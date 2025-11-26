Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Письмо Путину о судьбе в Узбекистане дочери ветерана ВОВ

    Президент России должен помочь 89-летней Зое Мешалкиной. Дочь ветерана Великой Отечественной войны, врач, отдавшая десятилетия медицине Узбекистана, превращена властью в Ташкенте и застройщиком — в бомжа…

    "Путин призвал с благодарностью относиться к подвигам ветеранов ВОВ" - "Известия".
    «Путин призвал с благодарностью относиться к подвигам ветеранов ВОВ» — «Известия».

    Президенту Российской Федерации
    Путину Владимиру Владимировичу

    Копия: Послу Российский Федерации
    в Республике Узбекистан
    Ерхову Алексею Владимировичу

    Уважаемый Владимир Владимирович!

    Под Вашим руководством Российская Федерация проводит Специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить русских людей от нацизма и дискриминации, а также восстановить историческую правду и справедливость, в том числе и в том, где на самом деле проходит государственная граница России.

    После развала СССР в 1991 году не менее многочисленная часть русского народа оказалась в еще большей удаленности от исторической родины, как в республиках Средней Азии.

    Это были в большей степени люди, которые приехали или которых направили, чтобы созидать и создавать, строить, учить, лечить… С ними в Среднюю Азию пришла индустриализация, наука, образование, медицина, культура, спорт, а главное, идеология, утверждавщая всех людей равными, и власть, — создавшая эти условия для всех и каждого, вне зависимости от национальности, происхождения и состояния.

    Именно о таких людях и такой семье хочу рассказать Вам, Владимир Владимирович, и просить Вашей помощи в их защите. Это в прямом смысле защитники Родины и труженики, но которые сегодня, в век других ценностей и смыслов, оказались самыми бесправными и ненужными людьми…

    Итогом жизни в Узбекистане 89-летней Зои Федоровны Мешалкиной — стал статус бомжа, несмотря на то, что всю свою трудовую жизнь она отдала медицине республики, с 1961 года и до пенсии она работала начальником промышленной лаборатории санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) в городе Фергане.

    Зоя Федоровна Мешалкина стала бомжем в Ташкенте в 89 лет...
    Зоя Федоровна Мешалкина стала бомжем в Ташкенте в 89 лет…

    В феврале 2022 года в нарушении законов и постановлений правительства Узбекистана — коммерческая строительная компания «Би-би-Строй» снесла квартиру Мешалкиной, располагавшуюся в Ташкенте по адресу: Мирзо-Улугбекский район, ул Олтинтепа, дом 249, кв. 8.

    По сей день престарелая женщина не может получить компенсацию за квартиру в размере 65 тысяч долларов США, утвержденную Верховным судом РУз, и продолжает проживать в состоянии стресса и боли каждый божий день.

    Деньги Зои Федоровны застряли в Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз, которая, получив перевод от застройщика в 2022 году, на протяжении уже почти четырех лет не может с ними расстаться.

    И ни у кого нет управы на это Бюро. Не в силах помочь престарелому человеку ни один госорган в Узбекистане и даже президент страны Шавкат Мирзиеев.

    Может найдутся меры воздействия у вас, Владимир Владимирович? — ведь эта престарелая женщина, ограбленная и униженная сегодня в Ташкенте, как раз и есть, пусть и маленький, но осколок — того Русского мира, который Вы пытаетесь защитить и возродить сегодня.

    Дочь героя ВОВ

    Отец Зои Мешалкиной — Болдинов Федор Иванович (1906-1968) ушел на фронт в октябре 1941 года из Ферганы, Узбекской ССР, оставив дома жену и двух маленьких дочерей. Он участвовал в обороне Москвы, в операциях по взятию Кенигсберга и Берлина, где и завершил войну в мае 1945-го в составе 3-го Белорусского фронта Красной Армии.

    За проявленный героизм и мужество на полях сражений Болдинов был награжден орденами «За отвагу», «За боевые заслуги», а в 1945-ом — «Орденом Красной звезды».

    Вернувшись после войны домой, Федор Иванович продолжил служить Родине, до самой смерти преподавал в Ферганском педагогическом институте.

    Бескорыстно и самозабвенно служа СССР, Узбекской ССР, а затем и Узбекистану, эта семья не заработала ничего, кроме честного имени и скромного жилья, которого и лишилась сегодня…

    Отец Зои Мешалкиной - Федоо Болдинов - ветеран ВОВ, до смерти в 1968 году преподавал в Ферганском пединституте...
    Отец Зои Мешалкиной — Федор Болдинов — ветеран ВОВ, до смерти в 1968 году преподавал в Ферганском пединституте…

    В 2007 году, чтобы быть ближе к сыну в Ташкенте, Зоя Федоровна продала квартиру в Фергане и переехала в столицу, где в 2013 году приобрела жилье в старом уютном двухэтажном доме.

    Спустя шесть лет, а именно с 2019 года, в жизни Мешалкиной начался кошмар, когда к ней явился застройщик и потребовал выселения из квартиры. Затем началась борьба, суды, обивания порогов, как все в итоге завершилось — описано выше…

    Владимир Владимирович, это ли итог жизни, который должен безропотно припять труженик и потомок советского воина, учителя, прибывшего когда-то в далекий узбекский край по заданию Родины? И неужели нет никакой возможности защитить старую женщину, восстановить справедливость?

