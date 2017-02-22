Политузник Узбекистана Мухаммад Бекжан – на свободе!

В Узбекистане после 18 лет заключения на свободу вышел Мухаммад Бекжан, родной брат лидера оппозиционной партии «Эрк» Мухаммада Салиха, сообщают его дети.

Семья 59-летнего Мухаммада Бекжана делится радостной вестью из далеких Соединенных Штатов Америки.

Дочь Бекжана Айгуль на своей странице в Фейсбуке написала следующее: «Сегодня я переполнена эмоциями. Я так счастлива рассказать всем, что мой отец вышел из тюрьмы, но в то же время меня сводит с ума факт, что он потерял 18 лет жизни ни за что!»

«Да, он свободен… Но он так много потерял. Я молюсь за то, чтобы он смог восстановить свою жизнь! Я сделаю все, чтобы помочь ему. Так хочется быть там с ним, чтобы обняться и поплакать вместе…»

Делится переживаниями по поводу освобождения Бекжана и другая его дочь Камила, рассказавшая в Фейсбуке, что семья сумела переговорить с ним сегодня по телефону.

«Мне кажется это нереальным, – пишет Камила. – Я не могу дождаться, когда он приедет в Америку и будет с нами! Спасибо всем, кто молился за нашу семью. Слава богу», – написала она.

Братья в ответе

Мухаммад Бекжан – один из трех братьев лидера оппозиционной партии Узбекистана «Эрк» Мухаммада Салиха, которые были захвачены после взрывов в Ташкенте 16 февраля 1999 года.

Тогда власть в Ташкенте во главе с президентом Исламом Каримовым обвинила в их организации оппозицию в лице партии «Эрк» и исламских экстремистов.

Бекжан в то время проживал с семьей в Украине, где был арестован и экстрадирован в Узбекистан. Летом 1999 года Бекжан вместе с двумя братьями и другими ближайшими соратниками Салиха был осужден на длительный срок лишения свободы: ему лично дали 15 лет.

Первые годы заключения Бекжан провел в колонии «Жаслык», получившей название «места, откуда не возвращаются», за самые жестокие условия содержания и обращения с заключенными. В «Жаслыке» Бекжану сломали ноги, но ни о какой медицинской помощи речи не шло.

Во время пребывания в разных колониях Бекжан заболел туберкулезом, превратился в немощного, больного человека, но никогда не падал духом и не терял человеческого достоинства.

О том, как Бекжан намерен добраться до семьи в США, когда это произойдет и какие у него ближайшие планы, пока не сообщается. Ц-1 будет следить за развитием ситуации вокруг нового свободного человека Узбекистана.