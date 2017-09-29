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    Политзаключенных в Узбекистане готовят к невыходу по амнистии

    Письмо из колонии в Карши утверждает, что заключенным журналисту Дильмуроду Сайиду и правозащитнику Агзаму Тургунову «сделали» нарушения.

    Журналист Дильмурод Сайид и правозащитник Агзам Тургунов; коллаж Ц-1
    Журналист Дильмурод Сайид и правозащитник Агзам Тургунов; коллаж Ц-1

    В местах лишения свободы Узбекистана ничего не изменилось, утверждает в письме в редакцию Ц-1 один из заключенных колонии УА 64/49, расположенной в Кашкадарьинской области страны.

    Автор послания рассказывает, что минувшим летом ряд заключенных колонии подверглись «тачковке», что на тюремном жаргоне означает «запись в журнал», вероятно, в этом случае – нарушения.

    Среди осужденных, попавших под «тачковку» в Каршинской колонии, называются 65-летний правозащитник Агзам Тургунов, находящийся в заключении с 2008 года, и 55-летний журналист Дильмурод Сайид, осужденный в 2009 году. Они оба были привлечены к административной ответственности.

    Это произошло минувшим летом, и заключенные связывали примененное наказание как подготовку администрацией колонии оснований для невыхода некоторых из них на свободу по амнистии.

    Кроме двух активистов «тачковке» подверглись следующие заключенные: Музаффар Ирматов, Анвар Рамазанов, Зафар Кулов, Субхон Мухаммедов.

    Автор письма утверждает, что в соответствии со списком, составленным сверху, отдельные заключенные берутся под контроль, и перед амнистией им записываются нарушения.

    Активист из Ташкента Агзам Тургунов был осужден на 10 лет, а самаркандский журналист Дильмурод Сайид получил больший срок: 12,5 года лишения свободы.

    Оба узника были признаны ведущими правозащитными организациями мира политзаключенными, дела против них (они оба обвинялись в мошенничестве и вымогательстве) были признаны сфабрикованными, а их вина не была доказана на суде.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: Агзам Тургунов Дильмурод Сайид политзаключенные в Узбекистане права человека Узбекистан
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