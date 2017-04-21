По следам Шавката Мирзиёева: одним всё – другим ничего

Президент Узбекистана ввел новую моду – инспектировать районы Ташкента. В страхе столичный хокимият занялся благоустройством дворов. Но повезло не всем.

Прошел инспекцию – сохранил должность

21 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с инспекцией в Алмазарский район Ташкента.

К его приезду коммунальные службы освежили фасады домов и магазинов, отмыли тротуары, подстригли деревья.

Руководство района предельно серьезно отнеслось к приезду высокого гостя, держа в уме его недавнюю поездку по Чиланзарскому району. Тогда Мирзиёев снял с должности районного хокима, начальника РУВД, прокурора и главу налоговой службы.

12 апреля на телеканале «Ахборот» показали критический сюжет о социально-коммунальной обстановке района. Кадры продемонстрировали аварийные дома, разбитые дороги, беспорядочную парковку, горы мусора, которые «ответственные лица не замечают».

На встрече с местными жителями президент сказал, что от школ, тротуаров и подъездов Чиланзара должен исходить «дух культуры». Ну а пока от них исходит дух нищеты, прикрытой пышной зеленью.

В 20-м квартале Чиланзара, куда наведался президент, сегодня идет масштабная реконструкция. Коммунальные службы пилят ветки, окрашивают заборы, продолжается снос гаражей.

Юнусабад работает на опережение

25 марта Шавкат Мирзиёев открыл новый мост через канал Бозсу в Юнусабадском районе. Накануне приезда президента фасад дома в соседнем дворе спешно покрасили, а местным жителям запретили парковать автомобили.

В этот двор глава государства не заходил, но юнусабадские коммунальщики решили перестраховаться.

То же самое можно сказать об отрезке проспекта Амира Темура от станции метро «Шахристанская» до Юнусабадского дехканского базара.

Коммунальные службы обновили фасады домов, стоящих вдоль дороги, и по непонятным причинам насыпали поверх газона толстый слой грунта. Неприглядное место у строящегося метро, куда местные жители выбрасывали строительный мусор, также засыпали землей.

Избранный двор

Двор дома № 1 на 19-м квартале Юнусабада стоит особняком. Сюда Шавкат Мирзиёев приезжает раз в полгода, а его благоустройством занимаются коммунальщики со всего города.

Ц-1 уже писал, что президент испытывает особое отношение к «простой махалле» Увайсий. В этом дворе якобы проживает его близкий друг, которому он многому обязан.

За считаные дни здесь появились детские площадки, современная парковка, беседки и большой павильон, куда «переехали» продуктовый магазин, салон красоты и мини-пекарня. Соседние дворы также украсили по новому стандарту.

За пределами этой зоны можно видеть типичную картину спального района городской окраины с ужасными дорогами, мусором и детскими площадками, заставленными машинами.