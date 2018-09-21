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    Посольство Узбекистана в США отказало в визе лидеру «Бирдамлика»

    Баходыр Хан Туркистон, лидер «Бирдамлика», ранее известный как Баходыр Чориев, не смог получить визу для въезда в Узбекистан в посольстве страны в Вашингтоне.

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    Баходыр Хан Туркистон на последнем курултае «Бирдамлика» в США в 2014 году; фото: Ц-1

    По словам Баходыра Хана Туркистона, с этого года являющегося гражданином США, с момента подачи им документов в посольство Узбекистана в Вашингтоне вышли все сроки, установленные самой миссией, но дипломаты так и не смогли принять решение по поводу его прошения о визе.

    Как рассказал Ц-1 Туркистон, сотрудники посольства во время консультации по телефону посоветовали ему обратиться за бизнес-визой и прислать все полагающиеся документы с платежным поручением о внесении консульского сбора в размере 160 долларов по почте.

    Согласно правилам рассмотрение заявки длится пять рабочих дней. Работники посольства получили все документы от Баходыра Хана 10 сентября, но с этого момента прекратили отвечать на его телефонные звонки и письма по электронной почте.

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    Скриншот со страницы посольства РУз в США

    Обеспокоенный судьбой своего американского паспорта, 20 сентября Баходыр Хан лично прибыл в посольство в Вашингтоне (к этому моменту его документы находились на рассмотрении дипломатов восемь рабочих дней), когда узнал, что визу он не получил.

    «Мне сказали, что нет ответа из Ташкента, а когда он поступит – неизвестно, потом, очевидно, из вежливости попросили оставить телефон на всякий случай…» – говорит он.

    Лидер «Бирдамлика», созданного в 2004 году в Узбекистане оппозиционного народного движения, намеревался в начале ноября приехать в страну для проведения курултая организации, во время которого она должна была преобразиться в политическую партию.

    Отказ в визе Туркистон воспринимает как нежелание Ташкента позволить в стране оппозиционную деятельность.

    В отношении оппозиции, несмотря на смену два года назад власти в стране, все осталось по-прежнему, как во времена Ислама Каримова, резюмирует политик.

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    На курултае «Бирдамлика» в США в 2014 году; фото: Ц-1

    На прошлой неделе, 15 сентября, в Ташкенте должно было состояться собрание активистов «Бирдамлика», на котором они намеревались обсудить проведение ноябрьского курултая, но оно было сорвано правоохранительными органами.

    Представитель движения в Узбекистане – 38-летний Кахрамон Махмедов с 8 утра до 17 часов провел в отделении милиции Алмазарского района Ташкента, где подвергался пустым допросам.

    Другие члены движения, прибывшие в назначенный в час в кафе Chashmai Nur, узнали, что заведение не может их принять, несмотря на предоплату и бронь, так как у них нет света и проводится санитарный день.

    Баходыр Хан Туркистон говорит, что президент Шавкат Мирзиёев совершает ошибку, закрывая дверь в страну для светской демократической оппозиции, так как вакуум будет заполняться подпольной, прежде всего исламской. Кроме того, Ташкент посылает тревожные сигналы иностранным инвесторам.

    «Скоро ожидания в мире от власти Мирзиёева пойдут на убыль, и он окажется в такой же изоляции, как режим Ислама Каримова, – говорит лидер «Бирдамлика». – В стране, где нет политических свобод, не может быть гарантий ни для ее граждан, ни для иностранных инвесторов».

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    Бобур Маликов, Баходыр Хан Туркистон и Галима Бухарбаева; фото: Ц-1
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    Курултай «Бирдамлика» в США в 2014 году; фото: Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возвращение диссидентов Узбекистана, Оппозиция Узбекистана
    Теги: Баходыр Хан Туркестон Баходыр Чориев Узбекистан
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