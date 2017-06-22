Почему в жару в ташкентских автобусах не включают кондиционеры?

В сорокаградусную жару водители автобусов в Ташкенте ездят с выключенными кондиционерами и открытыми окнами. Экономия топлива – 0%.
С наступлением лета узбекистанцы традиционно возмущены работой общественного транспорта: в сорокаградусную жару автобусы и маршрутные такси курсируют с выключенными кондиционерами.
Сегодня в столице Узбекистана — плюс 40°С, в ближайшую неделю температура днем не опустится ниже 35°С.
От невыносимой духоты страдают и водители, но терпят, ссылаясь на дефицит дизтоплива. Дескать, использование кондиционера увеличит расход горючего на 15%.
Жара устанавливается в столице Узбекистана уже в девять утра, когда сотни тысяч горожан едут на работу и учебу. Пассажиры открывают все форточки, потолочные люки, наматывают мокрые носовые платки на шею и голову.
Порой водители автобусов едут с открытой дверью в салоне, чтобы было прохладнее, но все равно температура внутри салона – 40 градусов и выше.
В соцсетях пользователи недоумевают по этому поводу и говорят, что езда с открытыми окнами также ведет к увеличению расхода топлива. Пассажиры при этом страдают от жары и вдыхают дорожную копоть.
В автомастерских подтверждают: езда с открытыми окнами в жару не дает экономии топлива – уж лучше включить кондиционер.
По законам аэродинамики
Аэродинамическое сопротивление при езде с открытыми окнами приводит к увеличению расхода топлива на те же 5–15% – в зависимости от температуры воздуха и скорости передвижения. Об этом Ц-1 рассказали мастера в одном из автосервисов на окраине города.
По словам специалистов, езда с открытыми окнами действительно может быть экономичнее в вечернее время суток при относительно невысокой температуре.
В условиях жары открытые окна «съедают» не меньше, а в ряде случаев и больше солярки, чем при включенном кондиционере, говорят в автомастерской.
Но в АО «Тошшахартрансхизмат», руководство которого запрещает водителям автобусов включать кондиционеры, законы аэродинамики не учитывают, поэтому и закупают новые автобусы без встроенной климатической техники.
Даже вентиляторов не будет
В мае 2017 года временно исполняющий обязанности главы «Тошшахартрансхизмат» Мирхосил Холматов пообещал ташкентцам установить в автобусах марки Mercedes-Benz по три вентилятора.
Эту инициативу одобрительно встретили в социальных сетях, но спустя три дня Холматова уволили по решению хокима Ташкента Рахмонбека Усманова. Градоначальнику не пришлась по душе инициативность подшефного, которого он обвинил в субъективности.
В итоге в общественном транспорте отсутствует кондиционирование воздуха, пассажиры спасаются как могут, а автопарки жалуются на перерасход топлива и убыточность транспортной системы Ташкента.