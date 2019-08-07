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    Абдуфаттах Маннапов / Смерть дирижера Захида Хакназарова…

    МИД Узбекистана обозначил погибшего в Турции народного артиста страны, профессора Захида Хакназарова, лишь гражданином З. Х., что усугубляет подозрения об инциденте, ставшем причиной его кончины.

    Абдуфаттах Маннапов

    Народный артист Узбекистана Захид Хакназаров (1934-2019); фото: открытй источник
    Народный артист Узбекистана Захид Хакназаров (1934-2019); фото: открытй источник

    В Ташкенте 21 июля состоялись похороны выдающегося деятеля искусств страны, профессора Ташкентской консерватории, дирижера и оппозиционера Захида Хакназарова.

    Он скончался 18 июля на 82-м году жизни во время поездки в турецкую Анталью. По сообщению консульского отдела МИД РУз, Захид Хакназаров скончался в результате наезда мотоциклиста во время перехода дороги.

    Меня ошарашило это трагическое сообщение. Но более всего – обстоятельства его гибели и реакция на нее властей Узбекистана.

    Вот как прозвучала новость о смерти Хакназарова в информационном сообщении МИД РУз от 20 июля: «По информации посольства нашей страны в Турции, 18 июля 2019 года в Анталье при переходе дороги был сбит мотоциклом и погиб на месте происшествия гражданин Узбекистана З. Х.».

    В сообщении нет имени и фамилии, указываются только инициалы, и это сказано о гибели народного артиста Узбекистана, выдающегося деятеля искусств, культуры, известного дирижера, профессора Ташкентской консерватории!..

    Посольство РУз в Турции и МИД страны проявили явное неуважение, пренебрежение к одному из ярчайших представителей узбекского народа, а если учитывать, что дипломатическое ведомство страны находится под контролем президента Шавката Мирзиёева и Службы госбезопасности (СГБ), то можно говорить и о проявленном ими неуважении к жизни и смерти Захида Хакназарова.

    Вызывает вопросы крайняя скудость информации о самом инциденте, о мотоциклисте, который сбил насмерть человека. Турецкий сайт Haberler.com опубликовал фото с места происшествия, сообщив, что сам мотоциклист получил «тяжелые ранения». Вот и всё…

    Мне хорошо известно, что Захид Хакназаров был очень аккуратным и законопослушным человеком, он не мог переходить дорогу, не соблюдая правила и меры предосторожности. Тем более странно, что Анталья, особенно в летнее время, заполнена праздно гуляющими туристами, и водители там приучены ездить осторожно, там нет скоростных автобанов…

    Но самое большое значение имеет то, что до конца своей жизни Хакназаров оставался борцом за правду и справедливость в Узбекистане.

    Он не уставал заниматься политикой, имел смелость выражать мнение и о правлении президента РУз Ислама Каримова, и заменившего его на посту главы государства Шавката Мирзиёева.

    До последнего дня жизни он писал статьи, в которых призывал Мирзиёева отказаться от культа личности тирана-палача Каримова, демонтировать режим последнего, иначе проводимые им реформы ничем не завершатся.

    Хакназаров пытался донести до Мирзиёева мысль о том, что «не надо выдавать свои личные чувства [к Исламу Каримову] за выражение всенародной любви. Ибо у определенной части населения страны есть страстное желание вообще больше не слышать имени Каримова, не говоря уже о памятниках ему».

    Кроме того, он критиковал половинчатость реформ Мирзиёева и с разочарованием отмечал это, что новый лидер, по сути, продолжает политику своего предшественника, сохраняя прежнюю систему, не допуская появления в стране политической оппозиции и по-настоящему независимой прессы.

    «Все СМИ заняты восхвалением личности президента, хотя он еще ничего принципиально нового в сторону улучшения уровня жизни народа и государства не совершил. Много обещаний, мало конкретных дел», – писал Хакназаров в одном из своих материалов о правлении Мирзиёева.

    Можно представить, что эти публикации вызывали лютую ненависть у силовиков и чиновников, заинтересованных в сохранении старого режима.

    Почти три года прошло, как не стало Ислама Каримова, но, несмотря на «беспощадную» критику его наследия со стороны Шавката Мирзиёева и провозглашенных им реформ, подавляющее большинство жителей Узбекистана поныне бедны, находятся в тисках беззакония, лжи, продолжаются произвол и коррупция чиновников, милиции, спецслужб, нет подлинной свободы слова.

    Под видом строительства нового города – new city – в Ташкенте, областных центрах, городах и поселках страны сносят добротные дома с садами и огородами, без разрешения хозяев и уплаты им надлежащей компенсации.

    Правда, неизвестно, учитывается ли при строительстве многоэтажных домов то, что территория Узбекистана входит в сейсмически опасную зону?

