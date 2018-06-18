После селей водохранилищу Южный Сурхан потребовалась дезинфекция

Водохранилище в Сурхандарьинской области Узбекистана оказалось под угрозой загрязнения после обрушившихся в горных кишлаках селей и гибели скота.

В результате селей 11–13 июня в водохранилище Южный Сурхан попали различные отходы и трупы погибшего скота с пастбищ в горных регионах Кумкурганского района Сурхандарьинской области.

Сотрудники водохранилища и санитарно-эпидемиологической службы заявили об опасности заражения воды. Некоторые шлюзы плотины были закрыты, приостановлена подача воды из Кумкурганского канала и других гидротехнических сооружений.

В беседе с корреспондентом Ц-1 представитель управления водного хозяйства хокимията Сурхандарьинской области рассказал, что селем в водохранилище занесло трупы 80 голов мелкого рогатого скота и нескольких голов крупного рогатого скота.

«Возникла сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Была осуществлена дезинфекция водных запасов. 15 июня плотина была снова открыта для полива сельхозкультур и для других целей», – сказала представитель хокимията.

Местные жители говорят о том, что селем смыло в водохранилище кладбище одного из горных кишлаков. Представители управления водного хозяйства опровергли этот факт.

«Слухи о том, что в водохранилище смыло кладбище, не соответствуют действительности. Однако трупы животных, попавшие в воду в результате селя, удалены все до единого», – заявил один из чиновников.

Водохранилище Южный Сурхан емкостью 800 миллионов кубометров воды, расположенное в нижнем течении реки Сурхандарья, было построено в 1958–62 годах прошлого столетия на месте тугаев (приречные леса и труднопроходимые камышовые заросли на крупных реках полупустынных и пустынных зон ЦА. – Прим. Ц-1) Заркамар и Хужамулки.

Сооружение обеспечивает водой 71 тысячу гектаров земель через магистральные каналы Шерабад и Кумкурган.