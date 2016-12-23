Посреди кишлака Кони Гил под Самаркандом строится небоскреб

В Узбекистане житель кишлака возводит 11-этажный отель – в надежде, что туристы, приехавшие посмотреть, как делают шелковую бумагу, будут селиться в пригороде Самарканда.

Кишлак Кони Гил, что в паре километров от Самарканда, известен уникальной фабрикой, на которой при поддержке ЮНЕСКО возродили производство шелковой бумаги.

Но в последнее время все больше туристов по пути на фабрику обращает внимание на недостроенное причудливое 12-этажное здание, которое возвышается над одно-, двухэтажными частными домами пригорода Самарканда.

Небоскреб – дело всей жизни

«Небоскреб среди трущоб», «Пизанская башня Самарканда», «обзорная площадка Кони Гила» – так шутят члены фейсбук-сообщества «Самарканд и Самаркандцы», разглядывая фотографии недостроя. Когильский шедевр напоминает мумбайский небоскреб Antilia индийского миллиардера Мукеша Амбани.

Недостроенный небоскреб удивляет своими пропорциями – легкая основа и тяжелый верх. Кажется, что из-за смещенного центра тяжести верхние этажи могут не выдержать и обвалиться под собственным весом.

«Не переживайте, здание проектировали лучшие архитекторы Самарканда, строят лучшие мастера, и оно уже пережило одно землетрясение», – говорит собственник и автор идеи строительства Фархад Халилов.

Бизнесмен, который, по слухам, заработал состояние на древесине, просит прораба оторваться от обеда и провести для корреспондента Ц-1 экскурсию. Сам Фархад на стройку привез стройматериалы и начинает их разгружать.

Решетки у входа в здание украшены инициалами собственника, для него эта стройка – дело всей жизни.

Будет лифт и смотровая площадка

Владелец здания планирует устроить магазин на нижних этажах дома, верхние отдать под оздоровительный центр и гостиницу. Посетителям не придется подниматься по лестнице – в гостинице будет внешний лифт, для этого сделана П-образная ниша в одной из внешних стен.

Интересно, что рядом с высоткой нет крана, а здание не опоясывают строительные леса, традиционно использующиеся для возведения высотных зданий. Строители говорят, что кран вызывают только для подъема тяжелых конструкций, а простаивать у дома постоянно нет необходимости.

Ограждений нет даже на самых опасных участках. На вопрос, не страшно ли тут работать, прораб пожимает плечами: «Ну мы же строители, мы привыкли».

Лестничные пролеты на последний этаж, кажется, висят в воздухе и ведут прямо в небо. Там, на самом верху – смотровая площадка, откуда открывается вид на весь поселок: виноградники, красно-серые крыши частных домов поселка, купола мечети и предгорья вдалеке.

Закончат через два года

Верхние этажи небоскреба построены из легкого пеноблока, а нижние – из жженого кирпича, усилены армированием.

На этажах уже начались внутренние работы: прокладываются коммуникации, цокают молотки каменщиков, которые украшают стены просторных номеров резным травертином.

На стройке занято несколько бригад. Прораб считает, что до окончания строительства еще минимум два года – большие объемы работ. На верхнем этаже здания – смотровая площадка.

В будущем собственники планируют зарабатывать на туристах, приезжающих посмотреть на производство шелковой бумаги и новую мечеть, строящуюся неподалеку.

Местным жителям нужна дорога и работа

Соседи будущей гостиницы отказались комментировать строительство по соседству. Но, по слухам, несколько домов на улице выставили на продажу – жители кишлака боятся, что небоскреб не выдержит землетрясения.

После разрушительного землетрясения 1966 года в Узбекистане были разработаны и приняты нормы градостроительства, где учитывается балльность сейсмических зон.

В Самарканде средний показатель сейсмоустойчивости – 8 баллов по шкале Рихтера. Это означает, что здания должны быть построены так, чтобы перенести 8-балльное землетрясение.

В сельской местности и вовсе рекомендуют строить дом только по типовому проекту. По принятым нормам сейсмоустойчивости, здание в потенциально опасных зонах должно иметь простую форму, а при сложной – быть разделенным на отсеки антисейсмическими швами.

Впрочем, опрошенные Ц-1 жители поселка говорят, что не против строительства высотки.

«Нам нужна работа, а то все на заработки в Россию ездят. А так, может, туристы у нас будут жить, а не приезжать, как сейчас, на пару часов», – резюмирует продавщица в местном магазине.

А еще жители кишлака надеются, что после окончания строительства гостиницы бизнесмены возьмутся за дорогу – зимой по смеси грязи и щебенки комфортнее всего добираться на танке.