    Квартира Мешалкиной была на втором этаже уютного дома. в Ташкенте...
    Квартира Мешалкиной была на втором этаже уютного дома. в Ташкенте…

    Сегодня на полях Украины русские, российские воины дерутся не столько за территории, сколько за правду и справедливость, но тот же по сути фронт, Владимир Владимирович, пусть и незримый, проходит и в других местах, как в Ташкенте, где бульдозер сносит дом, а с ним и всю жизнь старой русской женщины — Зои Федоровны Мешалкиной.

    Помогите ей, Владимир Владимирович, только Вам это по силам.

    Заранее благодарю за внимание,
    С уважением,
    Галима Бухарбаева — главный редактор издания «Центр-1»

    Источник:Ц-1
    Темы: Недвижимость в Узбекистане, Права человека в Узбекистане, Строительство в Узбекистане
    Теги: Владимир Путин недвижимость в Узбекистане Узбекистан-Россия
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Криминал

    Словил пять сазанов в Узбекистане — избиение до полусмерти и арест…  

    Это мой водоем, заявил богач в Пастдаргомском районе Самаркандской области и перебил руки, ноги, ребра и голову Рустама Абдирасулова, затем искалеченного мужчину арестовали, и все это - за пять сазанов.

    Узбекистан
    Общество

    «Новый Узбекистан» — без прав и бомж в 89 лет…

    Застройщик в Ташкенте, не имея права на строительство, снес квартиру 89-летней Зои Мешалкиной, а Бюро принудительного исполнения присвоило компенсацию в 65 тысяч долларов - не пора ли объявить граждан РУз рабами?

    Узбекистан
    Права человека

    Правозащитница Елена Урлаева на свободе  

    Лидер «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева находится на свободе - снова нависшая над ней угроза принудительного помещения в психбольницу миновала, а над страной - скатывания в очередную диктатуру. 

    Узбекистан
    Общество

    Елена Урлаева избита и помещена в психушку в Алмалыке

    В Ташкентской области подверглась избиению, а затем помещению в психиатрическую больницу лидер «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева - расправа за огласку сносов домов в Самарканде? 

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    Сардоба, или Стыдоба власти Шавката Мирзиеева  

    На шестой год после прорыва преступно построенного в Узбекистане Сардобинского водохранилища - власти не смогли компенсировать потери всем жертвам, а требующему своего Султану Карабаеву «шьют» дело о «несанкционированном  митинге».

    Узбекистан
    Криминал

    Словил пять сазанов в Узбекистане — избиение до полусмерти и арест…  

    Это мой водоем, заявил богач в Пастдаргомском районе Самаркандской области и перебил руки, ноги, ребра и голову Рустама Абдирасулова, затем искалеченного мужчину арестовали, и все это - за пять сазанов.

    Узбекистан
    Общество

    Парижский суд «подвесил» репутацию Атаевых еще на год…

    Суд в Париже будет проводить процессуальные слушания по иску хлебокрадов из Узбекистана Алима и Надежды Атаевых «о клевете» против правозащитницы Мутабар Таджибаевой, обещая решение через год.

    Узбекистан
    Общество

    Узбекистан Шавката Мирзиеева не может. Мутабар, вперед!

    Лжеправозащитница Надежда Атаева утверждает, что ее оппонент Мутабар Таджибаева, с кем она судится в Париже, действует по указке Узбекистана, опять врет, Ташкент на интеллектуальные операции не способен. 

    Узбекистан
    Криминал

    Снова Талгар, или Неспровоцированная жестокость в Казахстане

    13-летний школьник из Алматы был жестоко избит кастетом в Талгарском районе Алматинской области - неспровоцированная жестокость новая явь в Казахстане, и исходит она все чаще от несовершеннолетних. 

    Казахстан
    Общество

    Алим и Надежда Атаевы — рожденные фейком

    Сторона Алима Атаева, чиновника-хлебокрада из Узбекистана, и его копии дочери Надежды - оказалась не готовой к суду в Париже по собственному иску против правозащитницы Мутабар Таджибаевой, и запросила об отсрочке…

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Общество

    Сардоба, или Стыдоба власти Шавката Мирзиеева  

    На шестой год после прорыва преступно построенного в Узбекистане Сардобинского водохранилища - власти не смогли компенсировать потери всем жертвам, а требующему своего Султану Карабаеву «шьют» дело о «несанкционированном  митинге».

    Узбекистан
    Криминал

    Словил пять сазанов в Узбекистане — избиение до полусмерти и арест…  

    Это мой водоем, заявил богач в Пастдаргомском районе Самаркандской области и перебил руки, ноги, ребра и голову Рустама Абдирасулова, затем искалеченного мужчину арестовали, и все это - за пять сазанов.

    Узбекистан
    Общество

    Парижский суд «подвесил» репутацию Атаевых еще на год…

    Суд в Париже будет проводить процессуальные слушания по иску хлебокрадов из Узбекистана Алима и Надежды Атаевых «о клевете» против правозащитницы Мутабар Таджибаевой, обещая решение через год.

    Узбекистан
    Общество

    Узбекистан Шавката Мирзиеева не может. Мутабар, вперед!

    Лжеправозащитница Надежда Атаева утверждает, что ее оппонент Мутабар Таджибаева, с кем она судится в Париже, действует по указке Узбекистана, опять врет, Ташкент на интеллектуальные операции не способен. 

    Узбекистан