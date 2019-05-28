Правозащитники: обращение к президенту РУз через президента ФРГ

Активисты Узбекистана намерены использовать сегодняшнюю встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером для передачи через него послания президенту РУз Шавкату Мирзиёеву.

Президент Федеративной Республики Германия (ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер 27–28 мая находится в Узбекистане с официальным визитом по приглашению главы РУз Шавката Мирзиёева.

Как сообщает Национальное информагентство Узбекистана – «УзА», Штайнмайер накануне уже прибыл в Ташкент, и на сегодня запланированы основные встречи и мероприятия визита.

Во время предстоящих переговоров президентов ФРГ и РУз, как далее говорится в сообщении «УзА», главы государств обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках формата «Узбекистан – Европейский союз».

Встреча с активистами

Но помимо официальных встреч у Франка-Вальтера Штайнмайера на сегодня запланирована встреча с представителями гражданского общества Узбекистана, а также с известными правозащитниками и активистами.

Елена Урлаева, лидер «Правозащитного альянса Узбекистана», в интервью Ц-1 сказала, что прежде всего видит во встрече с немецким президентом возможность передать через него послание узбекистанскому лидеру.

«Президент Узбекистана с нами не встречается – с нами встречается президент Германии, и поэтому мы хотим через него передать наши требования и озабоченности господину Мирзиёеву», – говорит Урлаева.

По словам правозащитницы, Узбекистан должен найти решение Андижанской трагедии 13 мая 2005 года, когда правительственные войска без предупреждения открыли огонь по тысячам демонстрантов в Андижане и расстреливали людей, пока улицы города не опустели и по ним не полились реки крови.

«Необходимо провести расследование Андижанских событий, – говорит Елена, – в Узбекистан должна приехать и дать показания главный свидетель – журналистка Галима Бухарбаева (главред Ц-1, проживает в изгнании с 2005 года. – Прим. Ц-1)».

Пытки, кластеры и другие проблемы

Кроме того, по словам правозащитницы, необходимо расследовать массовые пытки, имевшие место в Узбекистане во время правления первого президента Ислама Каримова, и тот факт, что и сегодня в стране они имеют место в СИЗО и местах лишения свободы.

Катастрофическое положение, продолжает Урлаева, в Узбекистане переживают сельские регионы, где образование фермерских кластеров приводит к разорению тысяч людей.

«Образуется хлопковый кластер, – рассказывает правозащитница, – под него освобождаются поля от пшеницы и других культур, в итоге зерноводы разоряются, а новые хлопкоробы пока ничего не имеют».

Елена Урлаева говорит и о том, что в целом ситуация в стране с восстановлением законности и прав человека остается удручающей. За минувшие годы лишь единицы сумели добиться справедливости, а тысячи узбекистанцев все так же обивают пороги приемных – и без единого результата.

«Узбекистан хочет инвестиций, но их не будет, пока в стране не восстановится верховенство закона, не будут соблюдаться права человека», – подытоживает она.

Нет политической либерализации

На встречу с президентом Германии приглашен и Сурат Икрамов, председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ).

Он разделяет мнение коллеги, говоря, что «Узбекистану далеко до уровня и стандартов такой страны, как Германия, в области законности и правопорядка».

По словам Икрамова, Узбекистану еще много надо работать. «Есть пытки, есть беспредел и коррупция в экономике, нет и намеков на политическую либерализацию», – говорит он.

Правозащитник обращает внимание, что президент Узбекистана со дня прихода к власти осенью 2016 года не дал ни одной пресс-конференции, и это, по мнению Икрамова, говорит о непонимании им роли СМИ и своей подотчетности перед обществом.

Сурат Икрамов намерен передать федеральному президенту ФРГ Штайнмайеру обращение, в котором озвучил просьбы к немецкому главе государства: содействовать освобождению ряда политзаключенных религиозного толка, а также помочь в получении аккредитации в РУз журналистcкого сайта Ц-1 и правозащитной организации Human Rights Watch.

«Старый друг» Ташкента

Франк-Вальтер Штайнмайер стал первым европейским политиком, который протянул руку помощи президенту Исламу Каримову после Андижанской бойни 2005 года.

Именно он первым из европейцев, занимая в то время должность министра иностранных дел ФРГ, в 2006 году отправился с визитом в Ташкент, а затем стал инициатором диалога «ЕС – Узбекистан».

Этот диалог раз за разом позволял Ташкенту избавляться от санкций Евросоюза, введенных осенью 2005 года за отказ от проведения независимого международного расследования Андижанской трагедии.

Целью Франка-Вальтера Штайнмайера было сохранение военной базы в Термезе, которую с 2001 года занимали немецкие войска, участвовавшие во главе с США в военной кампании в соседнем Афганистане.

Эта база имела стратегическое значение для Германии, ее сохранение было в приоритете у Берлина и гораздо важнее сотен жертв Андижана.