Посольство США в Узбекистане отрицает «акустические атаки»

Посольство США в Ташкенте отрицает, что их сотрудник стал жертвой «акустических атак». Аналогичные звуки лишили здоровья американских дипломатов на Кубе.

Возможные звуковые воздействия на дипломатов посольства США в Узбекистане широко обсуждаются американскими СМИ.

29 ноября издание Breitbart со ссылкой на CBS News сообщило о наличии доказательств атаки на сотрудника посольства США в Узбекистане, аналогичной той, что произошла на Кубе в 2016 году.

Впрочем, официальные лица опровергают, что атаки имели место в Ташкенте.

«Мы подтверждаем, что такой инцидент не происходил в Узбекистане», – сказал Ц-1 Джон Браун, руководитель отдела по связям с общественностью. Аналогичное заявление сделала и пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрн в Твиттере.

По данным СМИ, жертвами шумового воздействия мог стать сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) вместе с супругой, которых уже эвакуировали на родину. Их имена и фамилии не разглашаются.

Некоторые американские издания допускают, что атака на сотрудника посольства могла быть организована Россией, чей след также прослеживался на Кубе. Москва является союзником обеих стран – и Кубы, и Узбекистана.

Посольство США и представительство USAID расположены в Юнусабадском районе Ташкента на улице Майкурган.

Оглохли из-за «кубинских сверчков»

Скандал на Кубе начался в конце 2016 года. Тогда более десятка сотрудников дипмиссии США и один сотрудник посольства Канады в Гаване обратились в медицинские учреждения с жалобами на тошноту, потерю слуха и головные боли.

Два дипломата заявили о полной потере слуха и вынуждены были вернуться в Америку.

Гавана отрицает причастность к инциденту, а специалисты в области безопасности допускают как ошибку кубинцев при прослушке, так и вмешательство третьей стороны, недовольной сближением Вашингтона с руководством острова Свободы.

За нападениями, утверждают источники Breitbart, может стоять правительство России, тесно связанное как с Гаваной, так и с Ташкентом.

Спустя восемь месяцев, в августе 2017 года, Госдеп США признал, что не имеет «окончательных ответов об источнике» атаки.

Тайное оружие

Американские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что потеря слуха была вызвана устройством, развернутым либо внутри, либо вблизи домов дипломатов.

По словам чиновников, неизвестное «оружие» создавало звук, похожий на стрекот цикад или на скрежет металлического предмета по полу. Шумы раздавались ночью.

Американские эксперты выдвинули версию, что речь идет об инфразвуке. Как вариант – журнал The Time назвал американскую звуковую пушку LRAD, производящую оглушительный звук, который можно услышать на расстоянии до 5,5 милей или 8,8 км и используется для отпугивания сомалийских пиратов, а также для разгона незаконных демонстраций.

Бывший американский дипломат Джеймс Льюис в интервью CNN предположил, что речь идет о неправильной работе специального подслушивающего устройства, которое, вместо того чтобы улавливать речь, воспроизводило опасные для человеческого уха звуки.

Похожие проблемы имели сотрудники посольства США в Москве в 70-е годы прошлого века.