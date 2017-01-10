Почему газ в узбекском поселке был лишь во время выборов?

Жители поселка Уртасарай Уртачирчикского района Ташобласти рассказывают, что газ в их домах горел лишь в декабре – во время президентских выборов.

Житель поселка Джамшид Хамдамов дошел до отчаяния из-за отсутствия газа в его доме, и на днях он обратился за помощью в ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана).

По словам Хамдамова, в поселке уже более 10 лет почти нет подачи газа. Зимой люди вынуждены обогреваться дровами, в результате чего здесь вырублены сотни деревьев. В домах холодно, дети болеют.

Райгаз объясняет это задолженностью, имеющейся у населения, но жители утверждают, что никаких задолженностей у них нет. При этом перед президентскими выборами, состоявшимися в Узбекистане 4 декабря, газ появился. А затем снова потух, говорит Хамдамов.

2,5 атмосферы: можно ли вскипятить чай?

Другие жители поселка тоже жалуются на проблему отсутствия газа, приводят даты его появления и отключения.

Житель по имени Рахим сообщил, что газ был почти весь декабрь. Хорошо работали газовые горелки и на Новый год. По его словам, газ отключили в 17.00 в минувшее воскресенье и до сих пор не дали. В результате чего люди были вынуждены перейти на отопление дровами.

Местный житель Махмуд говорит, что газ подается только летом, и то на нем можно лишь вскипятить чайник. Зимой же приходится рассчитывать только на дрова.

По словам еще одного жителя Уртасарая по имени Сайфулло, причина – в низкой подаче газа. Положено 4 атмосферы, а газовики часто вытягивают только 2,5.

В результате газ вроде есть, а вроде его и нет. За исключением, конечно, случаев, когда его отключают вообще, что происходит довольно часто.

То, что подача газа была отличной только на президентские выборы, не подтвердил, но и не опроверг ни один респондент.

Когда хоким ворует трубы…

По словам лидера ПАУ Елены Урлаевой, в декабре и январе ей часто приходилось бывать в областях, где жители сталкиваются с проблемой отсутствия тепла.

При этом многие случаи «нередко просто не лезут ни в одни ворота». Например, хоким Сардобинского района Сырдарьинской области Бахтиёр Маманов приказал отрезать действующие газовые трубы в совхозе № 4 Узокова, после чего продал их в соседнюю Джизакскую область.

По словам Урлаевой, затем хокима Маманова сняли за воровство, но к ответственности не привлекли. Зато жители совхоза остались без газа и теперь вынуждены рубить на отопление деревья, «которых осталось очень мало в этом степном регионе».

А некоторые предприимчивые чиновники на подобных «перебоях» с газом ухитряются делать серьезный бизнес.

Так, начальник колонии № 76 все того же Сардобинского района Анвар Жуманов заставил заключенных рубить вдоль каналов деревья и свозить их на скотоводческую ферму. И теперь он выгодно продает их как дрова страдающему без газа населению.

Будет ли Узбекистан пользоваться своим газом?

«Узбекистан – богатая газом страна, и совершенно непонятно, почему в ряде регионов с этим газом постоянно возникают проблемы», – говорит Урлаева.

По ее словам, она не экономист, поэтому только констатирует факты и отмечает удивительные особенности: газа может не быть даже там, где его на самом деле в избытке.

Например, газ добывают на богатых месторождениях в Газли, но отойди на сотню метров в сторону – и выяснится, что целый поселок сидит без газа.

В советские времена такого не было, всё началось во время независимости. Лидер ПАУ считает, что это делается специально, чтобы население «испытало зависимость и унижение».

Так или иначе, но хочется надеться, что новые власти Узбекистана восстановят украденные газовые трубы, наладят давление и вновь дадут населению возможность жить достойно.