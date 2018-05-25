Почему абитуриенты из Узбекистана едут на учебу в Россию?

Поступление в российский вуз для выпускников лицеев и колледжей Узбекистана начинается с Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Ташкенте.

Абитуриенты проходят здесь подготовку к вступительным экзаменам в российские вузы и записываются на тестирование.

Только лучшим достаются бюджетные места с бесплатным проживанием и государственной стипендией. В 2018 году Россия выделила для абитуриентов из Узбекистана всего 203 квоты на бесплатную учебу.

Стоимость обучения на контрактной основе в российских вузах для иностранцев составляет от 1,2 до 6,6 тысячи долларов в год. Для сравнения: в Узбекистане придется платить немного меньше – от 800 до 3,8 тысячи долларов.

Куда едут учиться?

Сегодня в вузах России учатся около 24 тысяч представителей Узбекистана, или 10% от числа всех иностранных студентов. Для многих из них это не просто осознанный выбор, но и возможность работать.

Динара Т., проживающая в Юнусабадском районе Ташкента, остановила свой выбор на Казанском федеральном университете (КФУ).

«На бюджет в Ташкенте я точно не поступила бы, поэтому выбрала КФУ по специальности «Экономика». Я работаю и оплачиваю свою учебу», – рассказала девушка.

Чаще всего абитуриенты, не имеющие возможности оплачивать учебу, переводятся на заочное обучение. Об этом Ц-1 рассказала студентка Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).

Эльвина З. окончила вуз для получения гражданства Российской Федерации. По ее словам, многие соотечественники из Узбекистана поступают в российские вузы именно с такой целью.

«Абитуриенты даже не выбирают направление и города. Идут туда, куда берут. Главное, чтобы получить диплом и гражданство», – отметила она.

Иностранные граждане могут получить гражданство РФ в упрощенном виде в случае получения среднего профессионального или высшего образования после 2002 года в российских вузах согласно статье 14 Закона «О гражданстве РФ».

География вузов, готовых зачислить абитуриентов из Узбекистана, обширна: Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь, Урал, Подмосковье, юг и даже север России.

Всего около 400 вузов зачисляют иностранных студентов. Абсолютным лидером среди абитуриентов является Татарстан, где учатся свыше 2,5 тысячи студентов из РУз.

Какие условия для студентов?