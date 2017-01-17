Правосудие в Узбекистане: муж осужден за убийство живой супруги

Жительница Сырдарьинской области РУ заявляет, что не имеет претензий к мужу, что ранение было пустяковым, но супруг все равно получил 12 лет за ее «убийство».

Кассационная коллегия Сырдарьинского областного суда Узбекистана 10 января, рассмотрев жалобу 30-летнего пекаря Дониера Нажмиддинова, осужденного по обвинению в убийстве супруги на 12 лет лишения свободы, оставила приговор в силе.

Судью А. Улмасова, рассматривавшего кассационную жалобу, не убедили показания живой супруги осужденного – Хуршиды Нажмиддиновой, заявлявшей в суде, что она не имеет претензий к мужу, что ссору, разгоревшуюся в их семье, невольно спровоцировала она сама.

Назвала «подлецом»

Скандал, приведший к суровому приговору суда в семье Нажмиддиновых из махалли Ёшлар Мирзаабадского района Сырдарьинской области, разгорелся 9 мая 2016 года.

В припадке гнева Нажмиддинов схватил нож и ударил им супругу и ее сестру Гаухар Шукурову. Обе женщины попали в больницу, а медики, как полагается по правилам, сообщили в правоохранительные органы о поступлении пациентов с ножевыми ранениями.

Уже вскоре супруг Хуршиды был арестован. Выйдя через пять дней из больницы, женщины обратились в милицию с заявлением, что не имеют претензий к Нажмиддинову, что ранения не были серьезными. Но их слова и позиция не изменили мнение следователей.

«Я спровоцировала мужа, – говорит Хуршида, – назвав его подлецом при родственниках, он не сдержался и взялся за нож».

«Мы не ожидали, что дело примет такой оборот. Мы не знали, что работники органов проявят такую жестокость, что ни следствие, ни суд не примут во внимание мои заявления, что я не имею никаких претензий к мужу. В итоге трое малолетних детей остались на мне одной», – говорит в интервью Ц-1 безутешная Хуршида Нажмиддинова.

Вместо либерализации – фабрикация

На прошлой неделе Государственная дума России одобрила законопроект о переводе однократных побоев, нанесенных близкими родственниками, из категории преступлений в административные правонарушения.

В Узбекистане, утверждающем, что идет по пути либерализации уголовных наказаний, по-прежнему продолжается тенденция раздувания таких правонарушений, фабрикаций уголовных дел и обеспечения через это карьерного роста сотрудников правоохранительных органов.

Активист правозащитного общества «Эзгулик» в Сырдарьинской области Исроил Ризаев говорит, что по делу Дониера Нажмиддинова он обращался во все инстанции, но без толку.

Правозащитник удивляется, что прокуратура в Сырдарье рассматривала дело пекаря по статье «Умышленное убийство», хотя смертельных жертв не было, вместо предъявления обвинения о нанесении телесных повреждений.

«К сожалению, в Сырдарьинской области очень много подобных несправедливых дел и нераскрытых уголовных преступлений», – продолжает Исроил Ризаев.