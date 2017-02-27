После смерти роженицы в роддомах Ташкента идут проверки

Из-за гибели в феврале Юлии Дорошиной в роддомах столицы Узбекистана проверяют наличие медикаментов, в соцсетях обсуждают проблему вечно неработающих аппаратов УЗИ.

Трагедия, случившаяся в ташкентском роддоме 15 февраля, вызвала большой резонанс в столице Узбекистана. Пока городская прокуратура изучает изъятое видео, в роддома нагрянули масштабные проверки на предмет наличия медикаментов и работающих аппаратов УЗИ.

Ждут заключения патологоанатома

Станислав Гуменюк, муж Дорошиной и отец ее ребенка, рассказал Ц-1, что ожидает повторных вызовов для дачи показаний. Предварительный вывод патологоанатома, по словам Гуменюка, свидетельствует о том, что врачи работали «вслепую», то есть не сделали пациентке УЗИ перед операцией.

Окончательное заключение патологоанатома ожидается на этой неделе, от него зависит дальнейшая судьба данного дела. Обвинения докторам, которые делали кесарево сечение, пока не выдвинуты.

Врачи, опрошенные Ц-1, не исключают, что смерть Юли могла повлечь эмболия околоплодными водами – состояние, при котором амниотическая жидкость попадает в кровеносное русло матери. Это непрогнозируемое осложнение практически в ста процентах дает летальный исход.

По мнению убитого горем мужа, больницы должны быть укомплектованы – не только аппаратурой, но и медикаментами.

«Получается, что сейчас доктора в Ташкенте, как в средневековье, работают без использования УЗИ. А ведь такие проблемы могут быть у каждой роженицы», – говорит Станислав.

Сейчас мужчина занят оформлением пенсии для старшей дочери – 9-летней Лианы. По его словам, помощи ему и ребенку никто не предлагал.

Сделать УЗИ в Ташкенте – проблема

Смерть Дорошиной потрясла узбекистанцев: женщины в соцсетях активно обсуждают трагедию, многие делятся своими воспоминаниями о родах и утверждают, что гибель роженицы оголила проблемы, которые годами копились в узбекских роддомах.

«Смерть роженицы в 11-м роддоме произошла якобы из-за отсутствия УЗИ в ночное время. Я вам больше скажу: после двух часов дня ультразвуковое исследование можно провести только в Институте акушерства и гинекологии», – пишет Полина М. И добавляет, что ей приходилось ходить на платную консультацию в частный кабинет, чтобы контролировать состояние будущего ребенка.

Анна А. написала в Фейсбуке, что у нее недавно тоже была похожая ситуация в 6-м роддоме. «Слава богу, со мной была моя мама на совместных родах. Она все проконтролировала, и меня кесарили вовремя. Аппарат УЗИ тоже не работал, видите ли, воскресенье у них! И не могли определить лобное предлежание заранее», – возмущается женщина.

Повысить зарплату и отменить хлопок

Пользователь Леонид Турсунов предлагает смотреть на проблему шире. По его мнению, сложно требовать от врачей полной отдачи, ведь кроме лечения больных им приходится заниматься общественными работами.

«Дважды в год их выгоняют на хлопок на полтора-два месяца. Врачи высшей категории вынуждены выходить на хашары (субботники. – Ред.) по подметанию улиц, причем они их метут в тех же халатах, в которых потом будут принимать больных. Вся эта кампания по искоренению взяток в медицине – не более чем показуха, PR, чистка теплых мест для «своих людей», – резюмирует Леонид.

31-летняя жительница Ташкента Юлия Дорошина скончалась 15 февраля в городском роддоме № 5 (бывший 11-й. – Ред.), вместе с ней сразу же после рождения погибла дочь. Сиротой осталась 9-летняя Лиана.

Трагедия случилась в разгар обсуждения в Узбекистане проблемы взяточничества в родильных домах и объявленной президентом борьбы с «суюнчи».