    Бациллами ненасытности и произвола массово заражены бюрократы, сотрудники спецслужб сверху донизу. Иначе как объяснить то, что снесли символ красоты Ташкента – неповторимо прекрасный линейный фонтан на площади Независимости, простоявший много лет, имеющий общенациональное значение и давно ставший узнаваемым во всем мире?..

    Неужто об этом не знали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Абдулла Арипов?

    Все эти безобразия, происходящие до сих пор в стране, беспокоили Захида Хакназарова, и он не отмалчивался, имел мужество говорить, писать об этом, находясь не за рубежом, а в Узбекистане!

    Немало оппозиционеров, представителей интеллигенции, студентов Хакназарова называли его узбекским Вацлавом Гавелом, хотя он не сидел в тюрьме, не был безработным и не трудился кочегаром, как последний.

    Он верил, как Гавел, что преобразования возможны лишь тогда, когда простые, бедные, притесняемые граждане начнут проявлять активность по отстаиванию своих прав и свобод.

    Хакназаров – выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского 1963 года; с 1965 по 1979 год руководил симфоническим оркестром Узбекской государственной филармонии, в 1978 году он получил почетное звание «Народный артист УзССР».

    Он органично воплощал в себе высокие качества гуманиста, лучшие черты культуры, философии узбеков, Востока, а также достижения духа, интеллекта, музыки России и Европы.

    И еще он стоял у истоков зарождения демократической оппозиции Узбекистана в 80-х годах прошлого века, был одним из лидеров Народного движения «Бирлик» («Единство»).

    Среди всех Хакназаров всегда выделялся интеллигентностью, честностью, обширными знаниями, неподкупностью, неподдельной простотой и доступностью, чуткостью и состраданием к наиболее обездоленным людям.

    В 1988–1992 годы было очевидно, как возрастает популярность Хакназарова среди народа, что пугало президента Каримова и его Службу национальной безопасности. Против него власти организовывали провокации, но, несмотря на это, Хакназаров продолжал свою деятельность в качестве одного из лидеров оппозиции.

    Я это пишу как живой свидетель и как человек, неоднократно ездивший и ходивший с Хакназаровым на встречи для разъяснения сути и значения демократии, гласности, общечеловеческих ценностей, перестройки, правовой культуры, независимости и других вопросов с жителями кварталов (махаллей), студентами учебных заведений, сотрудниками научно-исследовательских институтов, рабочими предприятий.

    На каждой встрече он не только спокойно и толково разъяснял обсуждаемые темы, но и, будучи тонким эстетом, одевался соответственно: красиво и элегантно.

    В 1995 году меня по сфабрикованному делу пытались надолго упечь, и я сидел в районном отделении милиции, доказывая прокурору и следователю абсолютную несостоятельность «дела».

    После недели в камеру СИЗО, где уже сидели больше десяти человек, подселили бандита-верзилу, который начал угрожающе придираться ко мне, требуя, чтобы я отдал ему свой костюм в качестве подушки.

    Я сказал, что костюм мне самому нужен, и я его никому не отдам. В этот момент встал парень лет 25–28, среднего роста, упитанный, с волевым лицом и, подойдя к нам, сказал, обращаясь к верзиле: «Абдуфаттах-ака сидит здесь за то, что борется, чтобы мы вырастали нормальными людьми, а не ворами! Он единственный чистый среди нас. Ты или другой, если станете приставать к нему, будете иметь дело со мной».

    Верзила сразу сник и медленно удалился. А парень, который заступился за меня, сказал: «Абдуфаттах-ака, вы со своим другом, одетым во все белое – белый костюм, белую сорочку, белый галстук, приходили в нашу махаллю и рассказывали, что нужно для улучшения нашей жизни. Это мне запомнилось».

    Я сказал ему, что это был Захид Хакназаров – выдающаяся личность, много лет руководивший филармонией, консерваторией Узбекистана, сейчас заведует кафедрой, которого знают, ценят не только у нас, не только в Советском Союзе, но и в зарубежных странах.

    После освобождения и суда над гражданкой, оклеветавшей меня, я встретился с Захидом Хакназаровым и рассказал ему о провокации в камере, а также о том парне – криминальном авторитете, который заступился за меня.

    Он ответил: «Вы проникновенно и страстно рассказываете о философии жизни Сократа, взглядах жителей добродетельного города Фараби, мечте джадидов о светском образовании. Значит, мы идем по их мудрому пути: просвещая простых, даже заблудших людей, сеем семена добра и благородства. Примерно, как классическая, симфоническая музыка, которая, постепенно проникая в души, сознание, внутренний мир различных по возрасту, уровню и интересам слушателей, очищает их от суеты, мелочей, забот и поднимет, возвышает их дух».

