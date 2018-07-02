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    Почему повесился житель Каракалпакстана Тулибай Саидов?

    Ничто не предвещало трагедии. Что подвигло 41-летнего отца троих детей из Амударьинского района Каракалпакстана наложить на себя руки, никто не может объяснить.

    Суицид - становится социальной проблемой Узбекистана; фото: bnews.kz
    Суицид — становится социальной проблемой Узбекистана; фото: bnews.kz

    29 июня стал последним днем жизни 41-летнего Тулибая Саидова, отца троих детей, жителя схода граждан «Тулкин» Амударьинского района Каракалпакстана.

    Утром этого дня Тулибая нашли в сарае у его дома с петлей на шее.

    По словам соседей, утром он попил чай с женой, а затем вышел из дома. И не вернулся.

    «У Тулибая домашних проблем мы не наблюдали, – рассказывает один из его родственников, живущий в поселке. – Он жил со своей семьей и отцом. Зарабатывал поденщиной, вот-вот собирался покрыть крышу дома шифером…»

    Самоубийство Саидова добавило еще одну единицу в печальную статистику суицидов только данного схода граждан: это четвертый случай за последние семь месяцев. В декабре 2017 года наложили на себя руки сразу трое односельчан Саидова – все были найдены повешенными.

    Статистика самоубийств в Узбекистане волнует власть в стране.

    С 1 апреля этого года по постановлению президента Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному усовершенствованию системы оказания психиатрической помощи», органы внутренних дел страны должны сообщать о каждом случае суицида в учреждения психиатрической помощи.

    Кроме того, президент поручил Министерству здравоохранения к июлю разработать и утвердить акт, регулирующий порядок организации при министерстве профилактической работы по предупреждению суицидов среди населения.

    В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и его филиалах в регионах страны вводится должность врача-суицидолога. А в медицинских вузах по направлению «психиатрия» намерены включить дисциплину «Основы суицидологии».

    О том, что ситуация в стране по количеству совершаемых самоубийств выглядит более чем тревожной, в мае этого года обсуждали в Самаркандской области.

    На заседании Кенгаша (совета депутатов) Самаркандской области была озвучена статистика: лишь за первые три месяца 2018 года в этом регионе был зафиксирован 91 случай самоубийств: 45 женщин и 45 мужчин решили покончить с жизнью.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан
    Теги: самоубийства в Узбекистане суицид суицид в Узбекистане Узбекистан
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