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    Пожар на хлопкоочистительном заводе в Шурчи

    Сильный пожар произошел сегодня в четыре утра на хлопкоочистительном заводе в Шурчинском районе Сурхандарьинской области.

    Горит хлопкозавод в Шурчи; фото: Ц-1
    Горит хлопкозавод в Шурчи; фото: Ц-1

    По сообщению, поступившему от местного журналиста Нормумина Шарипова, на заводе ведутся работы по тушению огня. Пострадавших нет. Официальных сведений об ущербе, нанесенном пожаром, пока не поступало.

    Ц-1 получил подтверждение о пожаре в милиции Шурчинского района. По сообщению сотрудника отдела пожарной безопасности Шурчинского районного отдела внутренних дел, пожелавшего остаться неназванным, наряду с другими причинами возгорания, в частности короткого замыкания, рассматривается и версия поджога на складе предприятия.

    Площадь возгорания на складе готовой продукции составила более 150 квадратных метров.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан
    Теги: происшествия в Узбекистане хлопкозавод в Узбекистане хлопок Шурчи
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