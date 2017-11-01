Подпольный Хеллоуин в Ташкенте и Лола – в Калифорнии

Ночные клубы и бары Ташкента не пускали посетителей в костюмах для Хеллоуина. Но Лоле Каримовой-Тилляевой, проживающей в США, власти РУз – не указ.

В ночь на 1 ноября во всем мире отмечали веселый и совсем нестрашный праздник Хеллоуин.

В Узбекистане к нему начали готовиться загодя, проводя разъяснительные беседы с молодежью и готовя милицию к введению негласного комендантского часа.

Он начал действовать 31 октября примерно с 21 часа.

Что же говорили молодым людям? Во всех учебных заведениях Ташкента молодежь предупреждали, что «этот праздник противоречит нашему менталитету». В учебных учреждениях столицы со студентов даже собирали расписки об обязанности отказаться от участия в праздновании Хеллоуина.

Во многих барах и клубах Ташкента все же ожидалось проведение вечеринок в честь Хеллоуина. Рекламные афиши баров сообщали, что 31 октября посетителей в костюмах будут поощрять бесплатным входом и различными бонусами.

Но затем владельцам заведений пригрозили проблемами, и они от идеи проведения костюмированной вечеринки отказались. Ближе к празднику на всех афишах появился Face Control/Dress Code, а вход в маскарадных костюмах стал запрещен. Некоторые заведения вовсе решили закрыться в эту ночь.

Годом ранее власти не препятствовали проведению маскарадных вечеринок в ночных клубах и барах Ташкента.

Милиция нравов – на страже

Вечером центральные улицы столицы патрулировали милицейские машины, выискивая разукрашенных и облаченных в костюмы граждан.

Но поскольку людей предупредили о возможных последствиях, празднование Хеллоуина проводилось втихомолку. Горожане собирались для веселья, но без нарядов. А те, кто накрасился, не покидали свои дома.

Случаев задержания молодых людей в маскарадных костюмах корреспондент Ц-1 не заметил – их просто не было.

В Узбекистане с давних времен ведется борьба с «чуждыми узбекскому менталитету» праздниками. Хеллоуин называют «сатанистским праздником» только из-за внешних признаков.

Никто из государственных агитаторов не рассказывает студентам о том, что Хеллоуин (Halloween, All Hallows’ Evening) является Днем всех святых, когда принято изгонять злых духов и дарить детям сладости.

Любопытен и тот факт, что на фоне этого запрета дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева ежегодно отмечает Хеллоуин, правда, она проживает в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США).

Накануне на странице Instagram Лолы появилось ее фото с мужа Тимуром Тилляевым, пара была облачена в костюмы героев фильма «Убить Билла».

В комментариях она пожелала своим подписчикам счастливого Хеллоуина, в том числе на узбекском языке.