Почему в жару в ташкентских автобусах не включают кондиционеры?

В сорокаградусную жару водители автобусов в Ташкенте ездят с выключенными кондиционерами и открытыми окнами. Экономия топлива – 0%.

С наступлением лета узбекистанцы традиционно возмущены работой общественного транспорта: в сорокаградусную жару автобусы и маршрутные такси курсируют с выключенными кондиционерами.

Сегодня в столице Узбекистана — плюс 40°С, в ближайшую неделю температура днем не опустится ниже 35°С.

От невыносимой духоты страдают и водители, но терпят, ссылаясь на дефицит дизтоплива. Дескать, использование кондиционера увеличит расход горючего на 15%.

Жара устанавливается в столице Узбекистана уже в девять утра, когда сотни тысяч горожан едут на работу и учебу. Пассажиры открывают все форточки, потолочные люки, наматывают мокрые носовые платки на шею и голову.

Порой водители автобусов едут с открытой дверью в салоне, чтобы было прохладнее, но все равно температура внутри салона – 40 градусов и выше.

В соцсетях пользователи недоумевают по этому поводу и говорят, что езда с открытыми окнами также ведет к увеличению расхода топлива. Пассажиры при этом страдают от жары и вдыхают дорожную копоть.

В автомастерских подтверждают: езда с открытыми окнами в жару не дает экономии топлива – уж лучше включить кондиционер.

По законам аэродинамики

Аэродинамическое сопротивление при езде с открытыми окнами приводит к увеличению расхода топлива на те же 5–15% – в зависимости от температуры воздуха и скорости передвижения. Об этом Ц-1 рассказали мастера в одном из автосервисов на окраине города.

По словам специалистов, езда с открытыми окнами действительно может быть экономичнее в вечернее время суток при относительно невысокой температуре.

В условиях жары открытые окна «съедают» не меньше, а в ряде случаев и больше солярки, чем при включенном кондиционере, говорят в автомастерской.

Но в АО «Тошшахартрансхизмат», руководство которого запрещает водителям автобусов включать кондиционеры, законы аэродинамики не учитывают, поэтому и закупают новые автобусы без встроенной климатической техники.

Даже вентиляторов не будет

В мае 2017 года временно исполняющий обязанности главы «Тошшахартрансхизмат» Мирхосил Холматов пообещал ташкентцам установить в автобусах марки Mercedes-Benz по три вентилятора.

Эту инициативу одобрительно встретили в социальных сетях, но спустя три дня Холматова уволили по решению хокима Ташкента Рахмонбека Усманова. Градоначальнику не пришлась по душе инициативность подшефного, которого он обвинил в субъективности.

В итоге в общественном транспорте отсутствует кондиционирование воздуха, пассажиры спасаются как могут, а автопарки жалуются на перерасход топлива и убыточность транспортной системы Ташкента.