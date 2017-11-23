Повышение зарплат в РУз не покроет затрат на потребительские нужды

В течение года цены в Узбекистане взлетели почти на 30%. Очередной рост ожидается с Нового года. Чем поможет населению повышение минимальных выплат на 15%?

В Узбекистане с 1 декабря текущего года увеличиваются минимальные размеры зарплаты, пенсий, стипендий и пособий на 15%. При этом последнее подобное повышение имело место в октябре прошлого года.

За это время стоимость товаров и услуг в стране выросла как минимум на 30% в связи с девальвацией сума и приравниванием государственного обменного курса с рыночным.

68-летняя пенсионерка из Бухары Людмила Майшарипова надеется, что ожидающееся повышение минимальных размеров зарплаты и пенсии позволит ей частично компенсировать возросшие траты. Она знает счет каждой копейке и привыкла грамотно распределять свой бюджет.

Всю жизнь она проработала в сфере легкой промышленности. Одна подняла двух детей.

«У меня неплохая пенсия – почти 900 тысяч сумов (112,5 доллара США). Ее хватает и коммунальные услуги оплатить, и продукты купить, и дочке время от времени помогать. Конечно, на чем-то приходится экономить. А как иначе?» – говорит Людмила Васильевна.

Сегодня, считает она, не самое трудное время. И если грамотно распределять свой семейный бюджет, денег на жизнь хватит.

Подорожали продовольствие и услуги

По официальным данным Госкомстата Узбекистана, за десять месяцев текущего года в стране потребительские цены на товары и услуги повысились на 9,3%.

При этом продовольствие стало дороже в среднем на 9,4%, непродовольственные товары – на 10,3%. Динамика изменения цен на основные группы продтоваров представлена в инфографике Госкомстата:

В самой же Бухаре, по наблюдениям Ц-1, только за лето жить стало дороже на 10%.

Подорожали в стране и услуги – в среднем на 7,2%.

В основном на это повлияло повышение тарифов в сфере связи (на 23,8%), учреждений культуры (на 14,7%), детских дошкольных учреждений (на 8,3%), пассажирского транспорта (на 6,9%), жилищно-коммунального хозяйства (на 6,8%) и бытового обслуживания (на 4,6%).

В Новый год – с новыми тарифами

Между тем 2018 год узбекистанцы встретят с новыми тарифами и новым порядком оплаты счетов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обязал Минфин до середины декабря разработать «Положение о порядке установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения» (то есть холодного водоснабжения и канализации).

Более того, с этого же периода в стране вводится новый порядок стопроцентной предоплаты за данные виды услуг. В противном случае к потребителям будет применен ряд мер, вплоть до полного отключения от систем водоснабжения и водоотведения.

Как отмечается в соответствующем указе главы государства, решение вызвано большим количеством проблем и недостатков, накопившихся в водопроводно-канализационном хозяйстве страны.

В ноябре было анонсировано и повышение тарифов за свет и газ, которые взлетят на 10% и 12% соответственно с 1 апреля будущего года. Таким образом, внутренние цены на газ в стране за последние три года выросли более, чем в два раза.

Во всем виноваты спекулянты

По мнению специалистов, повышение стоимости коммунальных услуг вызвано подорожанием топливно-энергетических ресурсов. С 15 ноября в стране бензин подорожал почти на 40%.

Как пояснили местным СМИ представители компании «Узбекнефтегаз», повышение цен позволит ликвидировать недостаток бензина в республике и устранить спекулянтов из бизнеса, которые создавали искусственный ажиотаж вокруг его нехватки.

Но, как это обычно бывает, на смену одним спекулянтам придут другие, а цены будут расти в привычном для узбекистанцев темпе.

И Людмила Васильевна, мало понимающая в современных экономических реалиях, будет продолжать экономить на себе, чтобы и дальше помогать своей дочери.