помощи в их защите. Это в прямом смысле защитники Родины и труженики, но которые сегодня, в век других ценностей и смыслов, оказались самыми бесправными и ненужными людьми…

Итогом жизни в Узбекистане 89-летней Зои Федоровны Мешалкиной — стал статус бомжа, несмотря на то, что всю свою трудовую жизнь она отдала медицине республики, с 1961 года и до пенсии она работала начальником промышленной лаборатории санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) в городе Фергане.

В феврале 2022 года в нарушении законов и постановлений правительства Узбекистана — коммерческая строительная компания «Би-би-Строй» снесла квартиру Мешалкиной, располагавшуюся в Ташкенте по адресу: Мирзо-Улугбекский район, ул Олтинтепа, дом 249, кв. 8.

По сей день престарелая женщина не может получить компенсацию за квартиру в размере 65 тысяч долларов США, утвержденную Верховным судом РУз, и продолжает проживать в состоянии стресса и боли каждый божий день.

Деньги Зои Федоровны застряли в Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз, которая, получив перевод от застройщика в 2022 году, на протяжении уже почти четырех лет не может с ними расстаться.

И ни у кого нет управы на это Бюро. Не в силах помочь престарелому человеку ни один госорган в Узбекистане и даже президент страны Шавкат Мирзиеев.

Может найдутся меры воздействия у вас, Владимир Владимирович? — ведь эта престарелая женщина, ограбленная и униженная сегодня в Ташкенте, как раз и есть, пусть и маленький, но осколок — того Русского мира, который Вы пытаетесь защитить и возродить сегодня.

Дочь героя ВОВ

Отец Зои Мешалкиной — Болдинов Федор Иванович (1906-1968) ушел на фронт в октябре 1941 года из Ферганы, Узбекской ССР, оставив дома жену и двух маленьких дочерей. Он участвовал в обороне Москвы, в операциях по взятию Кенигсберга и Берлина, где и завершил войну в мае 1945-го в составе 3-го Белорусского фронта Красной Армии.

За проявленный героизм и мужество на полях сражений Болдинов был награжден орденами «За отвагу», «За боевые заслуги», а в 1945-ом — «Орденом Красной звезды».

Вернувшись после войны домой, Федор Иванович продолжил служить Родине, до самой смерти преподавал в Ферганском педагогическом институте.

Бескорыстно и самозабвенно служа СССР, Узбекской ССР, а затем и Узбекистану, эта семья не заработала ничего, кроме честного имени и скромного жилья, которого и лишилась сегодня…

В 2007 году, чтобы быть ближе к сыну в Ташкенте, Зоя Федоровна продала квартиру в Фергане и переехала в столицу, где в 2013 году приобрела жилье в старом уютном двухэтажном доме.

Спустя шесть лет, а именно с 2019 года, в жизни Мешалкиной начался кошмар, когда к ней явился застройщик и потребовал выселения из квартиры. Затем началась борьба, суды, обивания порогов, как все в итоге завершилось — описано выше…

Владимир Владимирович, это ли итог жизни, который должен безропотно припять труженик и потомок советского воина, учителя, прибывшего когда-то в далекий узбекский край по заданию Родины? И неужели нет никакой возможности защитить старую женщину, восстановить справедливость?

Сегодня на полях Украины русские, российские воины дерутся не столько за территории, сколько за правду и справедливость, но тот же по сути фронт, Владимир Владимирович, пусть и незримый, проходит и в других местах, как в Ташкенте, где бульдозер сносит дом, а с ним и всю жизнь старой русской женщины — Зои Федоровны Мешалкиной.

Помогите ей, Владимир Владимирович, только Вам это по силам.

Заранее благодарю за внимание,

С уважением,

Галима Бухарбаева — главный редактор издания «Центр-1»