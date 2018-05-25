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    Почему абитуриенты из Узбекистана едут на учебу в Россию?

    Россия предлагает для абитуриентов из Узбекистана возможность бесплатного обучения, а также получения гражданства РФ по упрощенной схеме.

    Российский центр науки и культуры в Ташкенте; фото: uzb.rs.gov.ru
    Российский центр науки и культуры в Ташкенте; фото: uzb.rs.gov.ru

    Поступление в российский вуз для выпускников лицеев и колледжей Узбекистана начинается с Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Ташкенте.

    Абитуриенты проходят здесь подготовку к вступительным экзаменам в российские вузы и записываются на тестирование.

    Только лучшим достаются бюджетные места с бесплатным проживанием и государственной стипендией. В 2018 году Россия выделила для абитуриентов из Узбекистана всего 203 квоты на бесплатную учебу.

    Стоимость обучения на контрактной основе в российских вузах для иностранцев составляет от 1,2 до 6,6 тысячи долларов в год. Для сравнения: в Узбекистане придется платить немного меньше от 800 до 3,8 тысячи долларов.

    Куда едут учиться?

    Сегодня в вузах России учатся около 24 тысяч представителей Узбекистана, или 10% от числа всех иностранных студентов. Для многих из них это не просто осознанный выбор, но и возможность работать.

    Динара Т., проживающая в Юнусабадском районе Ташкента, остановила свой выбор на Казанском федеральном университете (КФУ).

    «На бюджет в Ташкенте я точно не поступила бы, поэтому выбрала КФУ по специальности «Экономика». Я работаю и оплачиваю свою учебу», рассказала девушка.

    Чаще всего абитуриенты, не имеющие возможности оплачивать учебу, переводятся на заочное обучение. Об этом Ц-1 рассказала студентка Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).

    Эльвина З. окончила вуз для получения гражданства Российской Федерации. По ее словам, многие соотечественники из Узбекистана поступают в российские вузы именно с такой целью.

    «Абитуриенты даже не выбирают направление и города. Идут туда, куда берут. Главное, чтобы получить диплом и гражданство», отметила она.

    Иностранные граждане могут получить гражданство РФ в упрощенном виде в случае получения среднего профессионального или высшего образования после 2002 года в российских вузах согласно статье 14 Закона «О гражданстве РФ».

    География вузов, готовых зачислить абитуриентов из Узбекистана, обширна: Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь, Урал, Подмосковье, юг и даже север России.

    Всего около 400 вузов зачисляют иностранных студентов. Абсолютным лидером среди абитуриентов является Татарстан, где учатся свыше 2,5 тысячи студентов из РУз.

    Какие условия для студентов?

    В Россотрудничестве в Ташкенте не скрывают, что заинтересованы в привлечении талантливой молодежи в российские вузы.

    Поэтому набор абитуриентов здесь не прекращается почти до середины октября. Для молодых людей, не владеющих русским языком, предлагают бесплатную годовую программу подготовки к поступлению в вузы России.

    Абитуриенты у одного из вузов Ташкента; фото: Ц-1
    Абитуриенты у одного из вузов Ташкента; фото: Ц-1

    Ежегодно интерес к российским вузам только растет, отмечают в Россотрудничестве. По квотам проходят единицы, остальным приходится платить за учебу.

    Однако на рынок Узбекистана и Центральной Азии приходят больше провинциальных российских вузов, испытывающих недобор абитуриентов.

    Выпускникам узбекистанских колледжей и лицеев предлагают узкие специальности, которым не учат в республике.

    К примеру, в Томске, который за последние годы стал одним из российских центров по подготовке специалистов по техническим направлениям, учатся от трех тысяч студентов из Узбекистана.

    Для них созданы хорошие условия: комфортное общежитие, богатая библиотека с Интернетом, стипендия от 1,5 до 30 тысяч рублей (25500 долларов).

    Где работают студенты?

    Во время учебы многие студенты работают, чтобы оплатить проживание и обучение. Молодые люди устраиваются курьерами, ночными администраторами в гостиницы и круглосуточные стоматологические клиники, официантами.

    Несмотря на то что иностранные студенты очных отделений законодательно могут работать в свободное время, не все работодатели охотно предлагают им вакансии. Поэтому учащиеся выбирают сдельную работу.

    Зарплаты в зависимости от региона значительно разнятся. Так, если в Москве официант-студент может получать до 50 тысяч рублей (800 долларов) в месяц, то в провинции не больше 1517 тысяч рублей (от 150 долларов).

    В летнее время студенты идут работать спасателями на городские пляжи и продавцами.

    Источник:Ц-1
    Темы: Образование в Узбекистане, Россия и Центральная Азия, Узбекистан
    Теги: абитуриенты вузы Россия Узбекистан
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