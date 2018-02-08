Получит ли безногий стрелочник компенсацию от железной дороги Узбекистана?

Бывший стрелочник из Сурхандарьи Шоназар Ядгоров, лишившийся ног из-за производственной травмы, проводит пикет в Ташкенте возле управления железной дороги.

Правда, пикет проходит в комфортных условиях: инвалида и его жену Гузалию АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги») поместило за свой счет в гостиницу «Локомотив» и обеспечивает бесплатным питанием.

Задержка только в ожидании встречи Ядгорова с первым заместителем правления акционерного общества Акбаром Шукуровым, который должен решить проблему бывшего железнодорожника, а пока занят на мероприятиях по встрече с делегацией из Таджикистана.

Милиция оказалась на высоте

Житель города Денау Шоназар Ядгоров вышел на пикет вместе со своей женой утром 5 февраля и с плакатом, призывающим председателя правления «Узбекистон темир йуллари» (УзТЙ) Ачилбая Раматова предоставить ему положенную по закону автомашину.

Как рассказывает правозащитница Елена Урлаева, бывшая на этой акции наблюдателем, охрана сразу не разобралась, в чем дело, и вызвала милицию.

По словам Урлаевой, вскоре к офису «Узбекистон темир йуллари» приехали десять сотрудников милиции, представляющих различные подразделения, в частности – отдел по борьбе с терроризмом.

При этом, как рассказывает правозащитница, милиционеры не стали, как было во времена правления первого президента Ислама Каримова, задерживать инвалида, а наоборот, предложили руководству АО «Узбекистанские железные дороги» (УзЖД) организовать переговоры.

Милиционеры помогли донести инвалида на руках до приемной начальника отдела кадров Навруза Эркинова.

Как утверждает Урлаева, правоохранители также выступили в качестве переговорщиков, которые убедили руководство УзЖД и Ядгорова в том, что им надо вступить в диалог.

Кроме машины нужны еще ремонт и газ

Во время этого диалога собрался целый консилиум в составе около десятка специалистов: представители профсоюза, юрист, главный специалист по обращениям граждан Лобар Ульмасова. Они также сразу сообщили о происходящем председателю правления УзТЙ Раматову.

Кроме автомашины, которая нужна инвалиду, чтобы он мог как-то передвигаться по городу, Ядгоров предъявил и другие требования: ему надо отремонтировать аварийный дом и провести туда газ.

По мнению Урлаевой, эти требования были вполне законными и обоснованными.

Инвалидом Ядгоров стал еще в советские времена, когда ему было 18 лет. Тогда он работал стрелочником, и поезд перерезал ему ноги.

Жилье, предоставленное инвалиду «Узбекистанскими железными дорогами» уже во времена независимости, оказалось без каркасной арматуры и цемента, в результате чего из него крошится кирпич.

Как пикетчикам попасть в гостиницу?

В итоге переговоров представители УзТЙ пришли к выводу, что инвалиду надо помочь, и договорились о том, что Ядгорова примет первый заместитель правления Шукуров.

Но получилось так, что переговоры затянулись из-за встречи Шукуровым делегации таджикских железнодорожников.

После чего пикетчиков были вынуждены угостить хорошим обедом и поместить в гостиницу «Локомотив», где они находятся до сих пор.

При этом Ядгоров считает, что все его требования будут удовлетворены.

С тех пор, как поезд переехал ему ноги, бывший стрелочник получил юридическое образование и занялся правозащитной деятельностью. Сейчас он помогает жителям Денау в Сурхандарьинской области, в первую очередь другим инвалидам.