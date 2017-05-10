«Помоги другу» — бухарских школьников учат милосердию

Ученики школы № 2 города Бухары собрали деньги для двух сверстников, страдающих онкологическими заболеваниями.

В конце апреля в средней школе Бухары № 2 прошла благотворительная акция «Помоги другу» в поддержку двух учеников, страдающих онкологическими заболеваниями.

За два дня дети собрали 1,6 млн сумов (более двухсот долларов США по черному курсу). Сумма небольшая, но, как говорит заместитель директора по духовности и просветительству Наталья Чопанашвили, важно, что дети смогли прочувствовать боль своих сверстников и проявить свою солидарность.

«Порадовало, что на эту акцию откликнулись абсолютно все наши ученики. Дети могут сопереживать – это дорогого стоит», – говорит Чопанашвили.

Клич о помощи

Помочь онкобольным ученикам из малообеспеченных семей было решено в ходе традиционного заседания актива школы, в который, наравне с учителями входят и учащиеся.

Как рассказал школьный активист, ученик девятого класса Мироншох Махмудов, ребята предложили провести благотворительную акцию и тем самым хоть чем-то помочь этим детям.

Клич о помощи был брошен на школьной линейке. «Ком подкатывал к горлу, когда говорили об этом», – говорит учитель школы Виктория Михайлова. Первого мая собранные средства были переданы родителям больных детей.

«Я был очень растроган, когда мне передали собранные деньги. Вообще, школа нам постоянно помогает по мере возможностей», – рассказал отец одного из детей Шухрат Раззаков.

Из-за болезни ребенок остался без руки

Сын Раззакова учится в четвертом классе этой школы. Учителя и сверстники говорят о нем как о подвижном и шустром парне, который всегда старается быть в центре школьных событий.

«Переломным для нас стал 2015 год. В феврале месяце сын сломал руку, – вспоминает его отец. – Наложили гипс, прописали свет и массаж. Мы ждали поправки, но вместо этого рука стала отниматься. И через несколько месяцев врачи поставили страшный диагноз – острая саркома правого предплечья. Назначили химиотерапию, руку пришлось ампутировать», – вспоминает Раззаков.

Лечение помогло – теперь каждые два месяца мальчик проходит обследование и лечение, ему необходимо особое питание. Каждые три месяца – дорогостоящее МРТ. Но родитель не жалуется на нехватку средств. Переживает только о том, что не сможет купить сыну протез – он стоит непосильные для семьи три тысячи долларов.

«У нас четверо детей. Они дружные, играют, шалят, – говорит Раззаков. – Оставшийся без руки сын часто плачет, что не может с ними играть. Но он не унывает, хочет заниматься спортом, мечтает участвовать в Паралимпиаде. Если врачи разрешат, начнем тренироваться».

В этой бухарской школе, одной из старейших в городе, учатся порядка двухсот детей. Обучение проходит на двух языках – узбекском и русском. За многолетнюю историю своего существования здесь сложилось множество традиций, сострадание – одна из них.