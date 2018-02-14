Померкшие звезды ветеранов ВОВ в Бухаре обретают былую славу

Житель Бухары Рустам Истамов ищет на городских кладбищах заброшенные могилы ветеранов ВОВ, восстанавливает утраченные таблички с именами и возвращает былое сияние поблекшим на них звездам.

Рустам Истамов ориентируется на кладбищах Бухары, пожалуй, лучше их смотрителей. В поисках заброшенных захоронений ветеранов Великой Отечественной войны он обошел их десятки раз.

Как ему пришла идея восстанавливать память о героях ВОВ, Рустам сейчас едва ли вспомнит. Говорит, это близко его основному виду деятельности, соответственно, близко и по духу. Поэтому не мог поступить иначе.

«Мне интересно бродить по кладбищу, знакомиться с погребальными традициями. Это меня умиротворяет, успокаивает, дает какое-то моральное удовлетворение», – рассказывает 56-летний Истамов.

По его словам, на русских кладбищах отчетливо видны последствия миграционной тенденции, когда после распада СССР лица славянской национальности стали массово выезжать на свою историческую родину.

Надо было зарабатывать на жизнь

Распад Союза отразился на судьбах миллионов людей. Не стала исключением и жизнь Рустама. Может быть, поэтому это так явно бросается ему в глаза.

Он окончил факультет художественной графики Бухарского пединститута в 1984 году. По распределению попал в Самарканд, где преподавал художественную графику. Вернулся в родной город как раз во время развала Союза. Тогда же и бросил педагогическую деятельность.

«Время было такое – надо было зарабатывать на хлеб», – вспоминает он.

Ремонт домов и роспись шкатулок для иностранцев на тот момент оказались наиболее доходным ремеслом для бывшего учителя рисования. Еще, конечно, работа в России, потом – в Ташкенте.

В столице он научился собирать водопады, строить фонтаны и бассейны. Теперь это его основной источник дохода.

Рустам вспоминает, что часто в Ташкенте гулял по христианскому Боткинскому кладбищу. Несмотря на грандиозные различия между Боткинским и местами упокоения в Бухаре, в целом ситуация весьма схожа.

«Люди уезжают, без присмотра остаются могилки их умерших здесь родственников. Естественно, за ними никто не ухаживает, они выглядят заброшенными. Особенно это касается захоронений ветеранов Великой Отечественной войны», – говорит Истамов.

И один в поле – воин

Памятники на могилах ветеранов зачастую стандартны, а красная звезда – обязательный атрибут надгробия.

Восстанавливать эти порою безымянные могилы Рустам начал в прошлом году. Обратился в Русский культурный центр Бухарской области, и под его эгидой в честь 9 Мая была проведена акция «Звездочка».

«На своей страничке в социальной сети разместил объявление. На него откликнулись 16 человек. Они указали места, имена и даты жизни своих родственников, похороненных в Бухаре. Мы отыскали эти могилы, восстановили таблички, вернули звездам былое сияние», – вспоминает Рустам.

С тех пор количество подписчиков его странички растет, поступают новые просьбы, и в этом году акцию «Звездочка» решено продолжить.

Только, говорит Рустам, не помешала бы физическая помощь волонтеров. Тогда можно было бы восстановить больше могилок.

Все работы в рамках акции он проводит за свой счет. Поэтому надеется, что к такому благородному делу не останутся равнодушными организации, способные помочь хотя бы хорошей краской.

«На старом русском кладбище много могил, ставших со временем безымянными. Мы могли бы покрасить памятники и звезды, сфотографировать их в нескольких ракурсах и разместить на страничке. Может, кто-то узнает и даст информацию для обновления табличек. И чем больше нас при этом будет, тем больше мы сможем вернуть имен героев», – считает Истамов.