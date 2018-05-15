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    Платежная система PayPal выходит на рынок Узбекистана

    Производители из Узбекистана смогут продавать свои товары на мировых онлайн-площадках с помощью платежной системы PayPal. Об этом сказано в постановлении президента РУз «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» от 14 мая.

    Изображение: Buildmebest
    Изображение: Buildmebest

    Министерству внешней торговли и Центральному банку РУз в месячный срок поручено начать переговоры с ведущими виртуальными торговыми площадками (Amazon, eBay и др.) и платежной системой PayPal. Постановление призвано облегчить отечественным производителям выход на мировой рынок онлайн-торговли.

    Экспорт товаров и услуг стоимостью до трех тысяч долларов предполагается осуществлять без оформления таможенной декларации. То есть производители из Узбекистана смогут отправлять штучные товары за границу посредством почты, без оформления дополнительных документов.

    Сейчас Узбекистан является единственной страной в Центральной Азии, не присоединившейся к платежной системе PayPal.

    Комментарий корреспондента:

    PayPal крупнейшая дебетовая электронная платежная система, позволяющая оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. PayPal обслуживает десятки миллионов клиентов в более чем 200 странах и работает с 25 национальными валютами.

    Темы: Узбекистан, Экономика Узбекистана
    Теги: Amazon PayPal Узбекистан электронная коммерция
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