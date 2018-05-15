Платежная система PayPal выходит на рынок Узбекистана

Производители из Узбекистана смогут продавать свои товары на мировых онлайн-площадках с помощью платежной системы PayPal. Об этом сказано в постановлении президента РУз «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» от 14 мая.

Министерству внешней торговли и Центральному банку РУз в месячный срок поручено начать переговоры с ведущими виртуальными торговыми площадками (Amazon, eBay и др.) и платежной системой PayPal. Постановление призвано облегчить отечественным производителям выход на мировой рынок онлайн-торговли.

Экспорт товаров и услуг стоимостью до трех тысяч долларов предполагается осуществлять без оформления таможенной декларации. То есть производители из Узбекистана смогут отправлять штучные товары за границу посредством почты, без оформления дополнительных документов.

Сейчас Узбекистан является единственной страной в Центральной Азии, не присоединившейся к платежной системе PayPal.