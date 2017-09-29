Политзаключенных в Узбекистане готовят к невыходу по амнистии

Письмо из колонии в Карши утверждает, что заключенным журналисту Дильмуроду Сайиду и правозащитнику Агзаму Тургунову «сделали» нарушения.

В местах лишения свободы Узбекистана ничего не изменилось, утверждает в письме в редакцию Ц-1 один из заключенных колонии УА 64/49, расположенной в Кашкадарьинской области страны.

Автор послания рассказывает, что минувшим летом ряд заключенных колонии подверглись «тачковке», что на тюремном жаргоне означает «запись в журнал», вероятно, в этом случае – нарушения.

Среди осужденных, попавших под «тачковку» в Каршинской колонии, называются 65-летний правозащитник Агзам Тургунов, находящийся в заключении с 2008 года, и 55-летний журналист Дильмурод Сайид, осужденный в 2009 году. Они оба были привлечены к административной ответственности.

Это произошло минувшим летом, и заключенные связывали примененное наказание как подготовку администрацией колонии оснований для невыхода некоторых из них на свободу по амнистии.

Кроме двух активистов «тачковке» подверглись следующие заключенные: Музаффар Ирматов, Анвар Рамазанов, Зафар Кулов, Субхон Мухаммедов.

Автор письма утверждает, что в соответствии со списком, составленным сверху, отдельные заключенные берутся под контроль, и перед амнистией им записываются нарушения.

Активист из Ташкента Агзам Тургунов был осужден на 10 лет, а самаркандский журналист Дильмурод Сайид получил больший срок: 12,5 года лишения свободы.

Оба узника были признаны ведущими правозащитными организациями мира политзаключенными, дела против них (они оба обвинялись в мошенничестве и вымогательстве) были признаны сфабрикованными, а их вина не была доказана на суде.