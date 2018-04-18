Пожар на хлопкоочистительном заводе в Шурчи

Сильный пожар произошел сегодня в четыре утра на хлопкоочистительном заводе в Шурчинском районе Сурхандарьинской области.

По сообщению, поступившему от местного журналиста Нормумина Шарипова, на заводе ведутся работы по тушению огня. Пострадавших нет. Официальных сведений об ущербе, нанесенном пожаром, пока не поступало.

Ц-1 получил подтверждение о пожаре в милиции Шурчинского района. По сообщению сотрудника отдела пожарной безопасности Шурчинского районного отдела внутренних дел, пожелавшего остаться неназванным, наряду с другими причинами возгорания, в частности короткого замыкания, рассматривается и версия поджога на складе предприятия.

Площадь возгорания на складе готовой продукции составила более 150 квадратных метров.