    В период перестройки, гласности и первые годы независимости популярность оппозиции и уважение к ней народа были на высоте.

    Люди со своими разнообразными проблемами шли не к религиозным лидерам, не в мечеть или медресе, а туда, где находились демократы и правозащитники.

    В Ташкенте такими местами были вначале комната на первом этаже Союза писателей Узбекистана, позже – офис на Ленинградской улице адвоката и одного из активистов «Бирлика» Миролима Адилова, а впоследствии – дом на Пишпекской улице, который был выдан дирижеру Захиду Хакназарову как место для творчества, но использовался в качестве центра движения «Бирлик».

    Дом находился в отдаленности от большой дороги, и власти предполагали, что это приведет к уменьшению посетителей, но их желание не оправдалось. Люди не только посещали это место, но и оказывали посильную поддержку движению.

    Один смелый председатель колхоза подарил легковую машину «Виллис» для движения «Бирлик». Были и другие акты спонсорства, поддержки.

    В конце лета или в начале осени 1991 года в большой комнате этого центра сидели и обсуждали поступившие разные документы, письма, послания академик Бек Ташмухаммедов, профессор Захид Хакназаров и ряд других деятелей движения, в их числе и автор этих строк. А в другой комнате на машинке что-то печатала Дилбар Вахидова – секретарь движения.

    И вот кто-то постучал в дверь. После слов: «Заходите, дверь открыта» – в комнату вошли двое стариков, аккуратно, чисто, но очень бедно одетых, один из них был в старом сурхандарьинском чапане (халате), другой – в пиджаке из дешевого материала (тринка), оба – в старых тюбетейках, рубашках и поношенной обуви.

    Отдав должное их возрасту, все сидящие встали и поздоровались с ними. Аксакалы сели, и мы подумали, что они из числа просителей.

    Но один из стариков сказал, что они приехали из Сурхандарьи и привезли для «Бирлика» немного денег, собранных односельчанами. Другой гость положил на стол старую черную сумку и вытащил из нее деньги, завернутые в газету.

    Захид Хакназаров, чуточку запинаясь от переполнивших его чувств, сказал: «Огромное вам спасибо, деньги примет наш секретарь». И в сторону другой комнаты, чуть громче сказал: «Дилбархон, пожалуйста, придите сюда и примите деньги».

    Секретарь пришла, поздоровалась и забрала деньги. А через несколько минут принесла поднос с чаем, хлебом и сладостями.

    Я сам, автор этих строк, уже старик, мне 69-й пошел, восемнадцатый год живу в США, никогда не был плаксивым человеком, скорее, наоборот – отличаюсь стойкостью характера, но когда вспоминаю этих стариков, то из моих глаз непроизвольно текут слезы.

    Аура самоотверженного их дара движению долго не покидала центр «Бирлика». А Бек Ташмухаммедов на русском языке, Захид Хакназаров – на узбекском несколько раз повторяли, что люди из глубинки страны, сами нуждающиеся, преодолев огромное расстояние, приехали к нам, отдали свое последнее нашему движению, верят нам, и мы должны оправдать их доверие.

    К сожалению, не все лидеры оппозиции оказались на высоте и оправдали доверие народа. Но Захид Хакназаров оставался бесстрашным борцом за народ, смелым заступником бедных, обездоленных людей.

    Он бесстрашно критиковал тиранию каримовщины и призывал новое руководство страны преодолеть пагубное влияние предыдущего режима, коррупцию, произвол, бездушие, семейственность, очеловечить реформы, вернуться к приоритету права, Конституции, к верховенству законов, сменяемости всех должностных лиц.

    Он, будучи человеком с большой буквы, одаривал простых людей надеждой и таковым останется в памяти тысяч и тысяч учеников, поклонников и идейных последователей.

    Пусть земля ему будет пухом, его имя давно вошло в историю развития искусства, культуры и борьбы за свободу, демократию и достойную жизнь народа Узбекистана.

    Абдуфаттах Маннапов

    Справка Ц-1:

    Абдуфаттах Маннапов – известный ученый-философ, правозащитник, публицист. В правозащитном и демократическом движении Узбекистана участвует с середины 80-х годов. Принимал активное участие в работе народного движения «Бирлик». Стоял у истоков зарождения правозащитного движения и создания Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ).

    В середине 1996 года был вынужден эмигрировать из Узбекистана в Россию – в Москву, где работал одним из руководителей Общества содействия соблюдению прав человека в Центральной Азии. В связи с преследованиями (покушение на жизнь, нападения, избиения, задержания и т. д.) по политическим мотивам из Москвы в июне 2002 году эмигрировал в США.

    Источник:Ц-1
    Темы: Оппозиция Узбекистана
    Теги: Бирлик Захид Хакназаров Узбекистан
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